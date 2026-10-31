Canelo, eufórico tras la victoria ante Mbilli: “Como si fuera el primer campeonato mundial”

Eddy Reynoso calificó la actuación como una “cátedra de boxeo” y explicó que Canelo llevó a Mbilli al terreno que habían preparado.

El mexicano vuelve a reinar en los supermedianos | Reuters

Saúl ‘Canelo’ Álvarez cerró su combate ante Christian Mbilli con una victoria y, después de la pelea, habló sobre el trabajo realizado junto a su equipo durante la preparación. El mexicano destacó la importancia de volver a conquistar un campeonato y aseguró que la sensación le recordó a sus primeros años como campeón mundial.

“Muy contento, como si fuera el primer campeonato mundial hace 16 años”, señaló Canelo al referirse a lo que representó el triunfo. El tapatío también dedicó parte de sus palabras a quienes lo han acompañado durante su carrera, entre ellos Eddy Reynoso y Chepo, y recordó una conversación que tuvo con su entrenador durante la pelea: “Me decía en la esquina, ‘regálame ese campeonato mundial’. Le dije, ‘No te preocupes, ya está’”.

Sobre la estrategia utilizada frente a Mbilli, el mexicano, en exclusiva para Claro Sports, explicó que el plan establecido antes de subir al ring fue el que desarrolló durante el combate. “Es lo que trabajamos, es lo que teníamos que hacer y se hizo perfectamente”, afirmó el campeón, quien también se refirió a las características de su rival.

Canelo reconoció que Mbilli es un peleador que lanza muchos golpes, pero consideró que su preparación y capacidad para boxear marcaron la diferencia durante el enfrentamiento. “Mbilli es un peleador fuerte que tira muchos golpes, pero pues soy mucho mejor boxeador que él”, declaró el mexicano al analizar el desempeño que tuvo sobre el cuadrilátero.

Eddy Reynoso también habló después de la pelea y destacó la forma en que Canelo llevó el combate. “Dio una cátedra de boxeo. Así es como se le tenía que ganar a él”, señaló el entrenador, quien explicó que su pupilo consiguió llevar a Mbilli al terreno que habían trabajado durante la preparación.

Reynoso también destacó la trayectoria que Canelo ha construido a lo largo de su carrera. “Lo llevó a su terreno y demostramos por qué Saúl ha llegado a lograr todo lo que tiene”, comentó antes de referirse al lugar que, desde su perspectiva, ocupa el tapatío en la historia del boxeo mexicano.

Finalmente, Canelo evitó adelantar cuál será su siguiente rival o cuándo volverá al ring. “La verdad, ahorita descansar”, respondió cuando fue cuestionado sobre sus próximos pasos. El mexicano dejó en manos de su equipo las decisiones relacionadas con su futuro y resumió su postura con una frase: “Yo nomás peleo, entreno y vamos a darle”.