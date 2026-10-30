¿A qué hora suben al ring Canelo Álvarez vs Christian Mbilli este 31 de octubre en Arabia Saudita?

Todos los detalles de la función de boxeo de este fin de semana, en la que Canelo y varios pugilistas mexicanos más suben al ring en Arabia Saudita

Canelo vs Mbilli: ¿A qué hora es la pelea? | FAYEZ NURELDINE / AF

Todo está listo para el regreso de Canelo Álvarez el ring. El boxeador mexicano tendrá este sábado 31 de octubre su primera pelea en 13 meses, dejando atrás las lesiones para buscar un nuevo cinturón de campeón del mundo.

Christian Mbilli será su rival en la función que se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita, en la segunda ocasión en la que Canelo pelea en el país de Medio Oriente. En mayo de 2025 se enfrentó a William Scull, pero ahora la pelea no será en horario nocturno en territorio mexicano.

¿A qué hora pelean Canelo Álvarez vs Christian Mbilli este sábado 31 de octubre de 2026?

La pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli la podrás seguir este sábado 31 de octubre. La cartelera estelar está programada a iniciar a las 11:00 a.m., tiempo del centro de México. Es la última pelea de la velada, con el ringwalk programado para las 14:30 horas.

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¿Dónde ver en vivo la pelea del Canelo Álvarez? Transmisión por TV y streaming

La pelea entre Canelo y Mbilli se puede seguir a nivel mundial por DAZN, además de que en Claro Sports tendremos la cobertura del evento durante todo el día, con nuestro enviado Elías Quijada en sitio para presenciar el regreso de Canelo al ring.

¿Qué títulos quiere recuperar Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la Kingdom Arena de Ryad, Arabia Saudita?

La pelea entre Canelo y Mbilli está pactada en el peso súper mediano, las 168 libras. Está en juego el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo de esta división, que heredó Mbilli. Terence Crawford le ganó a Canelo el cinturón ‘verde’, además de los título de la Federación Internacional y la Organización Mundial en septiembre de 2025, pero tras el retiro de ‘Bud’, el pugilista nacido en Camerún se hizo con esta faja.

Cartelera completa y orden de las peleas previo a la estelar Canelo Álvarez vs Christian Mbilli

Son 10 peleas las que se llevarán a cabo en la función de boxeo de este 31 de octubre en Arabia Saudita. Estos son los combates, pesos y títulos en juego en Riad.