NFL Pretemporada 2026: Cowboys, Chiefs y 49ers arrancan la batalla

Cowboys, Chiefs, 49ers, Eagles y Dolphins entrarán en acción entre el jueves 13 y el sábado 15 de agosto, con diferentes historias por resolver en sus campamentos.

Malik Willis | Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La NFL Pretemporada 2026 comienza a tomar forma y los equipos con mayor seguimiento entre los aficionados latinos en Estados Unidos ya tienen definidos sus primeros exámenes.

Cowboys: Dak Prescott y una defensa renovada

Dallas llega a la pretemporada después de una importante reconstrucción defensiva. Los Cowboys incorporaron en el Draft a jugadores como Caleb Downs, Malachi Lawrence y Jaishawn Barham, además de sumar al linebacker Dee Winters y al pass rusher Rashan Gary durante la temporada baja.

La atención también estará sobre Dak Prescott y George Pickens. Pickens recibió la etiqueta de jugador franquicia y finalmente se presentó al minicampamento obligatorio, donde confirmó que no tiene previsto ausentarse del training camp.

Cowboys vs. Seahawks

Rival: Seattle Seahawks.

Seattle Seahawks. Fecha: sábado 15 de agosto.

sábado 15 de agosto. Hora: 8:00 PM ET / 7:00 PM CT / 5:00 PM PT.

8:00 PM ET / 7:00 PM CT / 5:00 PM PT. Transmisión nacional: NFL Network.

NFL Network. Jugador a seguir: Dak Prescott.

Chiefs: ¿Mahomes vuelve al campo tras su lesión?

Kansas City encara la pretemporada con una prioridad evidente: comprobar la evolución de Patrick Mahomes, quien sufrió una lesión de rodilla que terminó anticipadamente su temporada 2025.

La buena noticia para los Chiefs es que Mahomes fue autorizado completamente para participar en el training camp. Posteriormente dio otro paso importante al participar en ejercicios de 11 contra 11 por primera vez desde la lesión. El entrenador Andy Reid destacó su fortaleza y movilidad.

También existe interés en el desarrollo de Xavier Worthy, quien busca recuperar protagonismo después de una segunda temporada limitada por una lesión de hombro. En 2025 terminó con 532 yardas y un touchdown en 14 partidos.

Chiefs vs. Rams

Rival: Los Angeles Rams.

Los Angeles Rams. Fecha: sábado 15 de agosto.

sábado 15 de agosto. Hora: 4:00 PM ET / 3:00 PM CT / 1:00 PM PT.

4:00 PM ET / 3:00 PM CT / 1:00 PM PT. Transmisión nacional: NFL Network.

NFL Network. Jugador a seguir: Patrick Mahomes.

49ers: McCaffrey está listo y San Francisco recupera piezas

San Francisco llega a la pretemporada con una de las principales historias de recuperación de la NFL. Christian McCaffrey está participando en el campamento y ha trabajado junto a Brock Purdy en los primeros entrenamientos.

Los 49ers también esperan recuperar completamente a jugadores fundamentales como Nick Bosa, George Kittle y Fred Warner, después de que los tres se perdieran una cantidad importante de partidos en 2025. Warner está listo para el campamento; Bosa esperaba estar disponible alrededor de su inicio y Kittle trabaja con la mira puesta en la Semana 1.

La organización también tendrá que adaptarse temporalmente a la ausencia de Kyle Shanahan, situación que ha puesto mayor responsabilidad sobre los líderes veteranos del equipo. John Lynch identificó a McCaffrey, Purdy, Trent Williams, Kyle Juszczyk y Warner como parte de ese grupo.

49ers vs. Titans

Rival: Tennessee Titans.

Tennessee Titans. Fecha: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. Hora: 9:00 PM ET / 8:00 PM CT / 6:00 PM PT.

9:00 PM ET / 8:00 PM CT / 6:00 PM PT. Transmisión nacional: NFL Network.

NFL Network. Jugador a seguir: Christian McCaffrey.

Eagles: el campeón vuelve a ponerse a prueba

Philadelphia llega a la pretemporada con Jalen Hurts y Saquon Barkley como dos de sus principales referentes. Hurts aparece nuevamente entre los quarterbacks destacados de la NFL y Barkley llega después de una temporada en la que volvió a consolidarse como una de las piezas centrales de la ofensiva.

Los Eagles también aseguraron el futuro de su defensa al extender a Jalen Carter por cuatro años y 152 millones de dólares, acuerdo que lo convirtió en el tackle defensivo mejor pagado de la NFL.

Eagles vs. Ravens

Rival: Baltimore Ravens.

Baltimore Ravens. Fecha: sábado 15 de agosto.

sábado 15 de agosto. Hora: 7:00 PM ET / 6:00 PM CT / 4:00 PM PT.

7:00 PM ET / 6:00 PM CT / 4:00 PM PT. Jugador a seguir: Jalen Hurts.

Dolphins: nueva era con Malik Willis

Miami presenta uno de los mayores cambios entre los equipos seguidos por la afición latina. Tua Tagovailoa, Tyreek Hill y Jaylen Waddle ya no forman parte del proyecto, mientras Malik Willis asumió el papel de quarterback con un contrato de tres años y 67.5 millones de dólares.

Willis tendrá su primera temporada completa como titular de la NFL bajo el nuevo entrenador en jefe Jeff Hafley, mientras Miami intenta reconstruir una ofensiva que también deberá definir quiénes serán sus principales receptores.

Dolphins vs. Commanders

Rival: Washington Commanders.

Washington Commanders. Fecha: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. Hora: 7:00 PM ET / 6:00 PM CT / 4:00 PM PT.

7:00 PM ET / 6:00 PM CT / 4:00 PM PT. Jugador a seguir: Malik Willis.

¿Dónde ver la NFL Pretemporada 2026 en Estados Unidos?

La NFL Network tendrá transmisión nacional de varios de los encuentros más atractivos de la primera semana, incluidos Titans-49ers, Rams-Chiefs y Cowboys-Seahawks. Otros partidos tendrán distribución local o a través de las opciones de transmisión disponibles según el mercado.

La propia NFL recomienda utilizar su herramienta Ways to Watch para conocer las opciones disponibles según la ubicación del espectador.

La pretemporada ya no es solo una prueba

Los resultados no cuentan para la clasificación de la temporada regular, pero estos partidos tienen un valor concreto: permiten evaluar novatos, definir posiciones de roster, probar esquemas y, sobre todo, determinar qué jugadores están listos para asumir responsabilidades.

Para Cowboys, Chiefs, 49ers, Eagles y Dolphins, la primera semana tendrá además un componente diferente: Dallas busca reconstruirse, Kansas City necesita comprobar el regreso de Mahomes, San Francisco espera recuperar a sus figuras, Philadelphia defender su estatus de contendiente y Miami inicia una nueva etapa con Malik Willis.

La batalla por el roster apenas comienza.