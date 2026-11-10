¡Huele a revancha! Canelo Álvarez planea enfrentar a Terence Crawford en el 2027

El mánager Eddy Reynoso revela las intenciones que tiene el boxeador mexicano para el próximo año, estando el nombre de Crawford como una de las prioridades

Canelo busca la revancha ante Crawford, revela Eddy Reynoso. | Claro Sports

Saúl ‘Canelo’ Álvarez podría tener una segunda oportunidad frente a Terence Crawford. Después de perder ante el estadounidense en septiembre de 2025, el boxeador mexicano mantiene entre sus objetivos recuperar terreno en el ring y enfrentar nuevamente a los rivales que lo derrotaron. Su entrenador y mánager, Eddy Reynoso, reconoció que le gustaría concretar una revancha contra Crawford.

El futuro del pugilista tapatío comienza a tomar forma de cara a 2027, año en el que podría buscar dos cuentas pendientes en su carrera. Además de Crawford, el nombre de Dmitry Bivol aparece entre los posibles adversarios del mexicano, debido a la derrota que sufrió ante el ruso en mayo de 2022.

Sin embargo, el segundo enfrentamiento contra Crawford todavía no está confirmado. Las declaraciones de Reynoso reflejan el interés del equipo de Canelo, pero no representan un acuerdo entre los boxeadores ni garantizan que la pelea se lleve a cabo. El regreso del estadounidense a la actividad también será un factor para determinar si existe la posibilidad de organizar el combate.

Durante la inauguración de la 64 Convención del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), celebrada en Acapulco, Reynoso expresó su intención de buscar una segunda pelea contra el estadounidense. “Ojalá y Crawford vuelva del retiro, porque es una revancha a la que apuntamos”, declaró el entrenador, quien también mencionó a Bivol y al cubano Osleys Iglesias como alternativas para el próximo año.

El interés por la revancha surge después del regreso de Álvarez al cuadrilátero. El mexicano derrotó por decisión unánime a Christian Mbilli el 31 de octubre de 2026 en Arabia Saudita, resultado que le permitió recuperar el campeonato mundial supermediano del CMB. Reynoso explicó que el objetivo es programar su siguiente combate entre marzo y mayo de 2027, aunque todavía no existe una fecha oficial.

¿Cómo les fue a Canelo Álvarez y Terence Crawford en su primera pelea?

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentaron el 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. El combate se disputó en la división de los supermedianos, con los cuatro campeonatos mundiales del mexicano en juego. Crawford llegó como invicto y aceptó el desafío de subir de categoría para enfrentar al entonces campeón indiscutido de las 168 libras.

El estadounidense se impuso por decisión unánime después de 12 asaltos. Los jueces entregaron tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113 a favor de Crawford, quien se convirtió en campeón indiscutido de una tercera división durante la era de los cuatro organismos principales. El resultado representó la tercera derrota profesional de Canelo.

Durante la pelea, Crawford aprovechó su movilidad, velocidad de manos y precisión para conectar golpes sobre el mexicano. Álvarez intentó presionar y atacar las zonas blandas, pero encontró dificultades para cortar las salidas de su rival y establecer el ritmo del combate. La diferencia en los intercambios y la frecuencia de los ataques favoreció al estadounidense, quien consiguió imponerse sin necesidad de buscar el nocaut.

La derrota significó para Canelo la pérdida de sus cuatro cinturones mundiales y abrió el debate sobre su capacidad para enfrentar a rivales con movilidad y recursos defensivos. Crawford, por su parte, mantuvo su marca invicta de 42 victorias, 31 de ellas por nocaut. Meses después anunció su retiro, una decisión que ahora representa el principal obstáculo para organizar una revancha.

¿Le conviene a Canelo Álvarez volver a pelear contra Terence Crawford?

Una revancha contra Crawford permitiría a Canelo intentar corregir una de las derrotas que marcaron su trayectoria, aunque también implicaría enfrentar nuevamente a un rival que consiguió neutralizar parte de su ofensiva. El mexicano tendría que modificar su estrategia, especialmente la manera de cerrar los espacios, trabajar sobre el cuerpo y responder a los cambios de ritmo del estadounidense.

Desde el punto de vista deportivo, una segunda pelea ofrecería a Álvarez la oportunidad de demostrar si puede encontrar soluciones ante el estilo de Crawford. Sin embargo, el resultado del primer enfrentamiento muestra que el mexicano necesitaría algo más que aumentar la presión ofensiva. Su equipo tendría que preparar ajustes para evitar que el estadounidense vuelva a controlar los intercambios.

También existe un factor relacionado con el momento de sus carreras. Canelo tiene 36 años y recuperó un campeonato mundial en octubre de 2026, mientras que Crawford, de 39, permanece retirado. Una eventual vuelta del estadounidense requeriría conocer sus condiciones físicas, su tiempo de preparación y su disposición para competir nuevamente en las 168 libras.

La revancha tendría sentido para Canelo por la oportunidad de reivindicarse ante quien lo despojó del campeonato indiscutido, pero no sería la única ruta para fortalecer su posición en el boxeo. Una pelea de unificación contra Osleys Iglesias, campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), también le permitiría sumar otro cinturón y avanzar hacia la recuperación de los títulos de la división.

Reynoso tampoco descarta a Dmitry Bivol, quien derrotó a Canelo por decisión unánime en mayo de 2022. El entrenador considera que las revanchas ante Crawford y Bivol son objetivos para 2027, aunque reconoció que existen otras opciones si no se concretan las negociaciones.

Por ahora, el equipo del mexicano trabaja en la planificación de su calendario y en la continuidad de su relación con Turki Alalshikh, promotor de eventos de boxeo en Arabia Saudita. La posibilidad de una segunda pelea entre Canelo y Crawford dependerá de que el estadounidense acepte regresar del retiro y de que ambas partes alcancen un acuerdo.