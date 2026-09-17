El entrenamiento de Canelo Álvarez con Usyk: la nueva fórmula para su pelea ante Christian Mbilli

El campeón mexicano realiza su campamento en España junto al monarca de The Ring en peso completo como parte de su preparación para Riad

Canelo Álvarez entrena con Usyk | Reuters/Captura

Canelo Álvarez cambió la sede de su preparación para su próximo compromiso y eligió España como el escenario de su campamento, donde comparte sesiones de entrenamiento con Oleksandr Usyk, actual campeón de peso completo y una referencia dentro del boxeo internacional.

El mexicano se prepara para enfrentar a Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, en una pelea por el título mundial supermedio del Consejo Mundial de Boxeo. Como parte del entrenamiento, Álvarez decidió trabajar durante dos meses en territorio español, antes de viajar a Medio Oriente una semana antes del combate.

En un video compartido en redes sociales se pudo ver al boxeador mexicano y a Usyk compartiendo una sesión de gimnasio. “La idea es irnos a España, vamos a estar entrenando en España durante dos meses. Nos vamos a ir una semana antes a Riad, pero sí, van a cambiar un poquito las cosas”, explicó Canelo en entrevista con Box Azteca al hablar sobre la planificación de su campamento.

MÁS INFORMACIÓN: David Benavidez va por otro cinturón

La ciudad de Gandía, en Valencia, fue elegida como una de las sedes principales de la preparación. En ese lugar, Usyk ha realizado parte de sus entrenamientos y anteriormente compartió sesiones con otros boxeadores, entre ellos Anthony Joshua durante la etapa en la que ambos se enfrentaron por los campeonatos de peso completo.

La preparación de Canelo junto a la metodología de Usyk

El trabajo junto al ucraniano representa para Canelo la oportunidad de incorporar elementos relacionados con el movimiento dentro del ring, la condición física y la estrategia de combate. Usyk ha construido su estilo a partir del desplazamiento constante, los cambios de ritmo y la capacidad aeróbica, aspectos que forman parte de su método de entrenamiento.

Canelo and Usyk are putting in the work together in camp! 🔥#CaneloMbilli | Oct 31 | Mexico vs The World | Live on DAZN | @RingMagazine pic.twitter.com/3zvmUMZfX1 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 16, 2026

Para Álvarez, la preparación también implica realizar ajustes en su acondicionamiento después de una carrera profesional que supera las seis decenas de peleas. El mexicano mantiene como base su estilo de contragolpe, la defensa con movimientos de cintura y la búsqueda de golpes de poder en momentos específicos del combate.

El objetivo del campamento no es cambiar por completo la identidad del boxeador mexicano, sino trabajar herramientas que puedan ayudarlo frente a un rival como Mbilli, quien se caracteriza por mantener presión durante los asaltos y buscar intercambios constantes.

Un campamento con cambios desde Polonia hasta España

Antes de llegar a Valencia, Álvarez pasó por la Academia de Educación Física Jerzy Kukuczka de Katowice, en Polonia, donde realizó pruebas de rendimiento y acondicionamiento como parte de la planificación previa a la pelea.

El cambio de sede también responde a la cercanía entre España y Arabia Saudita, con la intención de facilitar la adaptación al horario de Riad antes del combate. La pelea ante Mbilli será la siguiente prueba para Canelo después de más de 20 años como profesional.

Con el trabajo junto a Usyk, el mexicano busca sumar elementos a su preparación para enfrentar a un campeón mundial que llegará con un estilo basado en la presión y el ritmo de combate. El 31 de octubre, en Riad, ambos definirán el resultado de una pelea en la que la estrategia tendrá un papel central.

Te puede interesar: