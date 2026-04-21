NFL Draft 2026: el orden de todas las selecciones y los picks de cada equipo
Conoce qué selecciones tiene cada equipo y todos los picks de las siete rondas del NFL Draft 2026
Por primera vez en su historia, Pittsburgh será la sede del NFL Draft. La edición 2026 del reclutamiento colegial está a la vuelta de la esquina, donde los equipos buscarán las piezas faltantes para destronar a los Seattle Seahawks como campeones del Super Bowl.
El Draft, como ha sucedido los últimos años, se realiza en tres días, del jueves 23 al sábado 25 de abril. Conoce cuántos jugadores serán seleccionados, el orden de picks de cada ronda y los turnos para cada una de las 32 franquicias de la NFL.
¿Cuántas selecciones tiene el NFL Draft 2026 y cómo se determina el orden?
El Draft está conformado por siete rondas, pero no son solo ese total de picks de cada equipo (224), sino que hay selecciones extra, que la NFL llama ‘picks compensatorios’, asignadas a los equipos que perdieron entrenadores asistentes, directivos o jugadores a otras franquicia. La posición se determina por orden inverso a la marca de la campaña anterior, alternando sitio por ronda si hay equipos que tuvieron el mismo registro.
Así que en 2026 hay 33 picks compensatorios, por lo que todo el Draft 2026 estará conformado por 257 selecciones. Importante mencionar que todas las selecciones pueden ser intercambiadas antes y durante el Draft, como veremos en la sexta ronda este año, en que más de la mitad de los picks lo hará un equipo distinto al que originalmente tenía ese puesto.
Todas las selecciones del NFL Draft 2026 y quién tiene la primera selección
Los Raiders tendrán la primera selección del Draft del 2026, la tercera vez en la historia de la franquicia y primera desde 2007, cuando eligieron a JaMarcus Russell. Apuntan a elegir al ganador del Heisman y QB campeón de la NCAA con los Indiana Hoosiers, Fernando Mendoza. A partir de ahí, inician las
- El orden de selecciones de la primera ronda del NFL Draft 2026
- Las Vegas Raiders
- New York Jets
- Arizona Cardinals
- Tennessee Titans
- New York Giants
- Cleveland Browns
- Washington Commanders
- New Orleans Saints
- Kansas City Chiefs
- New York Giants (de Cincinnati Bengals)
- Miami Dolphins
- Dallas Cowboys
- Los Angeles Rams (de Atlanta Falcons)
- Baltimore Ravens
- Tampa Bay Buccaneers
- New York Jets (de Indianapolis Colts)
- Detroit Lions
- Minnesota Vikings
- Carolina Panthers
- Dallas Cowboys (de Green Bay Packers)
- Pittsburgh Steelers
- Los Angeles Chargers
- Philadelphia Eagles
- Cleveland Browns (de Jacksonville Jaguars)
- Chicago Bears
- Buffalo Bills
- San Francisco 49ers
- Houston Texans
- Kansas City Chiefs (de Los Angeles Rams)
- Miami Dolphins (de Denver Broncos)
- New England Patriots
- Seattle Seahawks
- El orden de selecciones de la segunda ronda del NFL Draft 2026
- (#33 global) | New York Jets
- (#34 global) | Arizona Cardinals
- (#35 global) | Tennessee Titans
- (#36 global) | Las Vegas Raiders
- (#37 global) | New York Giants
- (#38 global) | Houston Texans (de Washington Commanders)
- (#39 global) | Cleveland Browns
- (#40 global) | Kansas City Chiefs
- (#41 global) | Cincinnati Bengals
