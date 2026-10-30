Fernando Montiel y Daniel Zaragoza ven a Canelo como favorito ante Christian Mbilli

Los dos excampeones mundiales mexicanos consideran que Saúl Álvarez puede imponerse este sábado en Riad y recuperar un título de las 168 libras

Canelo Álvarez intentará recuperar un cinturón en 2026 | Imago7

Por Juan Carlos Castellanos

Saúl Álvarez volverá al cuadrilátero este sábado en Riad, Arabia Saudita, para enfrentar a Christian Mbilli, campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, en una pelea que volverá a poner bajo análisis el momento que atraviesa el mexicano dentro de su carrera profesional.

Cada presentación del jalisciense genera pronósticos divididos. Mientras algunos consideran que todavía cuenta con las condiciones necesarias para imponerse en la división, otros señalan que la edad y el desgaste acumulado pueden convertirse en factores cada vez más importantes. En esta ocasión, dos excampeones mundiales mexicanos se inclinan por una victoria de Álvarez.

Fernando ‘Cochulito’ Montiel, excampeón mundial en tres categorías, reconoció que Mbilli representa un desafío por su juventud, fuerza y presión. El camerunés viene de enfrentar al guatemalteco Lester Martínez en una pelea que terminó en empate por el campeonato supermediano del CMB, actuación que dejó muestras de su capacidad para mantener un ritmo alto.

“Entonces yo pienso que Canelo posiblemente batalle, batalle por la misma juventud, el empuje y la fuerza que tiene Mbilli, pero a final de cuentas siento que se va a imponer, ojalá que sí”, declaró Montiel.

El exmonarca también señaló que Álvarez continúa siendo una de las principales referencias del boxeo mexicano, aunque reconoció que el factor de la edad puede modificar cualquier pronóstico. “Canelo, como quiera que sea, sigue siendo la cara del boxeo mexicano y mundial. Entonces, bueno, también no hay que descartar que Canelo está en una edad donde en cualquier momento puede dar el ‘viejazo’. Ojalá no sea el momento todavía, para que cuando le pase la estafeta a alguien, sea un mexicano”, agregó.

Daniel Zaragoza, doble excampeón mundial e integrante del Salón de la Fama, también respaldó al tapatío. Para el histórico pugilista mexicano, la motivación por volver a conquistar uno de los cinturones que tuvo en la división puede ser determinante frente a un rival caracterizado por su agresividad.

“Siento que va a llegar con hambre, con esa hambre que siempre lo ha caracterizado por ser el mejor. Ahora creo que va a tener la oportunidad de conquistar uno de sus cuatro cinturones que tenía y, por ello, pienso que va a ser una pelea a como le plante el rival”, explicó Zaragoza.

El excampeón destacó además la capacidad de lectura de pelea de Álvarez frente al estilo ofensivo de Mbilli. “Mbilli es muy agresivo, va a ir sobre él, no lo sé. Lo que sé es que el Canelo Álvarez es muy inteligente. Lo ha de tener muy bien estudiado y siento que el próximo sábado retornará como campeón del mundo”, concluyó.

De esta forma, Montiel y Zaragoza coinciden en que el empuje y la juventud de Mbilli representan uno de los principales riesgos para Álvarez, pero ambos consideran que la experiencia, inteligencia y preparación del mexicano pueden inclinar la pelea a su favor en Riad.