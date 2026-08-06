Pretemporada NFL 2026: figuras latinas, calendario completo y dónde ver en español en EE. UU.

La pretemporada 2026 inicia este jueves y el talento latino promete ser protagonista antes de que inicie la semana 1.

Mendoza es una de las figuras latinas a seguir | ETHAN MILLER /GETTY IMAGES VIA AFP

La cuenta regresiva ya empezó. Desde el 6 de agosto y hasta el 30, la NFL enciende motores con su pretemporada 2026, ese tramo donde los equipos afinan piezas, prueban novatos y le dan a la afición hispana un adelanto goloso de lo que viene. Y si algo hace especial a esta edición es que la comunidad latina tiene más protagonismo que nunca dentro de los emparrillados, con nombres que van desde quarterbacks de primer overall hasta veteranos que ya se ganaron un lugar en la historia reciente de la liga.

The wait is over. There's a football game on today. @ProFootballHOF Game — Tonight 8pm ET on NBC Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/vqt4CVWXW3 — NFL (@NFL) August 6, 2026

Este año el formato se mantiene igual que en temporadas anteriores. Hay un partido inaugural ligado al Salón de la Fama y luego tres semanas completas de acción para que cada franquicia recorte su roster rumbo al inicio oficial, programado para el 9 de septiembre con la revancha del último Super Bowl entre Seattle Seahawks y New England Patriots.

Calendario completo de la pretemporada NFL 2026

Antes de meternos con los latinos que hay que seguir, aquí va el mapa completo de fechas para que no te pierdas ni un juego.

Juego del Salón de la Fama

Jueves 6 de agosto, 8:00 pm ET, Carolina Panthers vs. Arizona Cardinals

Semana 1 (13 al 15 de agosto)

Detroit Lions vs. Cincinnati Bengals

Green Bay Packers vs. Pittsburgh Steelers

Indianapolis Colts vs. New England Patriots

Arizona Cardinals vs. Las Vegas Raiders

Los Angeles Chargers vs. Houston Texans

Tennessee Titans vs. San Francisco 49ers

Denver Broncos vs. Atlanta Falcons

Miami Dolphins vs. Washington Commanders

Tampa Bay Buccaneers vs. New York Jets

Carolina Panthers vs. Buffalo Bills

Cleveland Browns vs. Chicago Bears

Minnesota Vikings vs. New York Giants

Jacksonville Jaguars vs. New Orleans Saints

Los Angeles Rams vs. Kansas City Chiefs

Philadelphia Eagles vs. Baltimore Ravens

Dallas Cowboys vs. Seattle Seahawks

Semana 2 (20 al 23 de agosto)

Las Vegas Raiders vs. Houston Texans

San Francisco 49ers vs. Los Angeles Chargers

New York Jets vs. Pittsburgh Steelers

Carolina Panthers vs. Jacksonville Jaguars

Green Bay Packers vs. Denver Broncos

Washington Commanders vs. Detroit Lions

Atlanta Falcons vs. Indianapolis Colts

Baltimore Ravens vs. Minnesota Vikings

Buffalo Bills vs. Cleveland Browns

New Orleans Saints vs. Los Angeles Rams

New York Giants vs. Miami Dolphins

Chicago Bears vs. Cincinnati Bengals

Philadelphia Eagles vs. New England Patriots

Kansas City Chiefs vs. Tampa Bay Buccaneers

Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals

Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans

Semana 3 (27 al 29 de agosto)

Pittsburgh Steelers vs. Buffalo Bills

New England Patriots vs. Cleveland Browns

San Francisco 49ers vs. Las Vegas Raiders

Los Angeles Rams vs. Los Angeles Chargers

Washington Commanders vs. Baltimore Ravens

Atlanta Falcons vs. Miami Dolphins

Houston Texans vs. Carolina Panthers

New York Giants vs. New York Jets

Tampa Bay Buccaneers vs. Jacksonville Jaguars

Arizona Cardinals vs. Green Bay Packers

Cincinnati Bengals vs. Philadelphia Eagles

New Orleans Saints vs. Dallas Cowboys

Seattle Seahawks vs. Kansas City Chiefs

Minnesota Vikings vs. Denver Broncos

Detroit Lions vs. Indianapolis Colts

Chicago Bears vs. Tennessee Titans

Este calendario será clave porque marca el último tramo antes del recorte de plantillas, así que cada snap cuenta para los jugadores en la cuerda floja.

Dónde ver la pretemporada NFL en español en Estados Unidos

La oferta para el público hispano crece cada año y esta pretemporada no es la excepción. En Estados Unidos vas a poder seguir la acción a través de Fox Deportes, ESPN Deportes y Telemundo Deportes, que se reparten distintos juegos según el mercado y el equipo local.