- (#42 global) | New Orleans Saints
- (#43 global) | Miami Dolphins
- (#44 global) | New York Jets (de Dallas Cowboys)
- (#45 global) | Baltimore Ravens
- (#46 global) | Tampa Bay Buccaneers
- (#47 global) | Indianapolis Colts
- (#48 global) | Atlanta Falcons
- (#49 global) | Minnesota Vikings
- (#50 global) | Detroit Lions
- (#51 global) | Carolina Panthers
- (#52 global) | Green Bay Packers
- (#53 global) | Pittsburgh Steelers
- (#54 global) | Philadelphia Eagles
- (#55 global) | Los Angeles Chargers
- (#56 global) | Jacksonville Jaguars
- (#57 global) | Chicago Bears
- (#58 global) | San Francisco 49ers
- (#59 global) | Houston Texans
- (#60 global) | Chicago Bears (de Buffalo Bills)
- (#61 global) | Los Angeles Rams
- (#62 global) | Denver Broncos
- (#63 global) | New England Patriots
- (#64 global) | Seattle Seahawks
- El orden de selecciones de la tercera ronda del NFL Draft 2026
- (#65 global) | Arizona Cardinals
- (#66 global) | Tennessee Titans
- (#67 global) | Las Vegas Raiders
- (#68 global) | Philadelphia Eagles (de New York Jets)
- (#69 global) | Houston Texans (de New York Giants)
- (#70 global) | Cleveland Browns
- (#71 global) | Washington Commanders
- (#72 global) | Cincinnati Bengals
- (#73 global) | New Orleans Saints
- (#74 global) | Kansas City Chiefs
- (#75 global) | Miami Dolphins
- (#76 global) | Pittsburgh Steelers (de Dallas Cowboys)
- (#77 global) | Tampa Bay Buccaneers
- (#78 global) | Indianapolis Colts
- (#79 global) | Atlanta Falcons
- (#80 global) | Baltimore Ravens
- (#81 global) | Jacksonville Jaguars (de Detroit Lions)
- (#82 global) | Minnesota Vikings
- (#83 global) | Carolina Panthers
- (#84 global) | Green Bay Packers
- (#85 global) | Pittsburgh Steelers
- (#86 global) | Los Angeles Chargers
- (#87 global) | Miami Dolphins (de Philadelphia Eagles)
- (#88 global) | Jacksonville Jaguars
- (#89 global) | Chicago Bears
- (#90 global) | Miami Dolphins (de Houston Texans)
- (#91 global) | Buffalo Bills
- (#92 global) | Dallas Cowboys (de San Francisco 49ers)
- (#93 global) | Los Angeles Rams
- (#94 global) | Miami Dolphins (de Denver Broncos)
- (#95 global) | New England Patriots
- (#96 global) | Seattle Seahawks
- (#97 global) | Minnesota Vikings (pick compensatorio)
- (#98 global) | Philadelphia Eagles (pick compensatorio)
- (#99 global) | Pittsburgh Steelers (pick compensatorio)
- (#100 global) | Jacksonville Jaguars (pick compensatorio, de Detroit Lions)
- El orden de selecciones de la cuarta ronda del NFL Draft 2026
- (#101 global) | Tennessee Titans
- (#102 global) | Las Vegas Raiders
- (#103 global) | New York Jets
- (#104 global) | Arizona Cardinals
- (#105 global) | New York Giants
- (#106 global) | Houston Texans (de Washington Commanders)
- (#107 global) | Cleveland Browns
- (#108 global) | Denver Broncos (de New Orleans Saints)
- (#109 global) | Kansas City Chiefs
- (#110 global) | Cincinnati Bengals
- (#111 global) | Denver Broncos (de Denver Broncos)
- (#112 global) | Dallas Cowboys
- (#113 global) | Indianapolis Colts
- (#114 global) | Philadelphia Eagles (de Atlanta Falcons)
- (#115 global) | Baltimore Ravens
- (#116 global) | Tampa Bay Buccaneers
- (#117 global) | Las Vegas Raiders (de Minnesota Vikings vía Jacksonville Jaguars)
- (#118 global) | Detroit Lions
