La estrategia que sostiene al Gran Premio de la Fórmula 1 en la CDMX: “Tiene que saber a México”

Federico González Compeán explica cómo la identidad local y las pequeñas innovaciones han sostenido al GP de México desde su regreso en 2015

GP de México busca renovarse con una fórmula basada en su identidad. Claro Sports

Mientras algunos circuitos históricos enfrentan dificultades para conservar un lugar en la Fórmula 1 y nuevas sedes destinan grandes presupuestos para incorporarse al calendario, el Gran Premio de la Ciudad de México ha encontrado en su identidad una de las claves para mantenerse dentro del campeonato.

A más de una década del regreso de la categoría al Autódromo Hermanos Rodríguez en 2015, la organización sostiene que su estrategia no ha consistido únicamente en competir mediante infraestructura o recursos económicos. La apuesta ha sido construir una experiencia capaz de distinguirse del resto de las carreras por su relación con México, su cultura y su público.

Federico González Compeán, uno de los responsables del evento, resume esa filosofía en una idea: el Gran Premio debe “saber a México”. Para el directivo, esa identidad es precisamente la que permite que la fecha capitalina tenga características propias dentro de un calendario cada vez más competido. “El éxito de nosotros es haber entendido que el Gran Premio de la Ciudad de México tenía que ser eminentemente local, que tenía que saber a México y, si sabe a México, es lo que lo diferencia del resto”, explicó González Compeán.

La estrategia tampoco depende únicamente de transformaciones de gran escala. El organizador asegura que parte del crecimiento de la carrera se encuentra en realizar pequeñas modificaciones año con año y perfeccionar elementos específicos de la experiencia, desde la operación hasta los detalles que rodean al espectáculo. “El foco lo hemos centrado en la innovación y en innovaciones pequeñas que dan un cúmulo de excelencia. Creo que todo lo bonito, chiquito, todo lo bien hecho, pequeño, cuando lo construyes se convierte en un todo muy bien hecho”, señaló.

El GP de México busca extender su historia en la Fórmula 1

La continuidad adquiere relevancia en un momento en el que la Fórmula 1 cuenta con ciudades y países interesados en incorporarse al calendario. El crecimiento internacional de la categoría ha incrementado la competencia entre promotores por conservar o conseguir una fecha.

En ese escenario, González Compeán asegura que existe disposición entre las distintas partes para buscar la renovación del Gran Premio de la Ciudad de México. “Fórmula 1 tiene ganas de que se renueve, nosotros tenemos ganas de que se renueve. La ciudad ha manifestado un interés en que se renueve, porque creo que para todos ha sido un proyecto positivo”, explicó.

El mensaje apunta a una coincidencia entre la organización, la categoría y las autoridades de la capital para extender la presencia del evento, aunque las negociaciones deberán definir las condiciones de una nueva etapa.

Una impresión que comenzó con el regreso de la F1 en 2015

El impacto que buscaba generar la carrera mexicana quedó registrado desde la primera edición de su nueva etapa. González Compeán recordó que, después del Gran Premio de 2015, recibió una reacción que confirmó que la propuesta del Autódromo Hermanos Rodríguez había conseguido diferenciarse.

Según relató, Sir Jackie Stewart quedó sorprendido por las características del evento y posteriormente se hicieron llegar cartas en las que se destacaba la experiencia vivida durante aquella carrera.

“Me acuerdo que en la primera carrera, en 2015, entró Sir Jackie Stewart a la oficina… y mandó una carta donde decía que nunca había asistido a un Gran Premio que tuviera estas características. Fue una satisfacción y una cosa muy bonita”, recordó.

Desde entonces, el objetivo de la organización ha sido conservar esa personalidad mientras el campeonato evoluciona y aparecen nuevos destinos. La propuesta no busca únicamente organizar una carrera de Fórmula 1 en México, sino construir un Gran Premio reconocible como mexicano a partir de la experiencia que rodea al circuito.

A más de diez años de aquel regreso, esa fórmula permanece como el argumento central del evento frente a la competencia internacional: innovación constante en los detalles, adaptación y una identidad que, según sus organizadores, debe seguir haciendo que el Gran Premio “sepa a México”.