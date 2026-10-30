Cruz Azul vs León en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 15

La Máquina busca desplazar al América del primer lugar, mientras León necesita sumar para mantenerse en la zona de Liguilla

Cruz Azul vs León, ¿dónde ver el partido de la jornada 15? | Claro Sports

El liderato del Apertura 2026 está en juego y Cruz Azul tiene la obligación de ganar para aspirar al primer lugar de la Liga MX. La Máquina necesita superar al León y esperar un tropiezo del América ante Toluca, además de que Chivas no derrote al Atlante. El encuentro de la jornada 15 se disputará el domingo 1 de noviembre, a las 19:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca, con transmisión en vivo por Canal 5, TUDN y ViX, así como en el minuto a minuto de Claro Sports.

Cruz Azul llega como sublíder de la clasificación con 26 puntos, a una unidad del América, después de conseguir una victoria de 3-1 sobre Querétaro en el Estadio Corregidora durante la jornada 14. Los dirigidos por Joel Huiqui resolvieron el compromiso con anotaciones de Andrés Montaño, Nicolás Ibáñez y Christian Ebere, para extender a cuatro su racha de triunfos consecutivos en el campeonato. Ahora, los cementeros buscarán aprovechar su condición de locales para alcanzar los 29 puntos y mantener la presión sobre las Águilas y el Guadalajara.

Por su parte, León ocupa el sexto lugar de la tabla general con 22 unidades y llega después de empatar 1-1 frente al Toluca en la fecha anterior. El conjunto dirigido por Javier Gandolfi aspira a escalar posiciones en la recta final del torneo, pero también necesita sumar para evitar que sus perseguidores comprometan su clasificación a la Liguilla. La Fiera cuenta con una ventaja de dos puntos sobre Monterrey y otros equipos que buscan meterse entre los ocho primeros lugares, por lo que una derrota podría modificar su situación en la tabla.

Fecha, horario y dónde ver el Cruz Azul vs León del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre Cruz Azul y León cerrará la actividad de la jornada 15 del Apertura 2026. El partido entre Cruz Azul y León se disputará en el Estadio Azteca y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5 por televisión abierta y TUDN por televisión de paga. Además, estará disponible en streaming mediante ViX Premium, así como seguir todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports.

Alineaciones probables del Cruz Azul vs León para la jornada 15 de la Liga MX 2026

Joel Huiqui podría mantener la base del equipo que venció a Querétaro, mientras que Javier Gnadolfi saltaría al terreno de juego con los jugadores que presentó ante Toluca.

Cruz Azul: Andrés Gudiño; Rogelio González, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete, Omar Campos; Amaury García, Erik Lira, Agustín Palavecino, Andrés Montaño, Christian Ebere y Nicolás Ibáñez.

León: Óscar García; Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Sebastián Vegas; Daniel Arcila, Edgar Guerra, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Ismael Díaz y Alfonso Alvarado.

Antecedentes y últimos resultados del Cruz Azul vs León en la Liga MX

Cruz Azul domina los enfrentamientos recientes contra León, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de Liga MX, incluidos los dos encuentros de los cuartos de final del Clausura 2025. Sin embargo, la Fiera ganó el compromiso más reciente, cuando se impuso por 2-1 en la primera jornada del Clausura 2026, con goles de Ismael Díaz y Bryan Colula. Estos son los últimos cinco resultados entre ambos equipos:

Fecha Partido Resultado 10 de enero de 2026 León vs Cruz Azul 2-1 26 de julio de 2025 Cruz Azul vs León 4-1 11 de mayo de 2025 Cruz Azul vs León 2-1 8 de mayo de 2025 León vs Cruz Azul 2-3 15 de abril de 2025 Cruz Azul vs León 2-1

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 15?

Cruz Azul es el favorito para llevarse los tres puntos ante León, de acuerdo con los momios de caliente.mx proporcionados para el partido de la jornada 15. El triunfo de la Máquina paga -150, mientras que el empate se encuentra en +330 y una victoria de la Fiera ofrece +345.

Cruz Azul: -150

Empate: +330

León: +345

El pronóstico favorece a los dirigidos por Joel Huiqui por su racha de cuatro victorias consecutivas, su posición en la clasificación y el historial reciente frente a los esmeraldas. No obstante, León llega con la necesidad de asegurar puntos para conservar su lugar entre los ocho primeros, además de contar con el antecedente de su victoria sobre los cementeros en el Clausura 2026.

Una victoria de Cruz Azul lo llevaría a 29 puntos y podría colocarlo como líder general, siempre que el América no derrote al Toluca y Chivas tampoco supere al Atlante, considerando los criterios de desempate. La Máquina conocerá los resultados de sus dos rivales directos antes de disputar el partido del domingo, por lo que tendrá un panorama definido de sus posibilidades de alcanzar la cima.