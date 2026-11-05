Andrés Montaño, el 10 de Cruz Azul que se habría ganado un lugar en la Selección Mexicana

El mediocampista celeste sería convocado por Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica en la Nations League. Su buen momento respalda su llamado al combinado nacional

Andrés Montaño sería convocado por la Selección Mexicana | Imago7

El buen momento de Andrés Montaño con Cruz Azul tendrá recompensa a nivel internacional. El futbolista que porta el dorsal número 10 de La Máquina sería convocado a la Selección Mexicana por Rafa Márquez para los partidos ante Jamaica, correspondiente a los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Su llamado no es producto de la casualidad. Montaño atraviesa un destacado presente futbolístico con el conjunto cementero, donde se ha convertido en una de las piezas que más llaman la atención por su aporte ofensivo. En lo que va del Apertura 2026, el mediocampista suma cinco anotaciones, números que respaldan su crecimiento y lo colocan en el radar del cuerpo técnico nacional.

El mediocampista zurdo está encendido y su rendimiento no ha pasado inadvertido. Su capacidad para marcar diferencias en el terreno de juego le ha permitido levantar la mano como una alternativa para el combinado mexicano, que ahora tendrá la oportunidad de contar con su talento en el enfrentamiento ante Jamaica.

Para Montaño, esta convocatoria representa un reconocimiento al trabajo realizado con Cruz Azul y una oportunidad importante para demostrar que su buen momento también puede trasladarse al escenario internacional.

La Máquina celebra el presente de uno de sus futbolistas, mientras que la Selección Mexicana encuentra en el mediocampista una nueva opción para afrontar sus compromisos en la Nations League.

En el Apertura 2026, Montaño ha jugado en 11 de los 15 partidos de Cruz Azul, disputando un total de 434 minutos. Joel Huiqui le ha utilizado en distintos puestos del medio campo, lo que podría dar versatilidad a Rafa Márquez para estos partidos ante Jamaica. Ha participado en nueve goles, marcando cinco y dando asistencia en cuatro.

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Andrés Montaño debutó con la Selección Mexicana en 2024 ante Bolivia | Imago7

Dos años después, Montaño vuelve a la Selección Mexicana

Tras sus actuaciones con el Mazatlán, Montaño recibió su primer llamado a la Selección mayor en diciembre de 2023, para el duelo amistoso ante Colombia, pero el debut tuvo que esperar medio año más.

En los amistosos previo a la Copa América 2024. Jaime Lozano le puso de titular y jugó 85 minutos ante Bolivia en Chicago. Estuvo en la banca par de días después en College Station ante Brasil, sin ingresar al campo. Desde esos compromisos hace dos años, Montaño no había recibido una convocatoria.