Canelo Álvarez vs Christian Mbilli en vivo: resultado de la pelea de box por el campeonato mundial supermediano
El mexicano regresa al ring después de 13 meses de ausencia para enfrentar al invicto Christian Mbilli y recuperar el campeonato supermediano del CMB
Héctor ‘Diamante’ Aguirre vs Brayan León | Gana Brayan León | DU
Vaya manera de arrancar esta velada. El intercambio de golpes no se hizo esperar entre estos dos peleadores. Ambos salieron dispuestos a mostrar sus armas. Aguirre buscó ir al frente desde el primer round ante un León que esperaba y contestaba con precisión los embates. En el tercer asalto vino un agresivo intercambio de golpes, del que el cubano salió mucho mejor librado, al conectar varios golpes de poder que sacudieron la humanidad del Diamante. Pero el mexicano se iba a dar por vencido tal fácilmente y en el quinto asalto se fajó para estar de vuelta en el combate. La pelea se mantuvo en este tenor en los ochos rounds que duró, con dos pugilistas lanzados al frente, dejando todo sobre la lona. Al final, Brayan León se llevó el triunfo por decisión unánime en un tremendo agarrón que deja el ring más que calientito. El cubano se mantiene invicto y mejora su marca 13-0, 9 KO’s.
Arranca la velada ‘México vs El Mundo’
La velada boxística ‘México vs el Mundo’ ya arrancó en la Kingdom Arena de Arabia Saudita, donde se espera una función llena de emociones y grandes peleas. Saúl Álvarez ya está en la sede del combate, donde intentará recuperar el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Las peleas preliminares están en marcha.
Toda la cartelera y orden de las peleas de box previo a la del Canelo Álvarez
La función ‘México vs el Mundo’ tendrá nueve combates, después de la cancelación de la pelea entre Lindolfo Delgado y Arthur Biyarslanov, originalmente programada por el campeonato superligero de la FIB. También hubo una modificación en la defensa del cinturón pluma de Rafael Espinoza, quien enfrentará a Ricardo Blandón tras la baja de Lorenzo Parra por complicaciones en su examen médico. Jaime Munguía disputará el título supermediano de la AMB ante Nikita Zon, en otro de los compromisos principales. Esta es la cartelera actualizada, presentada desde las preliminares hasta la pelea estelar.
Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Christian Mbilli — Campeonato mundial supermediano del CMB.
Jaime Munguía vs Nikita Zon — Campeonato mundial supermediano de la AMB.
Rafael ‘Divino’ Espinoza vs Ricardo Blandón — Campeonato mundial pluma de la OMB
Raymundo Rojas García vs Reito Tsutsumi — Peso superpluma.
David ‘Rey’ Picasso vs Carl Jammes Martin — Peso pluma.
Erick Jahir Villegas vs Sultan Almohammed — Peso superpluma.
Marcos Vázquez Rodríguez vs Bek Nurmaganbet — Peso semicompleto.
Carlos Emiliano Rojo Vázquez vs Flavius Biea — Peso supermediano.
Héctor Aguirre vs Brayan León Salgado — Peso supermediano.
¿Cómo llegan Canelo Álvarez y Christian Mbilli? Estadísticas y récords
Canelo Álvarez afrontará su pelea profesional número 69 con un récord de 63 victorias, tres derrotas y dos empates, incluyendo 39 triunfos por nocaut. El mexicano, de 36 años, no compite desde su derrota ante Crawford y buscará conseguir su primera victoria desde mayo de 2025. Enfrente tendrá a Christian Mbilli, de 31 años, quien acumula 29 triunfos, ningún descalabro y un empate, con 24 nocauts. Su última actuación fue ante Lester Martínez en septiembre de 2025, cuando ambos terminaron igualados por decisión dividida. Los dos superaron el pesaje oficial del viernes: Álvarez registró 167.6 libras y Mbilli marcó 167.8.
¿De cuánto es la bolsa del combate de boxeo y cuánto dinero ganan Canelo y Mbilli?