- (#119 global) | Carolina Panthers
- (#120 global) | Green Bay Packers
- (#121 global) | Pittsburgh Steelers
- (#122 global) | Atlanta Falcons (de Philadelphia Eagles)
- (#123 global) | Los Angeles Chargers
- (#124 global) | Jacksonville Jaguars
- (#125 global) | New England Patriots (de Chicago Bears vía Kansas City Chiefs)
- (#126 global) | Buffalo Bills
- (#127 global) | San Francisco 49ers
- (#128 global) | Detroit Lions (de Houston Texans)
- (#129 global) | Chicago Bears (de Los Angeles Rams)
- (#130 global) | Miami Dolphins (de Denver Broncos)
- (#131 global) | New England Patriots
- (#132 global) | New Orleans Saints (de Seattle Seahawks)
- (#133 global) | San Francisco 49ers
- (#134 global) | Las Vegas Raiders (pick compensatorio)
- (#135 global) | Pittsburgh Steelers (pick compensatorio)
- (#136 global) | New Orleans Saints (pick compensatorio)
- (#137 global) | Philadelphia Eagles (pick compensatorio)
- (#138 global) | San Francisco 49ers (pick compensatorio)
- (#139 global) | San Francisco 49ers (pick compensatorio)
- (#140 global) | New York Jets (pick compensatorio)
- El orden de selecciones de la quinta ronda del NFL Draft 2026
- (#141 global) | Houston Texans (de Las Vegas Raiders vía Cleveland Browns)
- (#142 global) | Tennessee Titans (de New York Jets vía Baltimore Ravens)
- (#143 global) | Arizona Cardinals
- (#144 global) | Tennessee Titans (de Los Angeles Rams)
- (#145 global) | New York Giants
- (#146 global) | Cleveland Browns (de Cincinnati Bengals)
- (#147 global) | Washington Commanders
- (#148 global) | Kansas City Chiefs
- (#149 global) | Cleveland Browns
- (#150 global) | New Orleans Saints
- (#151 global) | Miami Dolphins
- (#152 global) | Dallas Cowboys
- (#153 global) | Green Bay Packers (de Atlanta Falcons vía Philadelphia Eagles)
- (#154 global) | Baltimore Ravens
- (#155 global) | Tampa Bay Buccaneers
- (#156 global) | Indianapolis Colts
- (#157 global) | Detroit Lions
- (#158 global) | Carolina Panthers (de Minnesota Vikings)
- (#159 global) | Carolina Panthers
- (#160 global) | Green Bay Packers
- (#161 global) | Pittsburgh Steelers
- (#162 global) | Baltimore Ravens (de LA Chargers)
- (#163 global) | Minnesota Vikings (de Philadelphia Eagles)
- (#164 global) | Jacksonville Jaguars
- (#165 global) | Buffalo Bills (de Chicago Bears)
- (#166 global) | Jacksonville Jaguars (de San Francisco 49ers vía Philadelphia Eagles)
- (#167 global) | Houston Texans (de Philadelphia Eagles)
- (#168 global) | Buffalo Bills
- (#169 global) | Kansas City Chiefs (de Los Angeles Rams)
- (#170 global) | Denver Broncos
- (#171 global) | New England Patriots
- (#172 global) | New Orleans Saints (de Seattle Seahawks)
- (#173 global) | Baltimore Ravens (pick compensatorio)
- (#174 global) | Baltimore Ravens (pick compensatorio)
- (#175 global) | Las Vegas Raiders (pick compensatorio)
- (#176 global) | Kansas City Chiefs (pick compensatorio)
- (#177 global) | Dallas Cowboys (pick compensatorio)
- (#178 global) | Philadelphia Eagles (pick compensatorio)
- (#179 global) | New York Jets (pick compensatorio)
- (#180 global) | Dallas Cowboys (pick compensatorio)
- (#181 global) | Detroit Lions (pick compensatorio)
- El orden de selecciones de la sexta ronda del NFL Draft 2026
- (#182 global) | Buffalo Bills (de New York Jets vía Cleveland Browns)
