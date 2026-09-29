La fuerte postura de Keylor Navas al ser consultado por la salida de Fernando Batista en Costa Rica

Su mensaje llega en un momento crítico para La Sele.

Keylor Navas vuelve a la Selección de Costa Rica | REUTERS/Eloisa Sanchez

Keylor Navas regresó a Costa Rica para incorporarse a la Selección Nacional bajo las órdenes de Bryan Ruiz, pero su llegada también reabrió una de las preguntas que rodearon al equipo durante los últimos días: por qué ahora se suma a la convocatoria y no estuvo con Fernando “Bocha” Batista. El guardameta respondió ante los medios y dejó clara su intención de concentrarse en la recuperación de La Sele.

El encuentro con la prensa se produjo a la salida del aeropuerto Juan Santamaría, después de que el nuevo técnico interino lo incluyera entre sus cuatro llamados adicionales. Consultado por la diferencia entre su ausencia anterior y este regreso, Navas evitó profundizar en los motivos: “Con rebuscar el pasado ya no vamos a solucionar nada”, afirmó antes de dirigir su mensaje hacia lo que necesita el equipo.

¿Qué dijo Keylor Navas sobre su regreso y la etapa de Batista?

El arquero no ofreció una explicación sobre lo ocurrido durante el proceso del entrenador argentino. En cambio, pidió un esfuerzo colectivo para afrontar el momento de la selección: “Lo más importante ahora es levantar la cabeza, esforzarnos, unirnos como país, afición, prensa, todos”. También recordó que, desde su perspectiva, los mejores resultados de Costa Rica estuvieron acompañados por la unión entre el equipo y su entorno.

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Su incorporación llega después de dos derrotas que dejaron a Costa Rica sin puntos en el inicio de la Concacaf Nations League 2026/27. La Tricolor perdió 4-3 ante Curazao y posteriormente cayó 2-0 frente a Haití, resultados que aumentaron la presión sobre el proceso. Con Bryan Ruiz al frente de manera interina, el regreso de Navas forma parte de los cambios para afrontar los siguientes compromisos.

El mensaje de Keylor Navas a los jugadores y la afición

Navas reconoció el malestar de los seguidores y no pidió que se ignorara lo sucedido. “Yo sé que es difícil por la situación que la afición esté del todo contenta”, expresó. Su respuesta fue comprometer trabajo y entrega para intentar mejorar los resultados: “Vamos a entrenar fuerte, a darlo todo para que en estos partidos las cosas puedan salir mejor que en los anteriores”.

El guardameta también puso la responsabilidad dentro del vestuario. Al explicar cómo considera que debe encararse esta etapa, señaló que la actitud de los propios seleccionados será fundamental: “Lo que necesitamos ahora es ser positivo, los primeros que tenemos que serlo somos los futbolistas”. Con esas palabras, situó el compromiso del plantel como punto de partida para buscar una reacción deportiva.

En esa misma intervención, Navas propuso asumir el cambio como una oportunidad para recuperar la confianza, aunque reconoció que los hechos anteriores permanecerán. Pidió “que se vea como un nuevo comienzo en que lo que pasó ya no lo podemos borrar”. Su mensaje apuntó a lo que todavía puede hacer el equipo, sin entrar en detalles sobre las circunstancias que marcaron su ausencia en la convocatoria anterior.

Para cerrar, el arquero insistió en la necesidad de responder con trabajo a la situación de Costa Rica. “Venir a buscar explicaciones ahora es complicado”, sostuvo, antes de plantear el objetivo con el que se incorpora: levantarse, esforzarse y “creer nuevamente en el fútbol costarricense”. Así, su regreso quedó acompañado por un llamado a la recuperación, mientras las razones de su ausencia con Batista siguieron sin una explicación detallada.

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