Checo Pérez apunta a la cima con Cadillac: “Vamos a disfrutar mucho estos años que nos quedan”

El piloto mexicano busca divertirse durante su última etapa en la máxima categoría del automovilismo

Sergio ‘Checo’ Pérez ya tiene asegurado su futuro en la Fórmula 1 hasta 2029, pero también tiene claro cómo quiere cerrar su trayectoria. El piloto mexicano habló sobre sus objetivos con Cadillac después de que este miércoles se hiciera oficial la renovación de su contrato, en una jornada marcada por el recibimiento de más de 100 mil aficionados en la Ciudad de México.

Durante su participación en el evento Jim Beam Roadhouse, celebrado este miércoles 28 de octubre, Checo reconoció que atraviesa la última etapa de su carrera y que su principal motivación es convertir a Cadillac en uno de los equipos de referencia de la categoría.

“Vamos a disfrutar mucho estos tres años que nos quedan. Es un equipo que me lo ha dado todo. Es un proyecto que de verdad nunca lo había tenido así. Todo el apoyo, todo el camino, toda la dedicación de parte del equipo para poder conseguir algo grande juntos. Es algo que nunca había tenido”, expresó el mexicano.

Y añadió: “Desde el día uno Cadillac me ha tratado de maravilla y estoy muy ilusionado. Nada me motiva más que terminar mi última parte de la carrera dejando a Cadillac como uno de los mejores equipos”.

Checo Pérez promete disfrutar los próximos tres años con Cadillac

La renovación anunciada este miércoles garantiza la permanencia del tapatío con Cadillac hasta al menos 2029, una decisión que refuerza su compromiso con el proyecto que debutó en la Fórmula 1 durante esta temporada.

Aunque el equipo estadounidense todavía no suma puntos en el campeonato, Checo destacó los momentos que han marcado su primer año, desde las pruebas iniciales hasta lo ocurrido en el Gran Premio de Mónaco, donde estuvo cerca de conseguir el primer punto para la escudería antes de recibir una penalización.

“Yo creo que el inicio, la primera carrera, el primer entrenamiento, el shakedown, por ejemplo, la primera vez que pudimos poner el coche en la pista, fue muy especial”, recordó.

El mexicano también dejó un mensaje para quienes lo han acompañado durante su trayectoria, haciendo referencia al periodo que tiene por delante con Cadillac.

“Muchísimas gracias y vamos a disfrutar mucho de estos últimos tres años que nos quedan”, afirmó.

Sus declaraciones apuntan a una etapa decisiva de su trayectoria, aunque el piloto no confirmó que el nuevo contrato marque una fecha definitiva para su retiro.

“Siento que nos extrañamos mucho”: Checo Pérez celebra su regreso al Gran Premio de México

El encuentro de este miércoles también permitió conocer lo que representa para Checo volver a competir ante su público, después de su ausencia en el Gran Premio de México de 2025.

“Es un sueño volver, especialmente después del año pasado. Siento que nos extrañamos mucho y este año es mucho más intenso todo”, aseguró.

El piloto también habló sobre la coincidencia que le permitirá alcanzar sus 300 carreras de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Qué locura, qué coincidencias, poder celebrar aquí mi Gran Premio número 300 enfrente de todo mi país. Es un sueño hecho realidad”, señaló.

Pérez reconoció que espera especialmente el desfile de pilotos del domingo, cuando volverá a encontrarse con los aficionados en el circuito de la Magdalena Mixhuca.

Checo Pérez agradece a los más de 100 mil aficionados que lo acompañaron en Reforma

Horas antes de su participación en Jim Beam Roadhouse, el mexicano protagonizó un Showrun sobre Paseo de la Reforma que congregó a más de 100 mil personas, como parte de las actividades previas al Gran Premio de México 2026.

“El recibimiento de la gente ha sido como ningún otro año. El cariño que tuvimos en el show que hicimos en Reforma fue una locura total. La verdad, único este día”, comentó.

Checo también relató la sorpresa que ha provocado entre los integrantes de Cadillac el respaldo que recibe en México, donde su imagen aparece en distintos puntos de la ciudad.

“No se lo imaginan cuando llegan. Me dicen: ‘Te veo por todos lados’. No se lo imaginan, pero bueno, somos únicos”, expresó.

Antes de despedirse del evento, el piloto dedicó unas palabras a quienes acudieron desde temprano para verlo y a los seguidores que lo acompañan durante las carreras.

“Valoro muchísimo toda la gente que fue hoy al evento, que estuvo ahí desde temprano buscando estar en la primera fila solamente para saludarme, o la gente que va al Gran Premio, la gente que compra mi gorra o cualquier cosa, cualquier detalle que tiene conmigo. Me hace sentir muy especial, muy querido y es algo que se va a quedar conmigo por siempre”, concluyó.

Checo llegará así al Gran Premio de México con un contrato renovado, una marca de 300 carreras por alcanzar y un objetivo para los próximos años: ayudar a Cadillac a competir entre los mejores equipos de la Fórmula 1.