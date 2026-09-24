Chivas vs Querétaro en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 10

El Guadalajara buscará el liderato del fútbol mexicano con varias ausencias por Selección Mexicana. Repasa la previa y posibles alineaciones

Chivas vs Querétaro, en vivo y dónde ver la Liga MX | Claro Sports

Chivas y Querétaro se miden este sábado 26 de septiembre en actividad de la jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Con un par de ausencias por convocatoria a Selección Mexicana, el Guadalajara buscará el liderato del fútbol mexicano frente a unos Gallos que pelean por escalar hasta el subliderato de la clasificación. El encuentro se disputará a las 17:07 horas en la cancha del Akron y se podrá seguir en vivo a través de Prime Video.

El Rebaño llega como segundo lugar de la tabla general con 18 puntos, producto de cinco triunfos, tres empates y una sola derrota, con 17 goles a favor y ocho en contra. Son ocho juegos consecutivos sin perder, luego de su caída inicial frente a Toluca en la jornada 1. En su último encuentro Chivas empató 2-2 con el América en el Clásico Nacional.

Del otro lado un Querétaro que es quinto de la clasificación con 14 unidades, con cuatro victorias, dos igualdades y dos descalabros, además de 11 goles anotados y ocho recibidos. Los dirigidos por Esteban González tienen tres duelos al hilo sin derrota, con el 1-1 ante León como su resultado más reciente.

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Fecha, horario y dónde ver el Chivas vs Querétaro del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre las Chivas y el Querétaro, correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, se disputará este sábado 26 de septiembre en punto de las 17:07 horas (tiempo del centro de México). Las acciones se podrán seguir a través de Prime Video.

Fecha: Sábado 26 de septiembre.

Horario: 17:07 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver en vivo? A través de Prime Video. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.

Alineaciones probables del Chivas vs Querétaro para la jornada 10 de la Liga MX 2026

Chivas tendrá varias bajas para el partido ante Querétaro. Por convocatoria a Selección Mexicana no estarán disponibles Raúl ‘Tala’ Rangel y Roberto ‘Piojo’ Alvarado, mientras que futbolistas como José Castillo, Miguel Tapias, Miguel Gómez, Bryan González y Richard Ledezma presentan temas físicos que los podrían dejar sin acción.

Chivas.- Óscar Whalley; Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Romo; Fernando González, Omar Govea, Bryan González, Richard Ledezma; Santiago Sandoval, Efraín Álvarez; y Ricardo Marín.

Óscar Whalley; Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Romo; Fernando González, Omar Govea, Bryan González, Richard Ledezma; Santiago Sandoval, Efraín Álvarez; y Ricardo Marín. Querétaro.- Guillermo Allison; Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra; Carlos Adriano, Santiago Homenchenko, Mateo Coronel; Enzo Giménez, Paulo Víctor y Alí Ávila.

Antecedentes y últimos resultados del Chivas vs Querétaro en la Liga MX

Chivas llegará con los antecedentes a favor, ya que solo registra una derrota en sus últimos nueve partidos frente a Querétaro. El resultado más reciente fue el 2-1 a favor de los rojiblancos en la jornada 3 del torneo Clausura 2026, mientras que la última victoria queretana llegó un semestre antes, por 1-0 en La Corregidora.

Si repasamos únicamente los duelos en territorio del Rebaño, el último triunfo queretano se dio en septiembre de 2014, con marcador de 1-4 en la jornada 9 del torneo Apertura 2014. Son 12 años sin que los emplumados saquen los tres puntos de Guadalajara.

Chivas 2-1 Querétaro | Jornada 3 | Clausura 2026

Querétaro 1-0 Chivas | Jornada 14 | Apertura 2025

Chivas 1-1 Querétaro | Jornada 5 | Clausura 2025

Querétaro 0-2 Chivas | Jornada 3 | Apertura 2024

Chivas 2-0 Querétaro | Jornada 16 | Clausura 2024

Querétaro 1-2 Chivas | Jornada 15 | Apertura 2023

Chivas 1-1 Querétaro | Jornada 5 | Clausura 2023

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 10?

El Guadalajara es favorito para salir con el triunfo, al menos en las apuestas. En Caliente MX la victoria tapatía tiene un momio de -278, por lo que ganarías 36 pesos por cada 100 apostados. Del otro lado la sorpresa del Querétaro paga +740, mientras que el empate aparece con un momio de +390. En cuanto a marcadores exactos, el que menos paga (y el cual podría considerarse el más probable) es el 2-0 a favor de los rojiblancos (+525), así como el 1-0 también para los de casa (+550).

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