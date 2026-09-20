América vs Chivas en vivo el partido de la jornada 9 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Azulcremas y rojiblancos disputan el Clásico Nacional en la jornada 9 del Apertura 2026, separados por un punto y con el liderato de la Liga MX en juego
América gana el Clásico Nacional… en cuanto al valor de la plantilla
América llegará al Clásico Nacional del Apertura 2026 con una ventaja sobre Chivas fuera de la cancha: las Águilas cuentan con la plantilla más valiosa de la Liga MX, tasada en 141 millones de dólares, de acuerdo con datos de Transfermarkt retomados por AS México. El conjunto azulcrema reforzó su plantel con Edwin Cerrillo, Miguel Borja, Óscar Perea, Carlos Álvarez, Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, mientras que Carlos Álvarez aparece como el futbolista de mayor valor del equipo con 17 millones de dólares.
Del otro lado, Guadalajara ocupa el tercer puesto entre las plantillas más costosas del torneo, con un valor aproximado de 108.17 millones de dólares, por lo que existe una diferencia cercana a los 33 millones entre ambos clubes. Roberto Alvarado encabeza la valoración del Rebaño con 11 millones de dólares, mientras que la salida de Armando ‘Hormiga’ González representó una pérdida importante para el valor del plantel rojiblanco.
Varios futbolistas vivirán su primer Clásico Nacional
El Clásico Nacional de la jornada 9 del Apertura 2026 podría marcar el estreno de varios jugadores en la rivalidad entre América y Chivas. Por las Águilas, Carlos Álvarez, Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno tienen la posibilidad de debutar en la Liga MX directamente ante el Guadalajara, mientras Edwin Cerrillo, Óscar Perea y Miguel Borja podrían disputar por primera vez este encuentro con la camiseta azulcrema; Fernando Tapia también aparece como opción en caso de ser requerido.
Del lado rojiblanco, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo ya saben lo que significa enfrentar al América con otros clubes, pero todavía no lo hacen como futbolistas de Chivas. El duelo también será especial para Guillermo Almada, quien ya dirigió contra el Rebaño durante sus etapas con Santos y Pachuca, aunque ahora tendrá su primer Clásico Nacional como entrenador del América.
El origen del Clásico Nacional
La rivalidad tomó otra dimensión en agosto de 1959, cuando América derrotó 2-0 a Chivas en Guadalajara y terminó con su paso invicto. El técnico americanista Fernando Marcos declaró que ganar en esa ciudad se había convertido en una rutina, frase que elevó la tensión entre ambos clubes.
El primer América contra Chivas
El primer enfrentamiento de Liga se disputó el 16 de enero de 1944 y Chivas ganó 3-1. Manuel ‘Cosas’ López marcó en el primer minuto, Pablo ‘Pablotas’ González hizo dos goles y Raffaele Cafaratti descontó para América
América no vence a Chivas en Liga desde 2024
Las Águilas acumulan tres Clásicos de Liga MX sin victoria: empate 0-0 en el Clausura 2025, derrota 2-1 en el Apertura 2025 y caída 1-0 en el Clausura 2026. Su último triunfo liguero fue el 1-0 del 14 de septiembre de 2024, con gol de Ramón Juárez.
Chivas domina la fase regular; América, la Liguilla
En temporada regular se contabilizan 58 victorias de Chivas, 52 del América y 56 empates. En Liguilla la relación cambia: América suma 17 triunfos, Guadalajara seis y se registraron siete igualadas
América busca su victoria número 100
El historial de todas las competencias registra 99 victorias del América, 82 de Chivas y 83 empates en 264 encuentros. Las Águilas han marcado 346 goles y el Guadalajara 317, por lo que América puede alcanzar su triunfo número 100 en la rivalidad.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con los momios proporcionados de caliente.mx, América aparece como favorito con una cuota de +144, mientras que la victoria de Chivas paga +172 y el empate se encuentra en +255. La diferencia coloca al cuadro azulcrema por delante en el mercado, aunque las cifras anticipan un partido cerrado.
El momento reciente favorece al Guadalajara, pero la localía y la reacción ofensiva que América mostró ante Cruz Azul equilibran el pronóstico. La proyección es un empate 1-1, con opciones de gol para ambos equipos. Los momios pueden cambiar antes del inicio del encuentro y no garantizan un resultado.
Antecedentes América vs Chivas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Los cinco antecedentes proporcionados dejan dos victorias para Chivas, una para América y dos empates en distintas competencias: Chivas ganó 1-0 el 14 de febrero de 2026 y 2-1 el 13 de septiembre de 2025; empataron 1-1 en un amistoso el 11 de octubre de 2025 y 0-0 en Liga MX el 8 de marzo de ese año. América se impuso 4-0 el 12 de marzo de 2025, pero ese resultado correspondió a la Concacaf Champions Cup.
Si se consideran sólo los partidos de Liga MX, América acumula tres Clásicos Nacionales sin vencer a Chivas, con dos derrotas y un empate. El último triunfo azulcrema en el torneo local ocurrió el 14 de septiembre de 2024, cuando Ramón Juárez marcó el gol del 1-0.
¿A qué hora juega América vs Chivas y dónde ver hoy 19 de septiembre la jornada 9 de la Liga MX 2026?
El América vs Chivas comenzará a las 21:15 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. La transmisión estará disponible por Canal 5 en televisión abierta, TUDN en señal de paga, ViX mediante streaming y el canal de YouTube de LayvTime.
El conjunto de Guillermo Almada necesita una victoria para dejar atrás sus resultados recientes y superar al Guadalajara en la clasificación. Chivas, por su parte, defenderá el liderato y buscará extender su racha sin derrota ante las Águilas dentro de la Liga MX.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Clásico Nacional América vs Chivas, jornada 9 Liga MX 2026!
América y Chivas disputan una nueva edición del Clásico Nacional este sábado 19 de septiembre, dentro de la jornada 9 del Apertura 2026. El encuentro cruza a dos equipos separados por un punto y con la posibilidad de cerrar la fecha en el primer lugar de la Liga MX.
Guadalajara llega como líder con 17 unidades, luego de vencer 3-0 a Atlético de San Luis y repetir ese marcador ante Pumas. El equipo de Gabriel Milito suma seis goles sin respuesta en sus dos encuentros anteriores. América ocupa el tercer puesto con 16 puntos y viene de perder 4-3 frente a Cruz Azul, resultado que extendió a tres su racha de derrotas entre todas las competencias.