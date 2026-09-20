América vs Chivas en vivo el partido de la jornada 9 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

América gana el Clásico Nacional… en cuanto al valor de la plantilla

América llegará al Clásico Nacional del Apertura 2026 con una ventaja sobre Chivas fuera de la cancha: las Águilas cuentan con la plantilla más valiosa de la Liga MX, tasada en 141 millones de dólares, de acuerdo con datos de Transfermarkt retomados por AS México. El conjunto azulcrema reforzó su plantel con Edwin Cerrillo, Miguel Borja, Óscar Perea, Carlos Álvarez, Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, mientras que Carlos Álvarez aparece como el futbolista de mayor valor del equipo con 17 millones de dólares.

Del otro lado, Guadalajara ocupa el tercer puesto entre las plantillas más costosas del torneo, con un valor aproximado de 108.17 millones de dólares, por lo que existe una diferencia cercana a los 33 millones entre ambos clubes. Roberto Alvarado encabeza la valoración del Rebaño con 11 millones de dólares, mientras que la salida de Armando ‘Hormiga’ González representó una pérdida importante para el valor del plantel rojiblanco.