- (#183 global) | Arizona Cardinals
- (#184 global) | Tennessee Titans
- (#185 global) | Las Vegas Raiders
- (#186 global) | New York Giants
- (#187 global) | Washington Commanders
- (#188 global) | Seattle Seahawks (de Cleveland Browns)
- (#189 global) | Cincinnati Bengals
- (#190 global) | New Orleans Saints
- (#191 global) | New England Patriots (de Kansas City Chiefs)
- (#192 global) | New York Giants (de Miami Dolphins)
- (#193 global) | New York Giants (de Dallas Cowboys)
- (#194 global) | Tennessee Titans (de Baltimore Ravens vía New York Jets)
- (#195 global) | Tampa Bay Buccaneers
- (#196 global) | Minnesota Vikings (de Indianapolis Colts)
- (#197 global) | Philadelphia Eagles (de Atlanta Falcons)
- (#198 global) | New England Patriots (de Minnesota Vikings vía Houston Texans)
- (#199 global) | Cincinnati Bengals (de Detroit Lions vía Cleveland Brows)
- (#200 global) | Carolina Panthers
- (#201 global) | Green Bay Packers
- (#202 global) | New England Patriots (de Minnesota Vikings vía Houston Texans)
- (#203 global) | Jacksonville Jaguars (de Philadelphia Eagles vía Houston Texans)
- (#204 global) | Los Angeles Chargers
- (#205 global) | Detroit Lions (de Jacksonville Jaguars)
- (#206 global) | Cleveland Browns (de Chicago Bears)
- (#207 global) | Los Angeles Rams (de Houston Texans vía Tennessee Titans)
- (#208 global) | New York Jets (de Buffalo Bills)
- (#209 global) | Washington Commanders (de San Francisco 49ers)
- (#210 global) | Kansas City Chiefs (de Los Angeles Rams)
- (#211 global) | Baltimore Ravens (de Denver Broncos vía New York Jets)
- (#212 global) | New England Patriots
- (#213 global) | Detroit Lions (de Seattle Seahawks vía Jacksonville Jaguars)
- (#214 global) | Indianapolis Colts (pick compensatorio, de Pittsburgh Steelers)
- (#215 global) | Atlanta Falcons (pick compensatorio, de Philadelphia Eagles)
- (#216 global) | Pittsburgh Steelers (pick compensatorio)
- El orden de selecciones de la séptima ronda del NFL Draft 2026
- (#217 global) | Arizona Cardinals
- (#218 global) | Dallas Cowboys (de Tennessee Titans)
- (#219 global) | Las Vegas Raiders
- (#220 global) | Buffalo Bills (de New York Jets)
- (#221 global) | Cincinnati Bengals (de New York Giants vía Dallas Cowboys)
- (#222 global) | Detroit Lions (de Cleveland Browns)
- (#223 global) | Washington Commanders
- (#224 global) | Pittsburgh Steelers (de New Orleans Saints vía New England Pariots)
- (#225 global) | Tennessee Titans (de Dallas Cowboys vía Kansas City Chiefs)
- (#226 global) | Cincinnati Bengals
- (#227 global) | Miami Dolphins
- (#228 global) | New York Jets (de Dallas Cowboys vía Buffalo Bills y Las Vegas Raiders)
- (#229 global) | Tampa Bay Buccaneers
- (#230 global) | Pittsburgh Steelers (de Indianapolis Colts)
- (#231 global) | Atlanta Falcons
- (#232 global) | Los Angeles Rams (de Baltimore Ravens)
- (#233 global) | Jacksonville Jaguars (de Detroit Lions)
- (#234 global) | Minnesota Vikings
- (#235 global) | Minnesota Vikings (de Carolina Panthers)
- (#236 global) | Green Bay Packers
- (#237 global) | Pittsburgh Steelers
- (#238 global) | Miami Dolphins (de LA Chargers vía Tennessee Titans vía New York Jets)
- (#239 global) | Chicago Bears (de Phildelphia Eagles vía Jacksonville Jaguars y Cleveland Browns)
