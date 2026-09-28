Fernando Batista deja Costa Rica y una figura histórica tomará el equipo de manera interina

El entrenador argentino se va de la Sele tras dos duras derrotas ante Curazao y Haití.

Batista no seguirá en Costa Rica | @fcrf.lasele

Fernando “Bocha” Batista dejó de ser el entrenador de la Selección de Costa Rica después de los últimos resultados en la Liga de Naciones de la Concacaf. La Federación Costarricense de Fútbol decidió realizar un cambio en el banquillo y Bryan Ruiz será el encargado de conducir de manera interina a la Tricolor durante los próximos dos compromisos.

La salida de Batista se produce luego de las derrotas 4-3 frente a Curazao y 2-0 ante Haití, que dejaron a Costa Rica sin posibilidades de clasificarse a la fase final de la Nations League. La Sele deberá concentrarse ahora en sus siguientes presentaciones y en evitar complicaciones en el camino hacia la Copa Oro 2027.

La Federación había respaldado a Batista después de la caída ante Curazao. En aquella oportunidad, el director de Selecciones Nacionales, Rónald González, recomendó mantener el proceso. Sin embargo, el nuevo resultado ante Haití llevó a la dirigencia a modificar la planificación y finalizar la etapa del entrenador argentino.

Bryan Ruiz toma el lugar de Fernando Batista en Costa Rica

Bryan Ruiz asumirá el cargo con el respaldo unánime del Comité Ejecutivo de la Federación y el aval de Rónald González. El excapitán de la Tricolor estará al frente del equipo ante Nicaragua, en Managua, y posteriormente contra Haití en Costa Rica.

Ruiz ya tuvo una experiencia reciente como entrenador interino de Alajuelense. Tras la salida de Ismael Rescalvo, dirigió al equipo en la victoria 3-1 frente a Marathón, que permitió conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana. Posteriormente, estuvo en el triunfo 5-0 ante Inter San Carlos.

El nuevo cuerpo técnico tendrá poco margen para trabajar, debido a que Costa Rica enfrentará a Nicaragua el próximo jueves. La Federación buscará aprovechar el conocimiento de Ruiz sobre la selección y su vínculo con el fútbol costarricense para afrontar esta etapa de transición.

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En principio, la presencia del exfutbolista en el banquillo estará limitada a los próximos dos encuentros. La intención de la Federación es evitar una decisión inmediata sobre el entrenador que continuará al frente del seleccionado durante el siguiente proceso.

Una vez terminados esos compromisos, el Comité Ejecutivo y la Dirección de Selecciones analizarán las alternativas para elegir al próximo técnico de Costa Rica. El nuevo cuerpo técnico tendrá como uno de sus principales objetivos conducir el proyecto de la Tricolor rumbo al ciclo del Mundial 2030.

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