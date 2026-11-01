¿Lester Martínez será el próximo rival de Canelo Álvarez? Esto se sabe

El boxeador guatemalteco estuvo presente en la velada celebrada en Arabia Saudita.

Lester Martinez busca enfrentarse a Canelo | SARAH STIER / GETTY IMAGES VIA AFP

El boxeador guatemalteco Lester Martínez podría tener la oportunidad de enfrentar a Saúl “Canelo” Álvarez, después de que el mexicano recuperara el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El triunfo de Álvarez sobre Christian Mbilli, conseguido este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, abre un nuevo escenario para el futuro del pugilista petenero, actual campeón interino de las 168 libras.

Canelo derrotó al francés por decisión unánime, con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110. El mexicano alcanzó un registro profesional de 64 victorias, tres derrotas y dos empates, con 39 nocauts. Su regreso al cuadrilátero se produjo después de más de un año de inactividad, tras haber perdido anteriormente frente a Terence Crawford.

¿Lester Martínez será el próximo rival de Canelo Álvarez?

Martínez estuvo presente en la velada celebrada en Arabia Saudita, acompañado por integrantes de su equipo de trabajo. El guatemalteco siguió el enfrentamiento desde las instalaciones de The Venue, donde pudo observar al nuevo campeón absoluto de una división en la que también busca consolidarse como aspirante al título mundial.

El representante chapín mantiene un récord de 21 victorias, ninguna derrota y un empate, con 17 triunfos por nocaut. Su presentación más reciente terminó con una victoria por nocaut técnico en el décimo asalto sobre el croata Luka Plantić, resultado que le permitió conservar el campeonato interino supermediano del CMB.

La posibilidad de enfrentar a Álvarez responde a la posición que ocupa Martínez dentro del organismo. Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial sobre una pelea entre ambos boxeadores. El mexicano acaba de recuperar el cinturón y deberá definir sus próximos compromisos junto con su equipo y las autoridades correspondientes.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, explicó anteriormente que el guatemalteco probablemente tendrá que disputar otro combate antes de buscar la corona absoluta. La situación podría aclararse durante la Convención Anual del organismo, prevista para noviembre, donde se analizará el panorama de la categoría.

Martínez también cuenta con un antecedente frente a Christian Mbilli, quien llegó invicto a su enfrentamiento contra Canelo. Ambos se midieron en septiembre de 2025 y terminaron empatados. Ese resultado representa la única pelea del guatemalteco que no finalizó con victoria durante su trayectoria profesional.

El próximo paso de Lester Martínez dependerá de las decisiones del CMB y de las negociaciones entre los equipos involucrados. Mientras tanto, el petenero continúa invicto y mantiene su objetivo de disputar el campeonato mundial absoluto, ahora nuevamente en poder de Canelo Álvarez.

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