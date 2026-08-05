Stefon Diggs ya tiene equipo tras dejar a los Patriots

El receptor firma con Washington Commanders por un año y hasta 12 millones de dólares

Stefon Diggs firma con Washington Commanders | Imagn Images

Uno de los mejores agentes libres disponibles en la NFL tiene nueva casa a días del inicio de la pretemporada. Se trata del receptor Stefon Diggs, quien fue cortado por los New England Patriots en el mes de mayo y en 2026 jugará para los Washington Commanders.

Según adelantó ESPN, Diggs firmará un contrato por un año y podría ganar hasta 12 millones de dólares si alcanza ciertos objetivos de desempeño, en lo que será el quinto equipo de su carrera tras ser el líder en recepciones (85) y yardas recibidas (1,013) de los Patriots en 2025, cuando alcanzaron el Super Bowl, en el que solo atrapó un pase.

Pese a las cifras en la temporada regular, New England optó por cortar a Diggs pese a que tenía dos años más de contrato, optando por tener un cargo de 9.7 millones contra el tope salarial este año en lugar de pagarle los más de 20 anuales que tenía hasta el final de la temporada 2027. Los Pats optaron por usar ese dinero para hacerse con A.J. Brown y firmar a Romeo Doubs, además de que siguen en el roster DeMario Douglas, Kayshon Boutte, Mack Hollins y Kyle Williams.

Diggs vuelve a la región de la capital de los Estados Unidos, donde nació y cerca de donde jugó a nivel universitario, la Universidad de Maryland. Fue elegido por los Vikings en la quinta ronda del Draft del 2015, jugando en Minnesota sus primeros cinco años en la NFL. Tras dos temporadas en las que superó las 1,000 yardas, firmó con los Buffalo Bills en 2020, siendo elegido al Pro Bowl en los cuatro años que jugó en el noroeste del estado de Nueva York, siempre superando las 1,000 yardas. En 2024 pasó a los Texans, pero su temporada terminó por una lesión de rodilla tras ocho partidos. En 2025, Diggs firmó por tres años con los Patriots, donde sumó la séptima campaña de más de mil yardas para él, pero promedió 59.6 yardas por juego, su menor cifra desde su temporada de novato.

En las últimas 11 campañas, Diggs es uno de los receptores con mejores números en toda la NFL. Solo Travis Kelce y Davante Adams tienen más recepciones que las 942 del nuevo receptor de los Commanders, quien también es cuarto en yardas recibidas (11,504) y sexto en recepciones de anotación (74). Ha perdido velocidad y en noviembre cumplirá 33 años, pero es una opción más probada que en el roster actual en Washington.

Así luce la ofensiva de Washington Commanders para la temporada 2026

Stefon Diggs apunta a ser el segundo receptor en Washington, donde Jayden Daniels cuenta con receptor elegido dos veces al Pro Bowl como Terry McLaurin. El resto de jugadores de habilidad no son de mayor cartel.

Los otros receptores en el roster son Luke McCaffrey (29 recepciones en dos años en la NFL), Jaylin Lane (novato en 2025, 16 recepciones), Antonio Williams (pick de quinta ronda en el Draft del 2026), Treylon Burks (63 recepciones en cuatro años, con 10 en 2025 en Washington) y los veteranos Van Jefferson y Dyami Brown, quienes llegaron esta agencia libre. En los ala cerrada firmaron a Chig Okonwko, además de que siguen John Bates y Ben Sinnott, con la posibilidad de que firmen a Zach Ertz tras su lesión de ligamento cruzado. En cuanto a los corredores, firmaron a Rachaad White para compartir posición con ‘Bill’, Jacory Croskey-Merritt, Jeremy McNichols, Jerome Ford y el novato Kaytron Allen.

Washington comienza la pretemporada el viernes 14 de agosto, cuando reciban a los Miami Dolphins. Tendrán duelos en Detroit y en Baltimore previo al kickoff, iniciando la temporada regular con viajes a la casa de dos rivales divisionales, Eagles y Cowboys.

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