Chivas vs Toluca en vivo el partido de la jornada 1 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Antecedentes Chivas vs Toluca, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Toluca llega con ventaja en el historial inmediato. El conjunto escarlata no perdió ninguno de los cinco enfrentamientos más recientes de Liga MX ante Guadalajara, con un balance de tres victorias y dos empates. Además, los Diablos ganaron los últimos tres partidos de manera consecutiva.

28 de febrero de 2026: Toluca 2-0 Chivas

20 de septiembre de 2025: Chivas 0-3 Toluca

15 de febrero de 2025: Toluca 2-1 Chivas

6 de julio de 2024: Chivas 0-0 Toluca

11 de mayo de 2024: Toluca 0-0 Chivas

Durante esa serie de cinco compromisos, Toluca marcó siete goles y solamente recibió uno. Chivas tampoco pudo anotar en los últimos dos enfrentamientos frente a los mexiquenses, después de perder 3-0 como local en el Apertura 2025 y 2-0 como visitante en el Clausura 2026.

El antecedente más reciente se disputó el 28 de febrero en el Estadio Nemesio Díez. Toluca se impuso 2-0 durante la jornada 8 del Clausura 2026, resultado que extendió la racha sin derrota de los Diablos ante el Guadalajara.