¿Qué sigue para Canelo Álvarez tras vencer a Mbilli? Léster Martínez, David Benavidez y sus posibles rivales

Canelo Álvarez venció a Christian Mbilli por decisión unánime y recuperó el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo de las 168 libras

Canelo Álvarez recupera el estatus de campeón mundial | AFP: Nureldine

Saúl ‘Canelo’ Álvarez recuperó el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo de las 168 libras tras vencer a Christian Mbilli por decisión unánime. La victoria del boxeador mexicano este 31 de octubre en Arabia Saudita volvió a colocarlo en la cima de la escena del boxeo, aunque las dudas giran en torno a quién será su próximo rival, debido a que hay pocas opciones en la división de los supermedianos.

El mexicano regresó al ring después de poco más de un año de ausencia, tras una lesión en el codo y luego de perder los cuatro cinturones de las 168 libras frente a Terence Crawford, quien subió dos divisiones de golpe, aunque se retiró a principios de este 2026, una decisión que dejó las coronas vacantes.

Christian Mbilli se benefició del retiro de Terence Crawford, debido a que pasó de campeón regular del CMB a campeón absoluto. El francés venía de un empate controvertido con Lester Martínez y, aunque el organismo verde y oro declaró una revancha inmediata, el cambio de estatus dejó esa posibilidad en el olvido. Por esa misma razón, Mbilli tuvo la oportunidad de pelear con Canelo Álvarez.

Con la derrota de Mbilli, Lester Martínez parece tener el camino libre para una oportunidad. El Guante de Oro de Guatemala conserva su invicto con 21 victorias, 17 por la vía del nocaut, y un empate. El boxeador chapín viene de conseguir dos triunfos ante Immanuwel Aleem y Luka Plantić, aunque todavía no cuenta con un cartel suficiente para levantar la mano con fuerza.

Otras opciones en la división son los demás campeones. Jaime Munguía conservó el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo tras vencer por decisión unánime a Nikita Zon, título que obtuvo después de dominar a Armando ‘Toro’ Reséndiz. Sin embargo, el peleador de Tijuana aún no logra quitarse de encima los fantasmas de su derrota ante Canelo Álvarez y del nocaut que sufrió frente a Bruno Surace, de quien pudo vengarse en Arabia Saudita el año pasado.

El otro campeón de las 168 libras es Osleys Iglesias. El Tornado tiene en sus manos el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo, aunque sus 16 peleas, con 15 nocauts, dejan en claro que aún le falta experiencia sobre el ring. Su triunfo frente a Pavel Silyagin lo convirtió en uno de los reyes de los supermedianos y defendió su estatus apenas el pasado 8 de octubre, con un nocaut técnico en el séptimo episodio ante Oliver Zaren. El cubano ha manifestado su interés por pelear con el mexicano; sin embargo, hasta el momento no habría acercamientos concretos para una unificación.

Las opciones más complicadas en el panorama son una revancha con Terence Crawford o con Dmitry Bivol. El problema es que Crawford se retiró y Bivol se mantiene inactivo, aunque todavía tiene la opción de concretar la trilogía con Artur Beterbiev. Este último también parece lejos del mapa del mexicano, ya que compite en las 175 libras, categoría que Canelo Álvarez no volvió a probar tras su derrota ante Bivol en 2022.

David Benavidez sigue en la mente de los fanáticos. El problema es que, desde que el Bandera Roja no tuvo la oportunidad de enfrentar al tapatío, prefirió subir a las 175 libras y posteriormente a las 200 para convertirse en campeón de tres divisiones. El Monstruo Mexicano tiene una cita con Michal Cieslak el 12 de diciembre para cumplir su última pelea bajo el manto de Sampson Lewkowicz. Los últimos rumores señalan que David Benavidez podría firmar con Zuffa Boxing para protagonizar una función con Jai Opetaia. Incluso surgió información sobre una supuesta pelea con Oleksandr Usyk en peso crucero.

Hay otros nombres con menos fuerza, como Hamzah Sheeraz y Ben Whittaker, aunque Canelo Álvarez todavía no tiene un rival definido. Lo natural sería que se tome unos meses de descanso antes de continuar con el contrato de cuatro peleas que firmó con Arabia Saudita, del cual le falta una contienda, aunque ambas partes han insinuado la posibilidad de extender el vínculo.