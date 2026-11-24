El campeonato regional adquirirá una importancia adicional para las selecciones centroamericanas.

La Copa América se jugará en Estados Unidos nuevamente | AFP

La Copa Oro 2027 será el torneo que determinará cuáles serán los seis representantes de Concacaf en la Copa América. De esta manera, el campeonato regional adquirirá una importancia adicional para las selecciones centroamericanas, que tendrán la posibilidad de competir posteriormente contra potencias como Argentina, Brasil y Uruguay.

La organización todavía no ha detallado el sistema específico mediante el cual se distribuirán los seis boletos. Por lo tanto, habrá que esperar para conocer qué instancia deberán alcanzar las selecciones en la Copa Oro para garantizar su presencia en territorio estadounidense en 2028.

¿Qué necesitan las selecciones de Centroamérica para clasificar a la Copa América 2028?

El primer requisito para Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Nicaragua será asegurar su participación en la Copa Oro 2027. Aquellas selecciones que no consigan acceder al campeonato regional quedarán sin posibilidades de disputar la próxima Copa América mediante esta vía.

En el caso de Guatemala, el equipo dirigido por Luis Fernando Tena deberá superar a República Dominicana en las preliminares de la Copa Oro. La Bicolor buscará posteriormente repetir o mejorar su actuación de 2025, cuando consiguió llegar hasta las semifinales del certamen.

Panamá y Costa Rica, por su parte, buscarán regresar a la competición sudamericana después de haber participado en la edición de 2024. Honduras también tendrá la oportunidad de volver a un torneo que disputó en 2001, cuando finalizó en el tercer puesto.

Para El Salvador, Nicaragua y Guatemala, el proceso clasificatorio representa la posibilidad de debutar en la Copa América. No obstante, deberán competir por los cupos disponibles con las selecciones de Norteamérica y el Caribe.

La Copa Oro 2027 se desarrollará entre el 17 de junio y el 11 de julio. Su resultado marcará parte del calendario internacional de los equipos centroamericanos, que tendrán la posibilidad de acceder a otra competición de selecciones fuera de su confederación.

La continuidad del acuerdo entre Conmebol y Concacaf permitirá ampliar las oportunidades de competencia internacional para los países de la región. Estados Unidos volverá a recibir la Copa América cuatro años después de haber organizado la edición de 2024.

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Estados Unidos recibirá por tercera ocasión la Copa América

La edición de 2028 será la tercera que se dispute fuera del territorio de los países miembros de la Conmebol, todas ellas en Estados Unidos. El país norteamericano recibió la Copa América Centenario en 2016, en la que Chile se coronó campeón tras vencer a Argentina en penaltis, y volvió a organizar el certamen en 2024, cuando la Albiceleste consiguió su decimosexto título continental.

Cuatro años después de aquella final entre argentinos y colombianos, Estados Unidos volverá a convertirse en el punto de encuentro de las selecciones de ambas confederaciones. Por ahora, la Conmebol y la Concacaf tienen pendiente anunciar las ciudades anfitrionas, los estadios, el calendario de partidos y los detalles del proceso de clasificación, información que permitirá conocer cómo se desarrollará la próxima edición del torneo de selecciones nacionales más antiguo del mundo.

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