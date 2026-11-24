La Copa Oro de 2027 definirá a los seis representantes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, por lo que México deberá asegurar su boleto para el certamen

EE.UU. será sede de la Copa América 2028 con selecciones de Concacaf | Claro Sports

El fútbol del continente americano volverá a reunirse en territorio estadounidense. La Conmebol y la Concacaf anunciaron oficialmente este martes 24 de noviembre que Estados Unidos será la sede de la Copa América 2028, como parte de la renovación de la alianza estratégica entre ambas confederaciones. La decisión abre la puerta a una nueva participación de la selección mexicana en el certamen sudamericano, aunque su presencia dependerá de los resultados deportivos.

La edición número 49 del torneo se disputará del 9 de junio al 9 de julio de 2028 y contará con 16 selecciones nacionales: las diez pertenecientes a la Conmebol y seis representantes de la Concacaf. De esta manera, se mantendrá la cantidad de participantes que tuvo la competencia en 2024, cuando Argentina conquistó el campeonato tras imponerse a Colombia en la final.

El acuerdo, aprobado por los Consejos de ambas confederaciones, da continuidad a la colaboración que comenzó en 2023 y tiene como objetivo ampliar las oportunidades de competencia para las selecciones de la región. La organización conjunta también busca aprovechar el interés por el fútbol que dejó la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica.

“La CONMEBOL Copa América es mucho más que un torneo: es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de la grandeza del fútbol sudamericano”, expresó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a través del comunicado en el que destacó la importancia de mantener la colaboración con Concacaf para impulsar el desarrollo del deporte en el continente.

¿Cómo puede clasificarse México a la Copa América 2028?

A diferencia de otras ediciones en las que la presencia de las selecciones ajenas a la Conmebol se determinó mediante invitaciones, los seis representantes de Concacaf deberán obtener su clasificación por mérito deportivo a través de la Copa Oro 2027, torneo que se celebrará del 17 de junio al 11 de julio del próximo año.

Esto significa que la selección mexicana todavía no tiene asegurada su participación en la Copa América. Aunque las confederaciones ya establecieron el torneo que servirá como vía de acceso, los criterios específicos para repartir los seis boletos se darán a conocer posteriormente. La competencia regional adquirirá así una relevancia adicional dentro del calendario del Tri rumbo al Mundial de 2030.

Para México, la posibilidad de regresar a la Copa América representa una oportunidad de recuperar protagonismo en un torneo en el que llegó a disputar dos finales. En su debut en Ecuador 1993 perdió 2-1 ante Argentina, mientras que en Colombia 2001 cayó 1-0 frente a la selección anfitriona. Ambas actuaciones se mantienen como sus mejores resultados en la historia de la competencia.

Estados Unidos recibirá por tercera ocasión la Copa América

La edición de 2028 será la tercera que se dispute fuera del territorio de los países miembros de la Conmebol, todas ellas en Estados Unidos. El país norteamericano recibió la Copa América Centenario en 2016, en la que Chile se coronó campeón tras vencer a Argentina en penaltis, y volvió a organizar el certamen en 2024, cuando la Albiceleste consiguió su decimosexto título continental.

Cuatro años después de aquella final entre argentinos y colombianos, Estados Unidos volverá a convertirse en el punto de encuentro de las selecciones de ambas confederaciones. Por ahora, la Conmebol y la Concacaf tienen pendiente anunciar las ciudades anfitrionas, los estadios, el calendario de partidos y los detalles del proceso de clasificación, información que permitirá conocer cómo se desarrollará la próxima edición del torneo de selecciones nacionales más antiguo del mundo.