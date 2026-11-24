En Claro Sports repasamos todos los partidos y resultados de la Selección Colombia en las dos Copas América que se han jugado en Estados Unidos.

Colombia jugando Copa América en Estados Unidos | Vizzor | Gemini IA

Ya es un hecho que la Copa América 2028 se jugará en Estados Unidos. Conmebol ha oficializado al territorio norteamericano como sede de la próxima edición del campeonato más importante de selecciones en Sudamérica. Poco a poco, el torneo que reúne a la mayoría de países del continente va echando raíces en suelo estadounidense.

Este martes 24 de noviembre de 2026 se confirmó lo que ya venía siendo un rumor de pasillo. Estados Unidos albergará su tercera Copa América y la segunda consecutiva. El país norteamericano ya ha sido anfitrión en los campeonatos de 2016, cuando se celebró el centenario de la competición y en la edición pasada de 2024.

En las dos ediciones pasadas que se han disputado en Estados Unidos, dos sudamericanos se han consagrado campeones. En 2016, Chile ratificó el título de 2015 y se ganó el rótulo de bicampeón de América. Mientras que, en 2024 la Selección de Argentina le dio un nuevo título a Lionel Messi en el Estadio de Miami.

¿Cómo le ha ido a Colombia en las Copas América de Estados Unidos?

Claramente, el recuerdo más reciente jugando una Copa América en Estados Unidos es del año 2024. Un campeonato donde todos y cada uno de los colombianos se ilusionaron con ser campeones. Pues, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo fue subcampeón tras caer en el tiempo extra ante Argentina.

No obstante, los registros de ese certamen fueron más que buenos para el seleccionado ‘tricolor’. James Rodríguez terminó siendo galardonado como el mejor jugador de América y Colombia hizo vibrar a más de 50 millones de ‘cafeteros’ que estaban regados por el mundo siguiendo a su equipo nacional.

Resultados de Colombia en la Copa América 2024

24.06.2024 | Colombia 2-1 Paraguay | Fecha 1.

28.06.2024 | Colombia 3-0 Costa Rica | Fecha 2.

02.07.2024 | Brasil 1-1 Colombia | Fecha 3.

06.07.2024 | Colombia 5-0 Panamá | Cuartos de final.

10.07.2024 | Uruguay 0-1 Colombia | Semifinales.

14.07.2024 | Argentina 1-0 Colombia | Final.

La otra edición de la Copa América que ha tenido lugar en Estados Unidos fue en el año 2016. Un torneo donde también el hincha colombiano venía con mucha esperanza después de haber vivido la mejor participación de su selección en un Mundial. Eso fue en 2014, con los cuartos de final ante Brasil. En esta ocasión, el equipo ‘tricolor’ se quedó con la tercera posición del certamen sudamericano.

Resultados de Colombia en la Copa América 2016

03.06.2016 | Estados Unidos 0-2 Colombia | Fecha 1.

07.06.2016 | Colombia 2-1 Paraguay | Fecha 2.

11.06.2016 | Colombia 3-2 Costa Rica | Fecha 3.

17.06.2016 | Perú (2) 0-0 (4) Colombia | Cuartos de final.

22.06.2016 | Colombia 0-2 Chile | Semifinales.

25.06.2016 | Estados Unidos 0-1 | Tercer puesto.

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