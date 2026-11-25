Primero deberá ganarle a Dominicana.

Guatemala la tendrá más difícil. | X: @fedefut_oficial

La Copa América 2028 se disputará en Estados Unidos y abrirá una nueva oportunidad para las selecciones de Concacaf, incluida Guatemala. El anuncio publicado el 24 de noviembre confirmó que el torneo reunirá a 16 participantes: los diez países de la Conmebol y seis representantes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. La competencia se celebrará del 9 de junio al 9 de julio.

Los seis boletos de Concacaf se definirán por mérito deportivo mediante la Copa Oro 2027. El comunicado no establece una clasificación automática para Estados Unidos por ser anfitrión, por lo que todavía no corresponde darlo como participante confirmado. Los detalles adicionales del mecanismo de clasificación serán anunciados próximamente.

Para Guatemala, el anuncio añade un incentivo a su próximo objetivo internacional. Antes de pensar en una posible participación en la Copa América, el equipo de Luis Fernando Tena necesita asegurar su presencia en la Copa Oro. Ese será el primer paso indispensable para mantenerse dentro del camino hacia el torneo continental.

La selección guatemalteca deberá superar a República Dominicana en la eliminatoria previa para acceder a la fase de grupos de la Copa Oro 2027. Esa serie adquiere ahora una importancia adicional: además de definir su participación en el campeonato regional, determinará si puede seguir aspirando a competir por uno de los lugares disponibles para la Copa América.

Si consigue avanzar, Guatemala tendrá que concentrarse en realizar una buena campaña en la Copa Oro. La competencia regional se disputará del 17 de junio al 11 de julio de 2027 y será la vía de acceso para las seis selecciones de Concacaf. Sin embargo, todavía falta conocer qué posiciones o resultados específicos otorgarán esos boletos.

Una posibilidad sería que los cuatro semifinalistas obtuvieran la clasificación directa y que los otros dos lugares se resolvieran entre los eliminados en cuartos de final. Ese esquema debe tratarse como una hipótesis, porque el anuncio no confirma esa distribución. Para establecer el recorrido exacto de Guatemala habrá que esperar las disposiciones oficiales.

La comparación con un sistema de repesca permite imaginar una definición en la que llegar a cuartos todavía ofrezca una segunda oportunidad. No obstante, tampoco se conocen posibles emparejamientos, criterios de ordenamiento o condiciones de esos encuentros. Presentarlos como hechos podría generar una expectativa equivocada sobre lo que necesitará conseguir cada selección.

Guatemala tiene, por ahora, dos objetivos consecutivos: clasificarse a la Copa Oro y prepararse para competir por un lugar en la Copa América. La oportunidad de enfrentar a los seleccionados sudamericanos aporta un atractivo especial al próximo año, pero el primer desafío está claramente identificado. Superar a República Dominicana será la condición para que esa aspiración pueda seguir creciendo.

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