¡Checo Pérez se roba el corazón de México! Arma una fiesta de emociones con el Show Run en Paseo de la Reforma

Miles de aficionados se reunieron para celebrar el regreso de Checo Pérez a México con Cadillac en la Fórmula 1

Checo Pérez desata la fiesta en Reforma con Cadillac. | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez convirtió Paseo de la Reforma en una fiesta del automovilismo este miércoles 28 de octubre, durante el Show Run de Cadillac en la Ciudad de México. Miles de aficionados se reunieron desde las primeras horas de la mañana para presenciar el recorrido del piloto tapatío, quien aceleró en su monoplaza, entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia.

El rugido del motor, los trompos sobre el asfalto y el humo de los neumáticos marcaron una jornada de emociones para los seguidores de Checo, quienes tuvieron la oportunidad de verlo de cerca antes del Gran Premio de México 2026. El piloto correspondió al apoyo con saludos, fotografías y un mensaje de agradecimiento, en una celebración que también representó la primera visita de Cadillac a territorio mexicano como escudería de Fórmula 1.

El evento tuvo un significado especial para Pérez, quien este fin de semana alcanzará los 300 Grandes Premios en la máxima categoría del automovilismo, una cifra que lo colocará entre los pilotos con mayor número de participaciones en la historia de la F1. La celebración en Reforma también permitió al mexicano reencontrarse con sus seguidores y compartir uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

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Checo Pérez hace vibrar Paseo de la Reforma con trompos y aceleraciones

La actividad comenzó a las 10:28 horas, cuando se anunció que Sergio Pérez estaba listo para salir a la pista improvisada sobre Paseo de la Reforma. El sonido del motor dio paso a los primeros recorridos del mexicano, quien utilizó un monoplaza de Fórmula 2 adaptado para la exhibición, en lugar del MAC-26 con el que compite durante la temporada.

Las primeras dos vueltas sirvieron para elevar la temperatura de los neumáticos antes de ejecutar los primeros trompos frente al Ángel de la Independencia. El humo de las llantas y las aceleraciones provocaron aplausos, gritos y porras entre los asistentes, quienes ocuparon distintos puntos de la avenida para seguir las maniobras del piloto de Cadillac.

Pérez regresó al circuito para una segunda aparición y, al concluir su recorrido, se levantó sobre el monoplaza para saludar a los aficionados. Después se retiró el casco conmemorativo de sus 300 Grandes Premios y se acercó al público. Durante ese momento, un joven cruzó la valla de seguridad para solicitarle una fotografía, en una de las escenas que marcaron el encuentro entre el piloto y sus seguidores.

Checo Pérez hizo vibrar Reforma con su monoplaza. | Reuters

Checo Pérez agradece a la afición mexicana y reconoce el esfuerzo de Cadillac

El piloto tapatío no perdió la oportunidad de destacar el trabajo de Cadillac para organizar las actividades previas al Gran Premio de México y reconoció el respaldo que ha recibido desde su regreso a la Fórmula 1. Pérez aseguró que la escudería preparó una celebración especial para su primera participación en el país.

“El equipo está muy ilusionado y por eso ha preparado tantas cosas para México. La verdad que ningún equipo me había preparado tantas sorpresas en casa. Muy agradecidos también con todo el apoyo que hemos tenido de parte de toda la afición en mi país, que ha sido increíble”, expresó el mexicano.

Checo también dedicó un mensaje a los miles de asistentes y reconoció que el cariño de sus seguidores fue una de las razones que lo motivaron a regresar a la Fórmula 1.

“Muchísimas gracias por estar aquí. Entiendo muchísimo el esfuerzo que hacen de venir a apoyarme, que ustedes son una de las grandes razones por las que regresé a la Fórmula 1. Agradecerles porque me hacen pasar momentos inolvidables en mi carrera”, declaró.

Cadillac y Checo Pérez cierran el Show Run con un desfile frente a la afición mexicana

Después de sus primeras dos apariciones, Checo Pérez regresó a Paseo de la Reforma para una tercera sesión al volante del monoplaza, esta vez con neumáticos nuevos. Durante la pausa previa, los asistentes presenciaron un par de carreras organizadas como parte de las actividades del Cadillac Lounge.

El cierre del Show Run llegó con uno de los momentos más emotivos de la jornada, cuando Pérez apareció a bordo de un Cadillac de 1948 color aqua, con una bandera de México en la mano. El piloto recorrió la avenida para agradecer el apoyo de los aficionados, quienes respondieron con aplausos y porras a su paso. Todo esto, no podía finalizar de otra manera, que no fuera con la presencia de un mariachi.

El mexicano también lució durante la exhibición un traje de competición blanco con detalles verdes y rojos, en referencia a los colores de la bandera nacional. La celebración contó con la presencia de Valtteri Bottas, su compañero en Cadillac, quien asistió al evento y fue testigo del recibimiento que la afición mexicana ofreció al piloto tapatío.

Checo Pérez se dejó querer por la afición mexicana en el Show Run. | Reuters

Checo Pérez se prepara para alcanzar los 300 Grandes Premios en México

La exhibición en Reforma formó parte de las actividades previas al Gran Premio de México 2026, que se disputará este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Checo Pérez alcanzará las 300 participaciones en Grandes Premios de Fórmula 1, una marca que lo convertirá en el séptimo piloto en llegar a esa cifra.

La carrera también representará una ocasión especial para Cadillac, escudería que disputa su primera temporada en la máxima categoría y que participará por primera vez en el Gran Premio de México. El equipo aprovechó la semana de actividades para acercarse a los aficionados y presentar a sus pilotos fuera del circuito.

Con el desfile a bordo del Cadillac clásico y los saludos a los asistentes concluyó una mañana de celebración en Paseo de la Reforma. El Show Run permitió a Checo Pérez compartir con la afición mexicana la emoción de su regreso a la Fórmula 1, antes de afrontar uno de los compromisos más significativos de su trayectoria.