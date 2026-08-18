Escándalo en Argentina: Barros Schelotto y Vaccari protagonizan fuerte pelea tras Vélez vs Defensa y Justicia

La tensión comenzó en los minutos finales, escaló camino al vestuario y terminó con Barros Schelotto y Vaccari separados por integrantes de ambos equipos

Barros Schelotto y Vaccari terminaron a los golpes. Foto print de pantalla

El empate entre Vélez y Defensa y Justicia terminó con una escena que acaparó buena parte de la atención en Liniers. Después del silbatazo final en el estadio José Amalfitani, Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari protagonizaron un fuerte cruce camino a los vestuarios, con insultos, empujones y golpes que obligaron a integrantes de ambos equipos a intervenir para evitar que la situación escalara.

La tensión había comenzado minutos antes de que terminara el encuentro. Julio Vaccari reaccionó molesto por comentarios provenientes del banco de Vélez y respondió de manera directa. La igualdad y las reacciones posteriores también elevaron el clima en las tribunas, donde hubo reclamos contra Leandro Fernández, autor del empate, y Federico Insúa, integrante del cuerpo técnico del conjunto local.

En medio del intercambio también apareció Gastón Machín, integrante del cuerpo técnico de Defensa y Justicia, quien señaló a un miembro del banco local y lo responsabilizó de iniciar el conflicto. Vaccari continuó con los reclamos a Insua y lanzó de manera reiterada: “No te hablé a vos, es un maleducado. Me dice que cierre el o…, sos un maleducado. Él es un maleducado. No te hagas el vivo, conmigo no te hagas el vivo. A mí no me faltes el respeto, no me faltes el respeto, a mi no me lo faltes”, gritó el técnico de Defensa y Justicia.

"CONMIGO NO TE HAGÁS EL VIVO. A MÍ NO ME FALTÉS EL RESPETO" El fuerte cruce de Julio Vaccari con los Barros Schelotto en el Amalfitani. #TorneoClausura pic.twitter.com/F9tkzjbTYd — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 18, 2026

El cruce continuó después camino a los vestuarios, donde el episodio subió de tono. Vaccari avanzaba hacia el túnel cuando fue interceptado por Barros Schelotto. En medio de la confrontación, el entrenador de Vélez habría tomado del cuello a su colega y el técnico de Defensa y Justicia respondió con un golpe de puño. La situación obligó a futbolistas e integrantes de ambos cuerpos técnicos a intervenir rápidamente para separarlos.

𝐄𝐒𝐂𝐀́𝐍𝐃𝐀𝐋𝐎 𝐄𝐍 𝐋𝐈𝐍𝐈𝐄𝐑𝐒: 𝐕𝐀𝐂𝐂𝐀𝐑𝐈 𝐘 𝐒𝐔 𝐀𝐘𝐔𝐃𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐐𝐔𝐈𝐒𝐈𝐄𝐑𝐎𝐍 𝐀𝐆𝐀𝐑𝐑𝐀𝐑𝐒𝐄 𝐀 𝐏𝐈𝐍̃𝐀𝐒 𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐎𝐒 𝐁𝐀𝐑𝐑𝐎𝐒 𝐒𝐂𝐇𝐄𝐋𝐎𝐓𝐓𝐎



Buenos Aires, 17 agosto (NA) — El partido en Liniers terminó en medio de un verdadero escándalo:… pic.twitter.com/rPtte7d3cC — Noticias Argentinas (@NAagencia) August 18, 2026

Barros Schelotto le baja el tono al incidente

Pese a la intensidad del enfrentamiento, Guillermo Barros Schelotto intentó minimizar lo ocurrido cuando habló después del partido. El entrenador de Vélez reconoció que existió una discusión, pero consideró que no debía sobredimensionarse. “Fue una discusión típica después de un partido caliente. Son cosas que no deberían ocurrir, pero no son importantes”, señaló el técnico del Fortín en conferencia de prensa.

Barros Schelotto también realizó una autocrítica por haberse involucrado en la situación y aseguró que, por experiencia, debería evitar este tipo de episodios. “Uno está grande y no debiera prestarse a esa situación, pero de verdad que no pasó nada más allá de eso”, agregó. “De repente se equivocan con alguna palabra, entender que solo queda ahí. Pero de verdad que no pasó nada más allá de lo que pasa cuando se dan partidos disputados que uno quiere ganar y nada más”.

"SON COSAS QUE NO DEBIERAN OCURRIR" Guillermo se pronunció sobre la pelea con Julio Vaccari al final del Vélez vs. Defensa y Justicia. #TorneoClausura pic.twitter.com/nUBynN2aSh — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 18, 2026

Vaccari también intenta cerrar la polémica

Julio Vaccari siguió una línea similar después del encuentro. Aunque las imágenes mostraron un cruce evidente entre ambos entrenadores, el técnico de Defensa y Justicia evitó profundizar en el conflicto. “No pasó nada, yo no me enteré de nada. Nada importante que contar. Es un partido de fútbol y se terminó”, declaró Vaccari cuando fue consultado por el episodio.

"NO PASÓ NADA IMPORTANTE" 💬



Julio Vaccari se refirió al altercado con Guillermo Barros Schelotto tras el partido entre Vélez y Defensa. #DSPORTSNoticiasNite pic.twitter.com/LhdaO5cO43 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) August 18, 2026

Las palabras de ambos entrenadores contrastaron con la intensidad de las imágenes posteriores al partido. El encontronazo se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados de la jornada del fútbol argentino, especialmente por tratarse de dos técnicos con larga trayectoria y fuerte personalidad.

El empate quedó en segundo plano

Lo sucedido después del partido terminó opacando el resultado deportivo. Vélez y Defensa y Justicia repartieron puntos, pero la conversación posterior se centró en el enfrentamiento entre los entrenadores y en las posibles consecuencias disciplinarias que pueda generar el episodio.

Por ahora, tanto Barros Schelotto como Vaccari intentaron cerrar la polémica con mensajes similares y restarle importancia a una escena que dejó una imagen poco habitual después de un partido de liga.

El episodio, sin embargo, difícilmente pasará desapercibido para las autoridades del fútbol argentino. Las imágenes del cruce podrían ser revisadas para determinar si corresponde alguna sanción, mientras Vélez y Defensa y Justicia deberán dejar atrás una noche en la que el resultado terminó siendo apenas una parte de la historia.

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