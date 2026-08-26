¡Por el pase a cuartos de final! Independiente Santa Fe busca su segunda victoria en Argentina

La única victoria del ‘León’ en tierras argentinas, data de octubre del 2015, cuando el equipo de Gerardo Pelusso venció 1-0 a Independiente en Avellaneda.

Independiente vs Santa Fe, Copa Sudamericana 2015/ Vizzor.

Independiente Santa Fe visita este miércoles 26 de agosto a River Plate en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina. Infortunadamente la falta de definición en el partido de ida en Bogotá le jugó una mala pasada y no pudo llegar con una ventaja más cómoda para darle un manejo más próspero al partido de esta noche en Núñez.

El duelo entre ‘Cardenales’ y ‘Millonarios’ abarca varios datos, el más contundente es que en 9 juegos, el cuadro colombiano no ha podido vencer nunca al argentino, con un saldo de 4 victorias para la ‘Banda Cruzada’ y 5 empates. Algo que busca romper el cuadro de Pablo Repetto y adentrarse a la historia del cuadro bogotano.

Sin embargo la deuda de Independiente Santa Fe también pasa por sus estadísticas en juegos en tierras argentinas. El ‘León’ suma 15 encuentros en territorio ‘gaucho, con un saldo negativo de 1 victoria, 2 empates y 12 derrotas, con 8 goles a favor y 24 en contra. Algo que podría cambiar también este miércoles en el Más Monumental.

MÁS INFORMACIÓN: Pablo Repetto no se achica ante River y sueña con hazaña de Santa Fe en el Monumental

Partidos de Independiente Santa Fe en Argentina:

18.04.1967 | Copa Libertadores | River Plate 4-0 Independiente Santa Fe.

20.04.1967 | Copa Libertadores | Racing 4-1 Independiente Santa Fe.

21.03.1972 | Copa Libertadores | Independiente 2-0 Independiente Santa Fe.

23.03.1972 | Copa Libertadores | Rosario Central 2-0 Independiente Santa Fe.

20.11.1996 | Copa Conmebol | Lanús 2-0 Independiente Santa Fe.

20.03.2006 | Copa Libertadores | Estudiantes 1-0 Independiente Santa Fe.

10.11.2011 | Copa Sudamericana | Vélez Sarsfield 3-2 Independiente Santa Fe.

05.05.2015 | Copa Libertadores | Estudiantes 2-1 Independiente Santa Fe.

22.10.2015 | Copa Sudamericana | Independiente 0-1 Independiente Santa Fe.

02.12.2015 | Final Copa Sudamericana | Huracán 0-0 Independiente Santa Fe.

25.08.2016 | Final Recopa Sudamericana | River Plate 2-1 Independiente Santa Fe.

05.04.2018 | Copa Libertadores | River Plate 0-0 Independiente Santa Fe.

19.05.2021 | Copa Libertadores | River Plate 2-1 Independiente Santa Fe.

23.05.2023 | Copa Sudamericana | Gimnasia y Esgrima La Plata 1-0 Independiente Santa Fe.

29.04.2026 | Copa Libertadores | Platense 2-1 Independiente Santa Fe.

La única victoria del ‘León’ en Argentina, data del 22 de octubre del 2015. Por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el partido de ida se jugó en el Estadio Libertadores de América ante Independiente. En dicha noche el autor del único tanto fue Leyvin Balanta, el otro héroe santafereño fue ‘Rufay’ Zapata, al atajarle un penal al guardameta Diego Matías el ‘Ruso’ Rodríguez.

Tanto a River Plate como a Independiente Santa Fe ya los está esperando Vasco da Gama de Brasil en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el elenco de Río de Janeiro venció a Olimpia 1-4 en Paraguay, con autoridad avanzó de llave con goles de Thiago Mendes, David Correa, Adson y Claudio Spinelli.

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