La FMF tendrá que definir cómo distribuir a sus futbolistas entre ambos representativos sin comprometer el proyecto rumbo al Mundial de 2030

México dividido entre Juegos Olímpicos y Copa América | Claro Sports

La Selección Mexicana tendrá en la Copa Oro 2027 el inicio de un desafío que podría extenderse hasta el verano de 2028. El conjunto dirigido por Rafael Márquez no solo buscará el campeonato de la Concacaf, sino también uno de los seis boletos que otorgará la competencia para participar en la Copa América, certamen que volverá a disputarse en Estados Unidos.

Con su participación asegurada en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, México podría encontrarse ante la necesidad de atender dos competencias durante un mismo periodo.

El principal reto estará en la elección de los futbolistas. Parte de la generación que por edad podrá disputar el torneo olímpico también podría formar parte del proyecto de Rafael Márquez rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

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Copa Oro 2027, la puerta de entrada de México a la Copa América 2028

La planificación del verano de 2028 comenzará un año antes con la disputa de la Copa Oro. El torneo de la Concacaf tendrá una función dentro del proceso mundialista de México, debido a que los seis equipos mejor clasificados obtendrán su lugar en la Copa América.

Para Rafael Márquez, la competencia representará una oportunidad para consolidar su proyecto al frente de la selección mayor, incorporar futbolistas y definir la base del equipo con el que trabajará durante el ciclo rumbo al Mundial de 2030.

Conseguir el boleto a la Copa América permitiría al Tricolor enfrentarse a selecciones de la Conmebol, aunque también abriría un escenario que requerirá modificaciones en la planificación de la FMF, principalmente por la participación de México en los Juegos Olímpicos.

A diferencia del compromiso olímpico, que ya está contemplado en el calendario de la selección nacional, la presencia en el torneo continental dependerá de los resultados que obtenga México durante el verano de 2027.

Copa América y Juegos Olímpicos: el verano que podría dividir a la Selección Mexicana en 2028

La posibilidad de disputar ambos certámenes plantea una situación que va más allá de la organización de concentraciones y traslados. México tendría que conformar dos representativos con capacidad para competir por sus respectivos objetivos, sin disponer necesariamente de todos los futbolistas que deseen convocar sus entrenadores.

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Aunque la Copa América y los Juegos Olímpicos se celebrarán en Estados Unidos, la cercanía entre ambas competencias podría limitar los tiempos de recuperación, preparación e incorporación de los jugadores a cada concentración.

La selección mayor buscaría aprovechar los enfrentamientos ante equipos sudamericanos como parte de su preparación rumbo al Mundial de 2030, mientras que el representativo olímpico tendría la responsabilidad de competir por una medalla tras la ausencia de México en Paris 2024.

La alternativa de utilizar a determinados futbolistas en ambos torneos también tendría implicaciones. Además de las fechas de competencia, se tendrían que considerar las cargas de trabajo, los periodos de descanso y los acuerdos con los clubes, particularmente porque estos no están obligados a ceder a sus jugadores para el torneo olímpico.

Gilberto Mora, Camberos y Sandoval: los futbolistas que podrían formar parte de ambos proyectos

El proceso de renovación generacional de la Selección Mexicana será uno de los factores que incidirán en la conformación de las convocatorias para 2028. Durante los próximos dos años, distintos futbolistas podrían establecerse en la selección mayor sin perder la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos por cuestiones de edad.

Gilberto Mora, Hugo Camberos y Elías Sandoval son algunos de los jugadores que podrían encontrarse en esta situación. Su evolución en los clubes y su participación en los procesos de selecciones nacionales determinarán el papel que puedan desempeñar durante ese verano.

El caso de Mora ejemplifica el dilema que podría enfrentar la Selección Mexicana. Su edad le permitiría formar parte del representativo olímpico, pero su presencia en el proyecto de la selección mayor también podría convertirlo en una opción para Rafael Márquez de cara a la Copa América.

A estos casos se podrían sumar otros futbolistas conforme avance el ciclo mundialista. Además, bajo el esquema de competencia utilizado en anteriores ediciones del torneo olímpico, cada selección puede incorporar hasta tres jugadores que superen el límite de edad, lo que ampliaría las posibilidades de coincidencia entre ambas convocatorias.

La elección de esos refuerzos también requeriría coordinación entre los entrenadores. Un futbolista considerado para acompañar a la generación olímpica podría ocupar, al mismo tiempo, una posición dentro de la estructura de la selección mayor.

De esta manera, el reto no consistirá únicamente en encontrar jugadores para completar dos plantillas, sino en determinar en cuál de las dos competencias puede aportar más cada futbolista y cómo encaja esa decisión en el proyecto rumbo a 2030.

Los antecedentes de México al disputar dos torneos durante un mismo verano

La Selección Mexicana ya ha enfrentado escenarios en los que tuvo que distribuir sus recursos para cumplir con distintos compromisos internacionales. Las participaciones en las ediciones de 2011 y 2015 de la Copa América son dos antecedentes de esta situación.

En 2011, México disputó la Copa Oro bajo la conducción de José Manuel de la Torre, mientras que Luis Fernando Tena asumió la dirección del representativo que participó en la Copa América de Argentina. La distribución de responsabilidades permitió atender ambos torneos mediante plantillas y cuerpos técnicos diferenciados.

Cuatro años después, Miguel Herrera estuvo al frente de la selección nacional durante un verano en el que México volvió a competir tanto en la Copa América como en la Copa Oro. El entrenador tuvo que recurrir a distintos grupos de futbolistas para cumplir con los compromisos de la Conmebol y la Concacaf.

Otro antecedente se encuentra en el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Mientras José Manuel de la Torre dirigía a la selección mayor, Luis Fernando Tena encabezó la preparación del conjunto olímpico, con el que México conquistó la medalla de oro.

La experiencia de Londres representa una referencia para la coordinación entre ambos representativos, al contar con un proyecto olímpico que tuvo continuidad y una estructura de trabajo vinculada con la selección mayor.

Sin embargo, el escenario de 2028 podría presentar diferencias respecto a esos antecedentes, debido a la coincidencia de futbolistas que formarían parte de la renovación generacional del Tricolor y que podrían tener participación en cualquiera de las dos competencias.

El desafío de Rafael Márquez y la FMF rumbo al Mundial de 2030

La Copa América y los Juegos Olímpicos podrían convertirse en dos espacios de preparación para una generación que llegará al Mundial de 2030 con experiencia en competencias internacionales.

La coordinación entre Rafael Márquez y el cuerpo técnico encargado del representativo olímpico será parte de esa planificación. Las decisiones sobre convocatorias, concentraciones, permisos de los clubes y distribución de futbolistas deberán comenzar antes de que se conozca la lista definitiva de participantes en la Copa América.

También será necesario considerar que el calendario de la selección mayor no tendrá un verano sin competencias entre 2026 y 2028, en caso de conseguir su clasificación al torneo de la Conmebol. Después de la Copa del Mundo de 2026, México disputará la Copa Oro de 2027 y podría regresar a la Copa América un año después.

El desafío de México comenzará con la búsqueda de su boleto a la Copa América, pero su clasificación abriría otro reto: dividir a la Selección Mexicana sin fragmentar el proyecto deportivo rumbo al Mundial de 2030. La FMF tendrá que encontrar la manera de competir en dos torneos con una generación de futbolistas que podría ser la base de ambos representativos.