- (#240 global) | Jacksonville Jaguars
- (#241 global) | Chicago Bears
- (#242 global) | New York Jets (de Buffalo Bills vía Cleveland Browns)
- (#243 global) | Houston Texans (de San Francisco 49ers)
- (#244 global) | Minnesota Vikings (de Houston Texans)
- (#245 global) | Jacksonville Jaguars (de Los Angeles Rams vía Houston Texans)
- (#246 global) | Denver Broncos
- (#247 global) | New England Patriots
- (#248 global) | Cleveland Browns (de Seattle Seahawks)
- (#249 global) | Indianapolis Colts (pick compensatorio)
- (#250 global) | Baltimore Ravens (pick compensatorio)
- (#251 global) | Los Angeles Rams (pick compensatorio)
- (#252 global) | Los Angeles Rams (pick compensatorio)
- (#253 global) | Baltimore Ravens (pick compensatorio)
- (#254 global) | Indianapolis Colts (pick compensatorio)
- (#255 global) | Green Bay Packers (pick compensatorio)
- (#256 global) | Denver Broncos (pick compensatorio)
- (#257 global) | Denver Broncos (pick compensatorio)
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Arizona Cardinals?
Los Cardinals tienes siete selecciones en el NFL Draft 2026, una por ronda, teniendo el tercer pick global. Son uno de los pocos equipos que no hicieron ningún cambio ni tienen picks compensatorios por perder agentes libres, coaches o directivos en el pasado.
- Ronda 1, Pick 3
- Ronda 2, Pick 34
- Ronda 3, Pick 65
- Ronda 4, Pick 104
- Ronda 5, Pick 143
- Ronda 6, Pick 183
- Ronda 7, Pick 217
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Atlanta Falcons?
Atlanta es uno de los equipos que no tiene selección de primera ronda, ya que cambiaron con los Rams en 2025 para elegir a James Pearce Jr. en el cierre de la primera ronda. Su primer pick será en la segunda ronda, turno 16 (48 global), siendo la primera de cinco selecciones que tendrán para 2026.
- Ronda 2, Pick 48
- Ronda 3, Pick 79
- Ronda 4, Pick 122
- Ronda 6, Pick 215
- Ronda 7, Pick 231
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Baltimore Ravens?
Los Ravens tienen 13 selecciones en el próximo Draft tras caerse el cambio por Maxx Crosby, incluyendo cuatro picks compensatorios. Su primera selección es la número 14.
- Ronda 1, Pick 14
- Ronda 2, Pick 45
- Ronda 3, Pick 80
- Ronda 4, Pick 115
- Ronda 5, Pick 154
- Ronda 5, Pick 162
- Ronda 5, Pick 173
- Ronda 5, Pick 174
- Ronda 6, Pick 211
- Ronda 7, Pick 250
- Ronda 7, Pick 253
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Buffalo Bills?
Los bills tienen siete selecciones del Draft, incluyendo la 26 del Día 1, pero no contarán con pick de segunda ronda, el cual utilizaron para hacerse con el receptor D.J. Moore de los Bears.
- Ronda 1, Pick 26
- Ronda 3, Pick 91
- Ronda 4, Pick 126
- Ronda 5, Pick 165
- Ronda 5, Pick 168
- Ronda 6, Pick 182
- Ronda 7, Pick 220
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Carolina Panthers?
Los campeones de la NFC Sur tienen siete selecciones del Draft, la primera la número 18 global, aunque su último pick es el 200. No elegirán en la séptima ronda y tendrán dos turnos en la quinta.
- Round 1, Pick 19:
- Round 2, Pick 51:
- Round 3, Pick 83:
- Round 4, Pick 119:
- Round 5, Pick 158:
- Round 5, Pick 159:
- Round 6, Pick 200:
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Chicago Bears?
