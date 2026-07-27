Cómo la llegada de Isiah Pacheco puede cambiar el ataque de Detroit Lions en 2026

El corredor boricua llega a Detroit con dos anillos de Super Bowl y la misión de reforzar el backfield junto a Jahmyr Gibbs.

Dan Campbell contará con talento latino | Gregory Shamus / Getty Images via AFP

La agencia libre trajo un movimiento que ilusiona a la fanaticada de Detroit. Isiah Pacheco, el corredor boricua que se forjó una reputación de guerrero en Kansas City, ahora viste los colores de los Lions y llega con la misión de reforzar un backfield que ya cuenta con Jahmyr Gibbs como titular indiscutible.

Pacheco buscará mostrar su mejor versión

Hay que ser honestos, la temporada 2025 de Pacheco con los Chiefs no fue su año más brillante. El corredor de Vineland, Nueva Jersey, con raíces puertorriqueñas, acumuló apenas 462 yardas por tierra en 118 acarreos, promediando 3.9 yardas por intento. Lo que más llama la atención es que solo pudo llegar a la zona de anotación en una sola ocasión, una cifra que contrasta fuertemente con sus mejores momentos en la liga.

Para poner esto en perspectiva, en su temporada de novato en 2022 Pacheco había logrado 5 touchdowns, y un año después, en 2023, explotó con 935 yardas y 7 anotaciones en 205 acarreos, su mejor marca personal hasta la fecha. Esa campaña de 2023 sigue siendo el techo de su carrera y el estándar que muchos esperan que intente recuperar ahora en Detroit.

Pero las estadísticas de una sola temporada no cuentan toda la historia. Pacheco llega a Michigan con dos anillos de Super Bowl en su mochila, producto de su paso por Kansas City entre 2022 y 2024. Eso significa que ya conoce la sensación de ganarlo todo y sabe exactamente qué tipo de sacrificio, disciplina y hambre se necesita para llegar hasta el final de la temporada. Esa mentalidad ganadora no se compra en ningún lado y suele contagiarse en el vestuario.

¿Puede ser la pieza que faltaba en el backfield de los Lions?

Detroit ya tenía en Jahmyr Gibbs a una de las armas ofensivas más explosivas de la liga, pero necesitaba un complemento con estilo distinto. Pacheco aporta justamente eso, un corredor físico, directo, que gana yardas difíciles entre tackles y que puede darle un respiro a Gibbs en situaciones de desgaste. El movimiento llega además tras el canje de David Montgomery a los Houston Texans, dejando un vacío que los Lions necesitaban cubrir con urgencia.

Firmó un contrato de un año por $1.81 millones de dólares, una cifra modesta que refleja tanto la confianza del jugador en poder relanzar su carrera como la apuesta calculada de la franquicia. El propio Pacheco ha declarado que eligió Detroit pensando en que es un lugar donde puede volver a pelear por un Super Bowl.

La gran interrogante de los Lions para esta temporada

Ahora la pregunta que ronda en la mente de todos los aficionados es si esta combinación de talento y experiencia ganadora puede ser el ingrediente que empuje a los Lions más allá de la fase regular. La química entre Gibbs y Pacheco en el campo, sumada a esa hambre de título que el boricua trae bajo el brazo, podría marcar la diferencia entre quedarse cerca y realmente pelear por llegar lejos en playoffs esta temporada.

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