Pablo Repetto se resigna ante la eliminación de Santa Fe en Sudamericana: “Nos desdibujamos”

El técnico dejó saber qué le hizo falta al ‘Cardenal’ para dar un nuevo golpe de opinión fuera de casa.

Pablo Repetto, DT de Santa Fe | MAURO PIMENTEL / AFP

Santa Fe se quedó sin poder meterse entre los cuatro mejores. El ‘Cardenal’, disputando la Copa Sudamericana, no pudo marcar diferencia a Vasco Da Gama y terminó yéndose a casa con un 2-0 en contra, el cual fulminó las esperanzas de volver a conquistar un nuevo título continental. La diferencia en presupuesto, así como en la jerarquía, marcó la diferencia en una fase crucial.

Aunque los cariocas disputaron el juego con nómina mixta, hicieron méritos para marcar diferencia. Pablo Repetto analizó lo que fue el compromiso de vuelta, a través de la rueda de prensa post partido, dejando saber que no marcar en Bogotá fue determinante para que Santa Fe se viera condicionado. El uruguayo, a pesar de todo, no le reprocha nada al grupo de jugadores.

El balance del compromiso

“La cancha para los dos estaba rápida. Necesitábamos la pausa en los controles, que eran más difíciles. El primer tiempo teníamos una situación clara. Ellos la del gol y nos vamos en desventaja en un partido parejo, disputado, más luchado de lo normal por el gramado. Comienza el segundo tiempo, estábamos a un gol y recibimos el segundo que hizo que por momentos nos saliéramos de la línea”.

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“Debíamos buscar dos goles para igualar la serie y eso nos jugó en contra porque nos desdibujamos, perdimos el orden. Estábamos muy expuestos atrás y no pudimos ponernos en partido para pelear la serie sobre el final. Una serie donde tuvimos que hacer el gol en Bogotá y nos condicionó. De visita se hace complicado y el segundo fue lapidario para las aspiraciones que teníamos”.

¿Por qué fue la dificultad de no ser profundo?

“Juegas de visita contra un rival que tiene muy buenos jugadores. El primer tiempo fue parejo. Nos convierten la que tienen; tampoco ellos eran muy profundos y el golero hace una gran tapada, como hizo allá. Es el partido que pensábamos, no con muchas situaciones. Arranca el segundo tiempo y el segundo gol te hace salirte del orden. Tuvimos una o dos aproximaciones pero no alcanzó”.

El precio de no marcar en la ida

“Estos partidos de visitante, contra un rival que te exige, sabíamos que debíamos ser efectivos. En la serie no pudimos convertir un gol y generamos por ahí seis situaciones. Terminas pagando en una serie de 180 minutos, también porque tiene jugadores a la altura de la competencia. Hoy estamos dolidos. Habíamos tenido una gran ilusión, pero el equipo terminó dejando todo, un poco desorganizado al final por necesidad, pero nada para reprochar. Esto es de goles”.

El enfrentamiento ante Carlos Gómez y Marino Hinestroza

“Sabemos que son jugadores que tienen uno contra uno, son conocidos por ser colombianos. Si uno analiza los dos goles, son desbordes por derecha que sabíamos que era virtud de ellos. Nos tiran dos centros por derecha y cierran del lado izquierdo. Hay virtud del rival y pasa esto de que se nos lesiona Emerson en el primer gol y bueno, con un jugador más ofensivo no tuvimos más contención”.

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