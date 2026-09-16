Boca Juniors sobrevive ante Sao Paulo y avanza a semifinales en una noche de tensión en Copa Sudamericana

Álvaro Montero y la defensa de Boca soportaron el ataque brasileño para mantener el resultado que necesitaban en la serie

Boca aguanta la presión de São Paulo y sigue adelante. Reuters



Boca Juniors aseguró su lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 después de empatar 1-1 ante Sao Paulo en el estadio Cícero Pompeu de Toledo. El conjunto argentino aprovechó la ventaja que había conseguido en el partido de ida y sostuvo la eliminatoria pese a la presión del equipo brasileño durante el tramo final.

El primer tiempo tuvo más disputa en el mediocampo que ocasiones frente a las porterías. Boca consiguió limitar los circuitos ofensivos de São Paulo y mantuvo el partido bajo control, mientras el conjunto local tuvo dificultades para encontrar espacios. La oportunidad más clara llegó al minuto 37, cuando Gustavo Santana conectó un cabezazo dentro del área que Álvaro Montero consiguió detener; el balón incluso terminó por impactar en el travesaño.

La segunda mitad comenzó con São Paulo instalado en territorio de Boca, aunque el dominio territorial no se traducía en oportunidades claras. El equipo argentino esperó su momento y encontró el gol al minuto 60, cuando un pase defectuoso hacia atrás de la defensa brasileña dejó a Leandro Lozano frente al arco. El lateral controló y definió con un zurdazo para marcar el 1-0 y conseguir su primer tanto con la camiseta de Boca.

Sao Paulo reaccionó rápidamente y creyó haber encontrado el empate. Sin embargo, la jugada terminó bajo revisión del VAR por una posición adelantada muy ajustada. El árbitro uruguayo Gustavo Tejera recibió la indicación para revisar la acción y finalmente anuló la anotación, decisión que provocó reclamos entre los integrantes del conjunto brasileño.

Gol anulado a Sao Pablo. Foto print de pantalla @Sports

La presión local continuó y Boca tuvo que recurrir a su defensa para conservar la ventaja. Montero volvió a responder ante los remates de Sao Paulo, mientras sus compañeros también realizaron despejes para contener los ataques. El equipo argentino comenzó a realizar modificaciones para afrontar el último tramo del encuentro y mantener el resultado que necesitaba.

La insistencia de Sao Paulo finalmente encontró recompensa al minuto 88. Domingos Duarte apareció dentro del área y conectó de cabeza un servicio de Artur para vencer a Montero y establecer el 1-1. La acción fue revisada por el VAR antes de que Tejera confirmara la anotación, por lo que el conjunto brasileño todavía tuvo algunos minutos para intentar conseguir el gol que cambiara el destino de la serie.

El cierre fue de presión constante para Boca. Sao Paulo volvió a buscar el segundo tanto con remates de Marcos Antônio y André Silva, pero la defensa argentina consiguió contener las últimas aproximaciones. Montero también tuvo intervenciones importantes para evitar que el equipo local completara la remontada en el marcador del partido.

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El silbatazo final confirmó el empate y la clasificación de Boca Juniors a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena hizo valer la ventaja obtenida en la ida y ahora enfrentará a Vasco da Gama por un lugar en la final del torneo. São Paulo, pese a conseguir empatar el encuentro en los últimos minutos, quedó eliminado después de no poder completar la remontada.

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