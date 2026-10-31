Resultado de las tarjetas Canelo Álvarez vs Mbilli: así fue la decisión para el título del mexicano

El pugilista mexicano recuperó el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo después de completar los 12 asaltos en Arabia Saudita

Canelo Álvarez recupera el cinturón del CMB | AFP: Nureldine

Saúl ‘Canelo’ Álvarez recuperó el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras derrotar por decisión unánime a Christian Mbilli, este sábado 31 de octubre de 2026, en Riad, Arabia Saudita. El boxeador mexicano completó los 12 asaltos del combate y consiguió regresar al trono de las 168 libras, aunque no pudo concretar el nocaut frente al peleador francés.

Las tarjetas de los tres jueces favorecieron al mexicano con puntuaciones de 115-112, 116-111 y 117-110, resultados que reflejaron su superioridad durante el enfrentamiento. Canelo aprovechó su experiencia, el contragolpe y los golpes al cuerpo para controlar distintos momentos de la pelea, mientras Mbilli intentó imponer presión desde los primeros episodios sin conseguir revertir la tendencia.

El triunfo representó el regreso de Canelo Álvarez a la condición de campeón mundial, después de perder sus cuatro cinturones supermedianos frente a Terence Crawford en septiembre de 2025. El mexicano encontró en el combate contra Mbilli la oportunidad de recuperar uno de los campeonatos que había dominado durante su trayectoria, aunque la resistencia del francés obligó a definir al ganador mediante las puntuaciones.

¿Cuál fue el resultado de las tarjetas de la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli en Arabia Saudita?

Canelo ganó por decisión unánime con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110, después de completar los 12 rounds frente a Christian Mbilli. Los encargados de impartir justicia fueron Guido Cavalleri, de Italia; Jorge Luciano Gorini, de Argentina; y Barry Lindenman, de Estados Unidos. Los tres coincidieron en otorgar la victoria al pugilista mexicano, quien consiguió imponerse sin necesidad de definir el combate por nocaut, el cual no consigue desde hace cinco años, cuando enfrentó a Caleb Plant.

Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: ¿Quién ganó el campeonato mundial supermediano?

Saúl Álvarez se proclamó campeón mundial supermediano del CMB al derrotar a Christian Mbilli en Riad, con lo que recuperó el cinturón verde y oro. El tapatío planteó una pelea basada en la distancia y el contragolpe, mientras su adversario intentó presionarlo con combinaciones. La estrategia permitió al mexicano conectar golpes de poder y reducir la efectividad ofensiva del entonces monarca de las 168 libras.

Uno de los momentos determinantes ocurrió durante el séptimo asalto, cuando Canelo hizo tambalear a Mbilli con un uppercut. En el octavo episodio, el francés recibió una penalización de un punto por conectar un golpe ilegal en la nuca del mexicano. Aunque Álvarez encontró oportunidades para buscar el nocaut, el enfrentamiento llegó hasta la campana final y la definición quedó en manos de los jueces.

Así fue el resultado de las tarjetas en la pelea Canelo Álvarez vs Mbilli

Las tres puntuaciones oficiales otorgaron la victoria a Saúl Álvarez, aunque mostraron diferencias en la cantidad de asaltos que cada juez consideró favorables para los protagonistas. El resultado quedó de la siguiente manera:

115-112: victoria para Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

victoria para Saúl ‘Canelo’ Álvarez. 116-111: victoria para Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

victoria para Saúl ‘Canelo’ Álvarez. 117-110: victoria para Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

La diferencia más amplia fue de siete puntos, mientras que la tarjeta más cerrada presentó una ventaja de tres unidades para el mexicano. La penalización aplicada a Mbilli en el octavo asalto también formó parte de la puntuación final. Con este resultado, Canelo volvió a conquistar un campeonato mundial y confirmó que su estrategia fue suficiente para superar a un rival que resistió los 12 episodios.

¿Cuándo vuelve a pelear Saúl ‘Canelo’ Álvarez y quién podría ser su rival?

Hasta el momento no existe una fecha oficial ni un adversario confirmado para la próxima pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Después de recuperar el campeonato supermediano del CMB frente a Christian Mbilli, el mexicano deberá definir sus siguientes objetivos dentro de las 168 libras.

Muchos aficionados siguen deseando ver un combate entre mexicanos, pues apuntan al combate entre Canelo Álvarez y David Benvidez, pero cada vez parece más lejana la posibilidad de ver un pleito entre el tapatío y el mexicoestadounidense. Incluso podría darse una revancha de Jaime Munguía, sobre todo ahora que conquistó en este mismo día el título mundial del peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo.

Por su parte, también sobre salen los nombres de Osleys Iglesias y Lester Martínez, quienes también son campeones en las 168 libres pero en la OMB y CMB, respectivamente.