Chivas, bajo presión: seis seleccionados y el liderato en juego ante Cruz Azul

El Guadalajara es el equipo que más futbolistas aporta a las selecciones nacionales durante la Fecha FIFA de noviembre, justo antes de disputar la cima del Torneo Apertura 2026

Chivas enfrenta una Fecha FIFA que podría complicar sus aspiraciones de terminar como líder del Apertura 2026 de la Liga MX. El Guadalajara es el equipo que más futbolistas aporta a las selecciones nacionales durante la pausa de noviembre, con seis convocados, una situación que genera preocupación de cara al cierre de la fase regular, cuando el Rebaño Sagrado tendrá que medirse a Cruz Azul el próximo 22 de noviembre en un encuentro que puede definir la primera posición de la tabla general, pues el conjunto rojiblanco llega dos puntos detrás de una Máquina que lidera con 32 unidades.

El principal desafío para el conjunto rojiblanco será recuperar a todos sus seleccionados en condiciones físicas para disputar el compromiso ante La Máquina. Una lesión, incluso de menor gravedad, podría representar una baja importante en un momento en el que el margen de maniobra es reducido. Además del desgaste por los partidos internacionales, el cuerpo técnico deberá considerar los traslados, las cargas de trabajo y el tiempo disponible para preparar el encuentro que cerrará su participación en la fase regular.

De acuerdo con el recuento de futbolistas convocados para esta Fecha FIFA, Chivas aporta seis jugadores: Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Santiago Sandoval y Roberto Alvarado a la Selección Mexicana, además de Hugo Camberos al combinado nacional sub 23. La presencia de cinco elementos en el equipo mayor refleja el peso que tiene la plantilla rojiblanca en las decisiones del cuerpo técnico nacional, aunque también supone un desafío para el Guadalajara en la recta final del campeonato.

La preocupación aumenta por las posiciones que ocupan los seleccionados dentro del funcionamiento del equipo. Rangel representa una alternativa en la portería, Campillo y Romo aportan recursos defensivos y de recuperación, mientras que Sandoval y Alvarado forman parte de las opciones ofensivas. La ausencia de cualquiera de ellos podría obligar al cuerpo técnico a modificar su alineación o recurrir a futbolistas con menor continuidad justo antes de uno de los partidos más importantes del calendario.

América aparece en el segundo lugar entre los clubes que más jugadores aportan a las selecciones, con cinco convocados. Kevin Álvarez, Israel Reyes, Erick Sánchez e Isaías Violante fueron considerados por México, mientras que Óscar Perea recibió el llamado de Colombia. Las Águilas también tendrán que administrar el regreso de sus futbolistas, en un periodo en el que los equipos buscan llegar a la fase final con la mayor cantidad posible de elementos disponibles.

León completa los tres primeros lugares con cuatro seleccionados, distribuidos entre diferentes representativos nacionales. Óscar García fue convocado por México, Rodrigo Echeverría por Chile, Daniel Arcila por Colombia e Ismael Díaz por Panamá. En su caso, el desafío incluye los desplazamientos internacionales y la recuperación física de jugadores que tendrán actividad en distintas regiones del continente.

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Cruz Azul, Toluca y Pumas comparten el siguiente escalón con tres convocados cada uno. La Máquina aporta a Erik Lira, Andrés Montaño y Jesús Orozco Chiquete a la Selección Mexicana, mientras que los Diablos Rojos cuentan con Alexis Vega y Jesús Gallardo en el Tricolor, además de Federico Viñas con Uruguay. Por su parte, los universitarios tendrán representación internacional con Adalberto Carrasquilla en Panamá, Pedro Vite en Perú y Robert Morales en Paraguay.

Monterrey, Tijuana y Puebla registran dos seleccionados por institución, mientras que Atlas, Tigres y Juárez cuentan con uno. Rayados tendrá actividad internacional con Jesús Corona en México y Hugo Cuypers en Bélgica; Xolos aporta a Gilberto Mora y Jackson Porozo; y Puebla a Luifer Hernández y Juan Pablo Vargas. En tanto, Camilo Vargas representa a Colombia por Atlas, Rodrigo Aguirre a Uruguay por Tigres y José Luis ‘Puma’ Rodríguez a Panamá por Juárez.

La distribución de convocados refleja que la Fecha FIFA no afecta de la misma manera a todos los clubes de la Liga MX. Algunos equipos perderán temporalmente a una parte importante de su estructura titular, mientras que otros podrán trabajar prácticamente con su plantilla completa. En el caso de Chivas, la diferencia resulta especialmente relevante porque cinco de sus seis seleccionados forman parte del representativo mexicano mayor y podrían acumular minutos antes de regresar a la actividad de clubes.

El Guadalajara será uno de los equipos más pendientes del estado físico de sus internacionales durante los próximos días. Con el liderato en disputa ante Cruz Azul y la Liguilla en el horizonte, el Rebaño Sagrado necesita evitar que la pausa internacional se convierta en un problema deportivo. La convocatoria de seis jugadores representa un reconocimiento al nivel de su plantilla, pero también coloca al equipo ante un riesgo: que una lesión durante la Fecha FIFA termine condicionando sus aspiraciones en el momento decisivo del Apertura 2026.

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