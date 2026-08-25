¡Cambio en el formato! Conmebol modifica el sistema de competencia de la Copa Sudamericana

La Conmebol informa sobre una modificación para la primera fase de la Copa Sudamericana a partir del 2027.

Trofeo de la Copa Sudamericana. – Vizzor Image.

El segundo torneo más importante a nivel de clubes de Sudamérica es la Copa Sudamericana, un certamen que le da oportunidad a los equipos de también estar en lo más alto del continente. Desde su creación en 2002 son varias las instituciones que han logrado el título, incluido un colombiano.

Digamos que esa competencia fue la unificación de la Merconorte y desde ese año se fijó como se conoce hoy en día. Con el pasar del tiempo se han hecho modificaciones en cuanto al formato, algunas que han gustado y otras que no tanto, por lo menos desde el punto de vista del espectador.

Ahora bien, en las últimas horas la Conmebol hizo un anuncio que involucra precisamente el sistema de competencia de ‘La Gran Conquista’, principalmente para una de las fases que hacen parte del desarrollo del certamen. Esa modificación entrará en vigencia a partir del año entrante.

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¿Qué cambia para la Copa Sudamericana 2026?

Según un reciente boletín de la entidad, la fase previa del torneo ahora será a partidos de ida y vuelta y no a un solo duelo. Recordemos que por sorteo se define la localía bajo el formato actual y el que gana avanza a la fase de grupos. Ahora eso va a cambiar y cada club podrá jugar en casa.

En cuanto al inicio de la ronda, se evidencia en el texto que será desde marzo. Por otra parte, se mantiene que elencos de un mismo país jueguen entre ellos en esa instancia. En cuanto a la final, el cronograma establece que será el 20 de noviembre.

Entre la información que dio a conoce la Conmebol, en febrero del 2027 inicia la Copa Libertadores y la final será el 27 de noviembre. El duelo por el título de la Recopa, que cruza a los dos campeones de cada torneo, será el 17 y 24 de febrero. Tener presente que son juegos de ida y vuelta.

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