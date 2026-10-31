Canelo Álvarez vs Christian Mbilli en vivo: resultado de la pelea de box por el campeonato mundial supermediano

¡Bienvenidos a la fiesta del boxeo desde Arabia Saudita!

Buenos días damas y caballeros. Saúl ‘Canelo’ Álvarez vuelve al cuadrilátero este sábado 31 de octubre de 2026, después de permanecer 13 meses sin disputar una pelea profesional. El mexicano enfrentará a Christian Mbilli en la Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, donde buscará recuperar el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), uno de los cinturones que perdió ante Terence Crawford en septiembre de 2025.

El regreso del boxeador de Guadalajara representa su primera aparición desde la derrota por decisión unánime contra Crawford, resultado que terminó con su condición de campeón indiscutido de las 168 libras. Después de aquel enfrentamiento, Álvarez atravesó un periodo de recuperación tras someterse a una cirugía de codo. Ahora volverá a competir en territorio saudí, donde anteriormente derrotó a William Scull en mayo de 2025.

Christian Mbilli llega como campeón mundial del CMB y sin derrotas en su trayectoria profesional, aunque su última presentación terminó empatada. El camerunés, que representa a Francia y desarrolla su carrera en Canadá, realizará la primera defensa de su campeonato dentro de la función denominada ‘México vs el Mundo’, que también contará con la participación de Jaime Munguía, Rafael ‘Divino’ Espinoza y otros representantes mexicanos.

No te pierdas el regreso del Canelo Álvarez a los encordados en su enfrentamiento ante Christian Mbilli, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.