NFL Network también transmite una buena parte de los duelos, aunque generalmente en inglés, y plataformas de streaming como Fubo ofrecen acceso a canales locales y a NFL Network con prueba gratuita, ideal si quieres ponerte al día sin pagar de más. Para quienes prefieren todo en un solo lugar, ESPN Deportes seguirá produciendo en español la mayoría de sus transmisiones y las de NFL Network.

Los latinos que no te puedes perder antes de que arranque la temporada

La representación hispana en la NFL sigue en expansión y esta pretemporada trae historias que enamoran. Aquí los nombres que hay que tener en el radar.

Fernando Mendoza , quarterback de raíces cubanas seleccionado como número uno global del Draft 2026 por los Las Vegas Raiders . Viene de ganar el Trofeo Heisman y el campeonato nacional universitario en 2025, y en Las Vegas contará con la mentoría de Kirk Cousins mientras da sus primeros pasos como profesional.

, quarterback de raíces cubanas seleccionado como número uno global del Draft 2026 por los . Viene de y el campeonato nacional universitario en 2025, y en Las Vegas contará con la mentoría de Kirk Cousins mientras da sus primeros pasos como profesional. Kevin “KC” Concepción Jr. , receptor abierto de origen puertorriqueño que llega a los Cleveland Browns tras destacar en NC State y Texas A&M. Su versatilidad para generar yardas por recepción y en equipos especiales lo perfila como una de las sorpresas gratas de esta clase novata.

, receptor abierto de origen puertorriqueño que llega a los tras destacar en NC State y Texas A&M. Su versatilidad para generar yardas por recepción y en equipos especiales lo perfila como una de las sorpresas gratas de esta clase novata. Fred Warner , linebacker con raíces mexicanas y líder anímico de la defensiva de los San Francisco 49ers . Jugará su pretemporada ante Tennessee Titans, Los Angeles Chargers y Las Vegas Raiders.

, linebacker con raíces mexicanas y líder anímico de la defensiva de los . Jugará su pretemporada ante Tennessee Titans, Los Angeles Chargers y Las Vegas Raiders. Christian González , esquinero colombiano de los New England Patriots , hijo de un exjugador profesional de baloncesto en Colombia. Viene de brillar en la postemporada que llevó a su equipo hasta el Super Bowl y ahora se mide ante Colts, Eagles y Browns en pretemporada.

, esquinero colombiano de los , hijo de un exjugador profesional de baloncesto en Colombia. Viene de brillar en la postemporada que llevó a su equipo hasta el Super Bowl y ahora se mide ante Colts, Eagles y Browns en pretemporada. Julian Love , safety con ascendencia mexicana y cubana de los Seattle Seahawks , capitán defensivo que tuvo actuación destacada en el último Super Bowl. Enfrentará a Cowboys, Titans y Chiefs antes del arranque oficial.

, safety con ascendencia mexicana y cubana de los , capitán defensivo que tuvo actuación destacada en el último Super Bowl. Enfrentará a Cowboys, Titans y Chiefs antes del arranque oficial. Cairo Santos , el pateador brasileño de los Chicago Bears , que sigue siendo sinónimo de precisión bajo presión con más de una década de estabilidad en la liga.

, el pateador brasileño de los , que sigue siendo sinónimo de precisión bajo presión con más de una década de estabilidad en la liga. Andy Borregales , pateador venezolano que integró el roster de los New England Patriots en el reciente Super Bowl LX, sumándose al listado de figuras latinas que ya pisan el más alto nivel.

, pateador venezolano que integró el roster de los New England Patriots en el reciente Super Bowl LX, sumándose al listado de figuras latinas que ya pisan el más alto nivel. Jaylinn Hawkins, safety panameño que también formó parte del elenco de Seattle en la final más reciente, otro nombre que vale la pena seguir de cerca.

El reloj sigue corriendo y cada semana de pretemporada acorta la distancia hacia septiembre. Cada balón que se lanza en estos partidos de preparación es una cuenta regresiva silenciosa hacia el 9 de septiembre, día en que la temporada regular arranque de verdad con Seahawks y Patriots midiéndose en el Kickoff Game.

Y ese momento va a llegar cargado de acento latino, porque entre Mendoza tirando sus primeros pases como profesional, Christian González cerrando esquinas para los campeones de conferencia y Fred Warner dirigiendo la defensiva de los 49ers, la comunidad hispana ya no observa desde afuera, juega el partido.

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