México contra el mundo: los boxeadores mexicanos que acompañarán a Canelo Álvarez en Arabia Saudita

Jaime Munguía, Rafael Espinoza y David Picasso buscarán títulos y victorias en Riad, en la función que tiene como pelea estelar el regreso de Canelo Álvarez

Munguía y Picasso, a dar la cara ante el mundo | Claro Sports

El boxeo mexicano tendrá una amplia representación este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, donde campeones mundiales, contendientes y jóvenes prospectos nacionales enfrentarán a rivales de diferentes países en la función México contra el mundo. Saúl ‘Canelo’ Álvarez protagonizará el combate estelar frente a Christian Mbilli en una cartelera ofrecerá otros enfrentamientos de interés para los aficionados mexicanos, con campeonatos en juego y oportunidades para consolidar nuevas trayectorias.

Jaime Munguía, Rafael ‘Divino’ Espinoza y David ‘Rey’ Picasso encabezan la lista de mexicanos que buscarán destacar en territorio saudí, acompañados por Raymundo Rojas, Carlos Rojo, Héctor Aguirre, Erick Villegas y Marcos Vázquez. La función también ha sufrido modificaciones importantes durante los últimos días, como la salida de Lindolfo Delgado y el cambio de rival para Espinoza. De esta manera, ocho peleadores mexicanos acompañarán a Canelo en una jornada que reunirá diferentes categorías y generaciones del boxeo nacional.

¿Cuántos mexicanos pelearán en Arabia Saudita el 31 de octubre?

La cartelera actualizada contempla nueve boxeadores mexicanos, incluido Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien enfrentará a Christian Mbilli en el combate estelar por el campeonato supermediano del CMB. Los otros ocho representantes nacionales participarán en enfrentamientos por títulos mundiales y peleas de distintas divisiones.

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Entre los combates de respaldo destacan las defensas de Jaime Munguía y Rafael Espinoza, mientras que David Picasso buscará seguir avanzando en su carrera. La función ofrecerá una oportunidad para medir el presente del boxeo mexicano frente a representantes de diferentes países, en una velada que reunirá a campeones establecidos y peleadores que intentan alcanzar mayor protagonismo internacional.

Jaime Munguía defenderá su campeonato mundial ante el invicto Nikita Zon

Jaime Munguía será uno de los principales protagonistas mexicanos de la función, al enfrentar al ruso Nikita Zon por el campeonato mundial supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El tijuanense llegará con un récord de 46 victorias, dos derrotas y 35 nocauts, después de conquistar el cinturón mediante una decisión unánime sobre Armando Reséndiz en mayo de 2026.

El boxeador de 30 años buscará conservar su condición de campeón frente a un rival que todavía no conoce la derrota profesional. Zon registra 12 victorias y un empate, con 10 triunfos por nocaut, por lo que tendrá la oportunidad de disputar uno de los campeonatos más importantes de su trayectoria. Para Munguía, una victoria representaría otro paso en su consolidación dentro de las 168 libras, categoría en la que ya ha enfrentado a figuras como Canelo Álvarez.

Rafael ‘Divino’ Espinoza tendrá un nuevo rival para defender su título mundial

Rafael Espinoza defenderá el campeonato mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) frente al nicaragüense Ricardo Blandón, después de que Lorenzo Parra quedara fuera de la pelea originalmente programada. El venezolano no pudo continuar con su participación debido a complicaciones relacionadas con una revisión médica, lo que obligó a realizar una modificación a pocos días del combate.

El mexicano llegará con récord invicto de 28 victorias, incluidas 24 por nocaut, mientras que Blandón presenta una marca de 21 triunfos, seis derrotas y 14 nocauts. Espinoza buscará mantener su campeonato y extender su racha de victorias antes del límite, después de casi un año sin actividad oficial. Su última presentación ocurrió en noviembre de 2025, cuando derrotó por nocaut técnico a Arnold Khegai. El cambio de adversario también representa un ajuste en la preparación del tapatío, quien tendrá que enfrentar a un peleador con características diferentes a las de Parra.

David ‘Rey’ Picasso enfrentará al filipino Carl Jammes Martin

Otro de los mexicanos que estará presente en la cartelera será David ‘Rey’ Picasso, quien se medirá con el filipino Carl Jammes Martin en la división supergallo. El pugilista mexicano buscará continuar su desarrollo profesional después de conquistar un campeonato plata del Consejo Mundial de Boxeo durante 2026 y mantenerse entre los nombres a seguir dentro de las categorías de peso menor.

El combate representa una oportunidad para que Picasso fortalezca su posición dentro de las clasificaciones internacionales frente a un rival procedente de una de las principales escuelas del boxeo asiático. Su participación forma parte de una etapa en la que busca acercarse a las peleas de mayor relevancia internacional, mientras continúa sumando experiencia contra adversarios de diferentes estilos.

¿Quiénes son los otros mexicanos que pelearán en Arabia Saudita?

Además de Munguía, Espinoza y Picasso, otros cinco boxeadores mexicanos tienen programada su participación en la función del 31 de octubre. La cartelera contempla enfrentamientos contra representantes de Japón, Rumania, Cuba, Arabia Saudita y Kazajistán, con peleadores nacionales que buscan aprovechar la exposición internacional para avanzar en sus respectivas carreras.

Estos son los combates anunciados para los mexicanos que participarán en la cartelera de respaldo:

Boxeador mexicano Rival País del rival Raymundo Rojas Reito Tsutsumi Japón Carlos Emiliano Rojo Flavius Biea Rumania Héctor Aguirre Brayan León Salgado Cuba Erick Villegas Sultan Al-Mohammed Arabia Saudita Marcos Vázquez Bek Nurmaganbet Kazajistán

La presencia de estos cinco peleadores amplía la representación nacional más allá de los combates por campeonato, con oportunidades para adquirir experiencia y conseguir resultados frente a adversarios de distintas nacionalidades. La función también permitirá observar a boxeadores mexicanos con diferentes recorridos profesionales en un escenario internacional.

¿Por qué Lindolfo Delgado quedó fuera de la cartelera México contra el mundo?

Una de las ausencias más importantes será la de Lindolfo Delgado, quien tenía programado enfrentar a Arthur Biyarslanov por el campeonato mundial superligero vacante de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El peleador mexicano llegaba invicto, con 24 victorias y 16 nocauts, pero su equipo decidió cancelar la participación pocos días antes del evento.

Su entrenador, Robert García, explicó que la decisión respondió a preocupaciones relacionadas con la seguridad en la región y a dificultades logísticas para concretar el traslado a Arabia Saudita. La cancelación dejó a Delgado sin la posibilidad de disputar el campeonato mundial en esta fecha y redujo la cantidad de enfrentamientos titulares originalmente anunciados para la función.

La ausencia del mexicano también modificó la programación de respaldo, que inicialmente contemplaba su pelea como uno de los principales atractivos de la jornada. Hasta el 28 de octubre, no se había confirmado un nuevo adversario para Biyarslanov ni una fecha alternativa para la disputa del cinturón.

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