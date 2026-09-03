Álvaro Montero, el héroe de Boca Juniors en su pase a cuartos de Copa Argentina

El portero comandó a su equipo en la tanda de penales, atajando dos balones para sellar la clasificación.

Álvaro Montero, arquero de Boca | Julian Martinez/NurPhoto vía AFP

Boca Juniors sobrevive en la Copa Argentina. El ‘Xeneize’ sigue emprendiendo el camino rumbo al título, pero tuvo un costo muy alto en el duelo de octavos frente a Vélez Sarsfield. Los 90 minutos no tuvieron mucha emoción, pues ambos empataron sin goles y forzaron los cobros desde los doce pasos. Con un 3-4 reñido, la escuadra del Vasco Arruabarrena confirmó su clasificación.

La legión colombiana fue inicialista en Boca. Álvaro Montero ocupó el liderazgo bajo los tres palos, demostrando que su nivel ha crecido notablemente a medida de que le brinden confianza. Por otro lado, Sebastián Villa estuvo desde el “vamos” y fue sustituido sobre los 75′ de cotejo.

El partido no tuvo goles, aunque Boca dominó en cuestión de llegadas para arañar el triunfo sobre los 90′. No obstante, el cero en ambas porterías dejó la puerta abierta para los penales en el Estadio Mario Alberto Kempes. Llegaba el show de Montero, quien se salvó de ser el villano por haber cometido falta en el área para la última acción del partido; por fortuna para Boca, Dilan Godoy erró el lanzamiento.

Los penales atajados por Álvaro Montero

Durante la tanda, en Boca acertaron Lautaro Blanco, Kevin Zenon, Leonel Flores y Carlos Palacios. Solo uno falló: Enner Valencia, el refuerzo ecuatoriano en ofensiva. Respecto a Vélez, convirtieron Joaquín García, Simón Escobar y Rodrigo Aliendro.

El detalle radica en que Montero atajó su primer penal y el último. Ahogó el grito de gol de Dilan Godoy, quien cobró a su palo izquierdo y logró adivinarle la dirección. Ya para el último cobro, fallado por Thiago Silvero, se hizo enorme para la clasificación con una estirada tremenda al palo derecho.

MONTERO SE LUCIÓ CON DOS PENALES ATAJADOS Y CELEBRÓ CON LA HINCHADA DE BOCA



Álvaro tuvo una gran actuación en la tanda ante Vélez y metió al Xeneize en cuartos de final de la Copa Argentina. pic.twitter.com/jZgcczNUFv — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2026

“Pienso que tuvimos bastantes situaciones para convertir. Ellos tuvieron la del minuto 90 con lo del penal. Era arriesgarse o dejar que nos metieran un gol. Fue una jugada donde tenían ventaja; en mi cabeza quedaba quemar el último cartucho. Igual son errores que no pueden cometerse y finalmente salimos victoriosos”, declaró.

Boca Juniors, con Montero y Villa, tendrá su próximo duelo el sábado 5 de septiembre fuera de casa ante Gimnasia de Mendoza por la fecha 8 de la Liga Argentina. Posteriormente, el martes 8, disputará la ida de cuartos en La Bombonera contra Sao Paulo en la Copa Sudamericana.

Te puede interesar: