Kyler Murray gana a J.J. McCarthy la batalla para ser el QB titular de los Minnesota Vikings

El equipo no espera a la pretemporada para anunciar a su mariscal de campo titular para la semana 1, cuando los Vikings reciban a Green Bay

La batalla por ser el mariscal de campo titular de los Minnesota Vikings terminó antes de que inicie siquiera la pretemporada, con Kyler Murray superando a J.J. McCarthy para ser el QB1 para 2026.

Según varios reportes, el entrenador en jefe del equipo, Kevin O’Connell, le informó al equipo que Murray será el quarterback titular del equipo para la semana 1, cuando reciban a los Packers, en una puja que se resolvió en los campos de entrenamiento, sin necesidad de ver el desempeño en los partidos de preparación.

Los Vikings estarían tirando la toalla con J.J. McCarthy, la selección de primera ronda del Draft del 2024 tras ganar el campeonato nacional de la NCAA con Michigan. Se perdió toda la temporada 2024 al lesionarse la rodilla en agosto, cuando apuntaba a ser el titular tras el primer partido (completó 11 de 17 pases para 188 yardas, con dos touchdowns y una intercepción, además de 18 yardas por tierra; Darnold se fue 4/8 para 59 yardas, sin anotaciones). Eso inició un efecto mariposa en la liga, porque sin su lesión, Sam Darnold no habría jugado, Seattle seguramente no le hubiera contratado y el campeón del Super Bowl LX habría sido distinto. En lugar de eso, los Vikings se fueron 14-3 con Darnold de titular.

El equipo le dio la confianza a McCarthy para 2025, dejando ir a Darnold a los Seahawks. Minnesota cayó a 9-8, pero McCarthy fue de los peores mariscales de toda la NFL. Jugó solo 10 partidos y terminó con 1,632 yardas (QB33),completando apenas 57.6% de sus pases y tuvo rating de 72.6, ambos el peor entre 33 mariscales que jugaron al menos 8 partidos. Solo Geno Smith y Cam Ward tuvieron peor QBR que el 35.6 de McCarthy. En Success Rate (la métrica de las jugadas exitosas), McCarthy fue el QB32 de 33, solo mejor que Ward. Lanzó más intercepciones (12) que pases de anotación (11) y también perdió seis balones sueltos. Los números se caían a pedazos una vez que pasaban las primeras 15 jugadas que habían diseñado O’Connell y compañía en cada partido.

J.J. McCarthy | Brad Rempel-Imagn Images

Es por eso que los Vikings buscaron a un veterano pese a que terminaron con marca ganadora y firmaron a Kyler Murray, quien fue cortado por los Arizona Cardinals pese a que les costaría 47 millones de dólares contra el tope salarial y firmó por el mínimo de veterano con Minnesota pese a que es uno de los peores quarterbacks en pases largos las últimas cuatro temporadas: es el QB45 de 50 en rating en pases de más de 10 yardas, el peor en yardas por intento y porcentaje de completos en envíos de más de 25 yardas en el aire. Lo sorprendente es que la mayoría de sus partidos fueron en domo o en clima cálido, algo que cambiaría en la NFC Norte.

Así que Murray tendrá su octava temporada como QB titular en la NFL. Elegido con la primera selección global del Draft del 2019, Murray tiene marca de 38-48-41 como titular. Su mejor año fue 2021, cuando llevó a Arizona a los Playoffs por única ocasión. Ha completado 67.1% de pases en su carrera para 20,460 yardas, con 121 pases de anotación y 60 intercepciones. Por tierra suma 3,193 yardas y 32 anotaciones más, pero sin el éxito de sus primeros años en la liga debido a múltiples lesiones y que es uno de los mariscales de campo de menor tamaño en la historia de la NFL.

Los Vikings tienen una línea de victorias de 8.5 para la temporada 2026. Sus tres rivales tienen mejor momio para ganar la NFC Norte (Lions +160, Packers +220, Bears +300, Vikings +500). Minnesota debutará en la pretemporada este sábado 15 de agosto visitando a los Giants y jugarán en la semana 1 en casa ante los Packers, en el que son favoritos por 1.5 puntos tras el anuncio de que Kyler será el QB titular.

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