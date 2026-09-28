Keylor Navas vuelve a Costa Rica: la primera decisión de Bryan Ruiz como entrenador

El arquero tiene previsto llegar este lunes por la noche al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para sumarse al plantel.

Keylor Navas vuelve al seleccionado | Imago7

Keylor Navas regresará a la Selección de Costa Rica para disputar los próximos partidos de la Concacaf Nations League. El arquero de Pumas volverá a integrar la Tricolor después del cambio de entrenador que terminó con la salida de Fernando Batista y la designación interina de Bryan Ruiz.

El regreso del guardameta fue una de las primeras gestiones realizadas por Ruiz desde que asumió el cargo. Según la información de ESPN, el nuevo técnico se comunicó directamente con su excompañero de selección para conocer su disponibilidad y posteriormente la Federación inició las gestiones necesarias con Pumas.

Navas dio el visto bueno para reincorporarse y Pumas autorizó su participación con Costa Rica. El arquero tiene previsto llegar este lunes por la noche al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para sumarse al plantel y comenzar a trabajar de cara al encuentro frente a Nicaragua.

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Keylor Navas vuelve a estar disponible para Costa Rica

El cambio se produce después de que Navas no fuera considerado por Batista en la primera convocatoria posterior al Mundial 2026. El propio arquero había evitado confirmar meses atrás si continuaría defendiendo a la selección y había condicionado esa decisión a futuras conversaciones sobre el proyecto deportivo.

La situación cambió con la salida del entrenador argentino. Batista terminó su ciclo después de las derrotas 4-3 contra Curazao y 2-0 frente a Haití, resultados que dejaron a Costa Rica sin posibilidades de avanzar a la siguiente instancia de la Concacaf Nations League.

Bryan Ruiz fue elegido para dirigir de manera interina los compromisos restantes y recurrió a uno de los futbolistas con los que compartió durante varios años en la Tricolor. Ambos fueron parte de tres Copas del Mundo y del plantel que alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014.

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Navas llega a la convocatoria con actividad reciente en Pumas. El domingo fue titular en la derrota 3-2 contra Atlético de San Luis por la Liga MX y ahora cambiará rápidamente el foco para incorporarse al seleccionado costarricense.

Costa Rica enfrentará a Nicaragua este jueves y posteriormente recibirá a Haití el domingo en el Estadio Ricardo Saprissa. Navas estará disponible para ambos encuentros y podría volver a ocupar el arco de la Tricolor, ahora con Bryan Ruiz como entrenador en una nueva etapa para dos referentes de la selección.

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