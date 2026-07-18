Chivas vs Toluca en vivo el partido de la jornada 1 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Chivas y Toluca debutan en el Apertura 2026 este 18 de julio; Guadalajara será local y buscará terminar una racha de cinco partidos sin derrotar a los Diablos en la Liga MX
Altas y bajas de Toluca para el Apertura 2026
Erick Gutiérrez y Víctor Guzmán se incorporaron a Toluca, mientras que Sebastián Córdova dejó de formar parte del plantel. La directiva conservó la mayor parte de la estructura que ganó los dos títulos de Liga MX de 2025 y la Copa de Campeones de Concacaf 2026.
Altas y bajas de Chivas para el Apertura 2026
El mercado de 2026 de las Chivas tiene a Kevin Castañeda y Jordan Carrillo como incorporaciones del Guadalajara, mientras que Yael Padilla y Erick Sánchez aparecieron entre las salidas. Debido a que el periodo de registros continúa abierto, estos movimientos deben considerarse como los fichajes realizados hasta ese momento.
Paulinho se mantiene como la referencia de Toluca
Paulinho disputó 13 partidos durante la fase regular del Clausura 2026 y marcó seis goles en 1,031 minutos. El atacante portugués promedió 0.46 anotaciones por juego y un tanto cada 171.8 minutos. Su producción representó el 21.4 por ciento de los goles conseguidos por Toluca en el campeonato.
Armando González fue el referente goleador de Chivas
Armando ‘Hormiga’ González terminó como uno de los principales anotadores del Clausura 2026. El delantero de Chivas consiguió 12 goles en 17 partidos y 1,258 minutos, con un promedio de 0.71 tantos por encuentro y una anotación cada 104.8 minutos. Sus goles representaron el 36.4 por ciento de toda la producción rojiblanca en la fase regular.
Toluca fue mejor en el acumulado de la temporada
Al sumar Apertura 2025 y Clausura 2026, Toluca terminó por encima del Guadalajara. Los Diablos consiguieron 67 puntos, 71 goles a favor y una diferencia de +37 en 34 partidos, mientras que Chivas acumuló 65 unidades, 62 anotaciones y una diferencia de +23. El rendimiento anual favorece a Toluca, aunque el Rebaño terminó mejor ubicado en el torneo más reciente.
Comparativa estadística del Clausura 2026
Chivas promedió 2.12 puntos, 1.94 goles a favor y un gol recibido por partido durante la fase regular. Toluca alcanzó 1.76 puntos, 1.65 anotaciones y 0.94 goles en contra por encuentro. El Guadalajara tuvo más producción ofensiva y más victorias, mientras que los mexiquenses presentaron un promedio defensivo ligeramente mejor.
¿A qué hora juega Chivas vs Toluca y dónde ver hoy 18 de julio la jornada 1 de la Liga MX 2026?
El partido Chivas vs Toluca comenzará a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, este sábado 18 de julio. El encuentro se disputará de manera simultánea con el Monterrey vs Santos, mientras que el Querétaro vs América cerrará la actividad sabatina a las 21:00 horas.
La transmisión para territorio mexicano estará disponible por Amazon Prime Video, plataforma que cuenta con los derechos de los partidos de Chivas como local. El acceso requiere una suscripción activa al servicio, por lo que el encuentro no está programado para televisión abierta.
Antecedentes Chivas vs Toluca, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Toluca llega con ventaja en el historial inmediato. El conjunto escarlata no perdió ninguno de los cinco enfrentamientos más recientes de Liga MX ante Guadalajara, con un balance de tres victorias y dos empates. Además, los Diablos ganaron los últimos tres partidos de manera consecutiva.
28 de febrero de 2026: Toluca 2-0 Chivas
20 de septiembre de 2025: Chivas 0-3 Toluca
15 de febrero de 2025: Toluca 2-1 Chivas
6 de julio de 2024: Chivas 0-0 Toluca
11 de mayo de 2024: Toluca 0-0 Chivas
Durante esa serie de cinco compromisos, Toluca marcó siete goles y solamente recibió uno. Chivas tampoco pudo anotar en los últimos dos enfrentamientos frente a los mexiquenses, después de perder 3-0 como local en el Apertura 2025 y 2-0 como visitante en el Clausura 2026.
El antecedente más reciente se disputó el 28 de febrero en el Estadio Nemesio Díez. Toluca se impuso 2-0 durante la jornada 8 del Clausura 2026, resultado que extendió la racha sin derrota de los Diablos ante el Guadalajara.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con los momios presentados por Caliente.mx, Chivas aparece como favorito para ganar el partido, pese a los resultados recientes favorables para Toluca. El triunfo del Guadalajara se encuentra en +125, mientras que la victoria escarlata paga +196 y el empate se ofrece en +260.
Chivas Guadalajara: +125
Empate: +260
Toluca: +196
Una apuesta de 100 pesos a la victoria de Chivas dejaría una ganancia de 125 pesos, además de la devolución de la cantidad apostada. El mismo monto sobre Toluca generaría 196 pesos de utilidad, mientras que el empate otorgaría 260 pesos de ganancia.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Chivas vs Toluca, jornada 1 Liga MX 2026!
Chivas y Toluca comienzan su participación en el torneo Apertura 2026 este sábado 18 de julio, en uno de los partidos que cerrarán la jornada 1 de la Liga MX. El Guadalajara jugará como local y buscará iniciar con tres puntos ante un conjunto escarlata que ha dominado los enfrentamientos recientes entre ambos clubes.
En esta cobertura podrás consultar el resultado de Chivas vs Toluca, los goles, las jugadas principales y las acciones del partido en vivo. El encuentro forma parte de la fecha inaugural de un campeonato que comenzó el jueves 16 de julio y que tendrá a Cruz Azul como defensor del título obtenido en el Clausura 2026.
Los dos equipos participaron en la fase final del torneo anterior, aunque tuvieron recorridos diferentes. Chivas terminó la fase regular del Clausura 2026 en el segundo lugar con 36 puntos, eliminó a Tigres en cuartos de final después de igualar 3-3 en el marcador global y quedó fuera en semifinales tras perder 4-3 ante Cruz Azul.
Toluca concluyó la clasificación en la quinta posición con 30 unidades, pero no pudo superar la primera eliminatoria. Los Diablos Rojos perdieron los dos partidos de los cuartos de final contra Pachuca y fueron eliminados con un marcador global de 3-0, después de caer 1-0 en el Estadio Nemesio Díez y 2-0 en Hidalgo.