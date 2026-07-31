Por qué Kirk Cousins es la pieza clave para que Fernando Mendoza triunfe en la NFL

Kubiak quiere que su joven promesa observe y aprenda del veterano antes de tomar el control del equipo.

Cousins será el mentor de Fernandona Mendoza | IAN MAULE / GETTY IMAGES VIA AFP

En Las Vegas, Kirk Cousins se perfila como el mentor que guiará los primeros pasos de Fernando Mendoza en la NFL, incluso por encima de su rol como titular en el campamento de entrenamiento. El propio entrenador en jefe Klint Kubiak lo dejó clarísimo al arrancar la pretemporada.

“Kirk Cousins es el quarterback titular. Es el hombre, y se lo merece porque ha jugado muy buen fútbol americano”, dijo Kubiak a la prensa previo al inicio del campo de entrenamiento de los Raiders.

Kirk Cousins & Fernando Mendoza taking reps #Raiders



The old bull and the young calf pic.twitter.com/YA03iHleVG — Bussin' With The Boys (@BussinWTB) July 30, 2026

Esa frase es la confirmación de una filosofía que Kubiak ha repetido desde antes del draft, cuando aseguró que idealmente no quiere que un rookie arranque desde el día uno ya que a su juicio es más ayuda mucho al jugador si puede sentarse detrás de un adulto maduro y observar cómo se maneja todo”.

En otras palabras, la etiqueta de titular que carga Cousins hoy es en realidad el vehículo para cumplir un objetivo mayor, que Mendoza aprenda del veterano antes de heredar las riendas de la franquicia.

Aprender viendo, la apuesta de Kubiak

La idea de fondo es que Mendoza necesita tiempo para digerir la velocidad y complejidad de la NFL antes de asumir el peso completo de una ofensiva, y ahí es donde Cousins entra como guía natural del vestidor.

Curiosamente, el propio Cousins ha sido cauteloso con la etiqueta de “mentor”, diciendo que le parece “un poco exagerado” y que en el cuarto de quarterbacks todos aprenden unos de otros, sin que nadie lidere más que el resto.

Sin embargo, la realidad en la cancha habla distinto, porque es el veterano quien tiene el casco titular y quien marca el ritmo de las prácticas mientras Mendoza observa cada jugada desde la línea de banda. Incluso Tom Brady, involucrado en la operación de los Raiders, habría trazado un plan “muy lento” para la incorporación del novato, reforzando la idea de que la franquicia no tiene apuro en lanzar al joven quarterback a la hoguera.

El físico de Cousins es la gran incógnita

Si bien Cousins está llamado a ser el quarterback titular de Raiders, existe una incógnita importante entorno a su estado físico. Hay que recordar que el experimentado mariscal de campo ya tiene 37 años y arrastra el recuerdo de una lesión grave que lo dejó fuera toda la temporada 2023, cuando se rompió el tendón de Aquiles derecho jugando ante Green Bay y tuvo que ser operado poco después.

Kirk Cousins doesn’t look a day older than 50 out there pic.twitter.com/zf8sWBT2zR — Polymarket Football (@PolymarketBlitz) July 29, 2026

Esa clase de lesiones no siempre desaparece del todo con el paso de los años, y cualquier tropiezo físico podría cambiar radicalmente el guión que Kubiak tiene en mente para Mendoza. De hecho, las primeras imágenes de Cousins en el campo de entrenamiento ya dan cuenta de su velocidad de piernas reducida en comparación con el resto de sus compañeros en pruebas de sprint.

Esta situación deja abierta una pregunta enorme sobre cuántos snaps reales podría acumular Mendoza esta temporada, algo que dependerá tanto de la salud de Cousins como de cómo evolucione la competencia en las prácticas. Lo cierto es que el futuro inmediato de la franquicia en la posición de quarterback pasa, para bien o para mal, por lo que le suceda al brazo y a las piernas del veterano de 37 años.

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