Los reportes sobre la bolsa de Canelo Álvarez apuntan a una cantidad que podría alcanzar los 100 millones de dólares, cifra atribuida a información de ESPN y relacionada con sus acuerdos para combatir en Arabia Saudita. Sin embargo, otras versiones periodísticas sitúan su pago garantizado alrededor de los 47 millones de dólares y estiman aproximadamente nueve millones para Christian Mbilli. Ninguna de estas cantidades ha sido confirmada oficialmente por los organizadores ni por los representantes de ambos boxeadores, por lo que tampoco se conoce el reparto definitivo. Como antecedente, para el enfrentamiento contra Crawford se reportaron ingresos de hasta 150 millones de dólares para el mexicano.
¿Cuáles son los títulos y en qué categoría pelean Canelo Álvarez vs Christian Mbilli?
El combate está pactado a 12 asaltos en la división de peso supermediano, cuyo límite es de 168 libras (76.2 kilogramos). El único campeonato mundial en disputa será el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, actualmente en poder de Mbilli. El título pertenecía a Terence Crawford después de derrotar al mexicano en septiembre de 2025, pero quedó vacante tras su retiro en diciembre. El organismo elevó al camerunés de campeón interino a monarca absoluto el 27 de enero de 2026. Para Canelo, una victoria significaría recuperar uno de los cuatro cinturones que perdió ante Crawford.
¿Dónde ver en vivo y en directo la pelea de box del Canelo Álvarez? Transmisión TV y online
La pelea de Canelo Álvarez contra Christian Mbilli podrá verse gratuitamente en México por Azteca 7, además del sitio web y la aplicación de Azteca Deportes. La plataforma DAZN ofrecerá la transmisión internacional mediante su modalidad de pago por evento (PPV), con opciones de acceso sujetas al país y al plan contratado. Por su parte, Claro Sports contará con cobertura durante toda la jornada, incluyendo información desde Riad con el enviado especial Elías Quijada y seguimiento minuto a minuto de los resultados.
¿A qué hora suben al ring Canelo Álvarez vs Christian Mbilli hoy 31 de octubre?
La salida al ring de Canelo Álvarez y Christian Mbilli está prevista aproximadamente entre las 14:00 y las 14:30 horas, tiempo del centro de México, mientras que el combate podría comenzar alrededor de las 15:00 horas. La transmisión de Box Azteca arrancará a las 11:00 de la mañana, aunque DAZN tendrá actividad preliminar desde las 07:00 horas y su transmisión de pago por evento comenzará a las 10:30. Los horarios de la pelea estelar pueden modificarse dependiendo de la duración de los enfrentamientos anteriores.
¡Bienvenidos a la fiesta del boxeo desde Arabia Saudita!
Buenos días damas y caballeros. Saúl ‘Canelo’ Álvarez vuelve al cuadrilátero este sábado 31 de octubre de 2026, después de permanecer 13 meses sin disputar una pelea profesional. El mexicano enfrentará a Christian Mbilli en la Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, donde buscará recuperar el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), uno de los cinturones que perdió ante Terence Crawford en septiembre de 2025.
El regreso del boxeador de Guadalajara representa su primera aparición desde la derrota por decisión unánime contra Crawford, resultado que terminó con su condición de campeón indiscutido de las 168 libras. Después de aquel enfrentamiento, Álvarez atravesó un periodo de recuperación tras someterse a una cirugía de codo. Ahora volverá a competir en territorio saudí, donde anteriormente derrotó a William Scull en mayo de 2025.
Christian Mbilli llega como campeón mundial del CMB y sin derrotas en su trayectoria profesional, aunque su última presentación terminó empatada. El camerunés, que representa a Francia y desarrolla su carrera en Canadá, realizará la primera defensa de su campeonato dentro de la función denominada ‘México vs el Mundo’, que también contará con la participación de Jaime Munguía, Rafael ‘Divino’ Espinoza y otros representantes mexicanos.
No te pierdas el regreso del Canelo Álvarez a los encordados en su enfrentamiento ante Christian Mbilli, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.