Canelo Álvarez advierte a Christian Mbilli previo a su pelea en Halloween: “No puede vencerme en esta vida”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez tuvo un cara a cara con Christian Mbilli a poco más de un mes de su pelea en Riad por el cinturón del CMB de los supermedianos

Canelo Álvarez intentará recuperar un cinturón en 2026 | Imago7

Saúl ‘Canelo’ Álvarez peleará por recuperar el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo de las 168 libras este próximo 31 de octubre frente a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita. El mexicano parece confiado de cara al combate, pues amenazó a su rival a poco más de un mes de que ambos suban al ring.

Los dos boxeadores estuvieron cara a cara en el programa promocional Face Off, producido por DAZN, que se estrenó este lunes 21 de septiembre. El espacio fue aprovechado por el excampeón indiscutido de los supermedianos para marcar la pauta en su intento por recuperar el trono que perdió ante Terence Crawford, luego de su derrota del 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas.

“Voy a estar muy bien. Voy a estar listo. Puedo lastimarlo y detenerlo. No podría vencerme ni aunque tuviera 50 o 60 años. No puede vencerme en esta vida”, le dijo Canelo Álvarez a Christian Mbilli frente a frente. “Es un campeón. Por eso lo elegí: quiero pelear contra campeones. No sé si tiene la capacidad para manejar la situación, pero ya veremos”.

Tanto Canelo Álvarez como Christian Mbilli llegarán a su pelea de Halloween después de más de un año de inactividad. El mexicano perdió el campeonato indiscutido de las 168 libras, mientras algunos cinturones quedaron vacantes y otros se repartieron entre los principales contendientes de la división. Con este movimiento, el camerunés nacido en Francia pasó de campeón interino a campeón absoluto del CMB, después de empatar con Lester Martínez en la misma velada en la que Canelo perdió ante Terence Crawford.

El compromiso de Canelo Álvarez no sólo será recuperar uno de los cinturones de la división, sino también volver a ganar por la vía del nocaut. El último KO del pupilo de Eddy Reynoso fue ante Caleb Plant en noviembre de 2021, noche en la que se convirtió en el primer mexicano en conquistar el campeonato indiscutido desde que existe la era de los cuatro cinturones.

El tapatío no tuvo actividad ni en mayo ni en septiembre, como suele hacerlo. Su regreso se retrasó debido a una lesión que sufrió en su pelea con Terence Crawford, además de supuestos asuntos personales. Canelo Álvarez peleará por primera vez en Halloween después de romper su racha de más de una década con presentaciones durante las fechas patrias de México.

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