Chicago tiene siete selecciones, pero tres en los primeros 60 turnos cortesía del cambio que mandó a D.J. Moore a los Bills. Su primera ronda es el pick 25 global. No cuentan con selecciones en la quinta y sexta ronda.
- Ronda 1, Pick 25
- Ronda 2, Pick 57
- Ronda 2, Pick 60
- Ronda 3, Pick 89
- Ronda 4, Pick 129
- Ronda 7, Pick 239
- Ronda 7, Pick 241
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Cincinnati Bengals?
Tras hacerse con Dexter Lawrence, Cincinnati se suma a los equipos que no tendrán selección en la primera ronda. El primero de siete picks para los Bengals será en la segunda ronda, noveno turno (41 global).
- Ronda 2, Pick 41
- Ronda 3, Pick 72
- Ronda 4, Pick 110
- Ronda 6, Pick 189
- Ronda 6, Pick 199
- Ronda 7, Pick 221
- Ronda 7, Pick 226
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Cleveland Browns?
Cleveland tiene nueve selecciones del Draft, incluyendo dos en la primera ronda y cuatro en el Top 70, cortesía del cambio que hicieron con los Jaguars en el Draft del 2025 para elegir a Travis Hunter.
- Ronda 1, Pick 6
- Ronda 1, Pick 24
- Ronda 2, Pick 39
- Ronda 3, Pick 70
- Ronda 4, Pick 107
- Ronda 5, Pick 146
- Ronda 5, Pick 149
- Ronda 6, Pick 206
- Ronda 7, Pick 248
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Dallas Cowboys?
El equipo de la Estrella Solitaria tiene dos selecciones de primera ronda, recibiendo la de los Packers por el cambio de Micah Parsons; serán los turnos 12 y 20. Dallas solo tiene ocho selecciones este Draft, ya que usaron algunos picks para hacerse con Quinnen Williams y otros jugadores el año pasado.
- Ronda 1, Pick 12
- Ronda 1, Pick 20
- Ronda 3, Pick 92
- Ronda 4, Pick 112
- Ronda 5, Pick 152
- Ronda 5, Pick 177
- Ronda 5, Pick 180
- Ronda 7, Pick 218
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Denver Broncos?
Denver tiene siete selecciones en el Draft, pero solo una en el Top 100 y tres son en la séptima ronda. Su primera ronda la cambiaron por el WR Jaylen Waddle, por lo que su primer pick es el número 62, el antepenúltimo de la segunda ronda.
- Ronda 2, Pick 62
- Ronda 4, Pick 108
- Ronda 4, Pick 111
- Ronda 5, Pick 170
- Ronda 7, Pick 246
- Ronda 7, Pick 256
- Ronda 7, Pick 257
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Detroit Lions?
Los Lions tienen nueve picks en el Draft, pero solo dos en las primeras tres rondas. Varios cambios y un pick compensatorio. Al quedarse fuera de los Playoffs, su primera ronda es el turno 17.
- Ronda 1, Pick 17
- Ronda 2, Pick 50
- Ronda 4, Pick 118
- Ronda 4, Pick 128
- Ronda 5, Pick 157
- Ronda 5, Pick 181
- Ronda 6, Pick 205
- Ronda 6, Pick 213
- Ronda 7, Pick 233
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Green Bay Packers?
Por el cambio que trajo a Micah Parsons, los Packers no tienen selección de primera ronda. Tendrán siete picks en el Draft 2026, incluyendo una selección compensatoria y una por un cambio con Eagles y Falcons en la quinta ronda.
- Ronda 2, Pick 52
- Ronda 3, Pick 84
- Ronda 4, Pick 120
- Ronda 5, Pick 160
- Ronda 6, Pick 201
- Ronda 7, Pick 236
- Ronda 7, Pick 255
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Houston Texans?
Los Texans tienen ocho selecciones del Draft 2026, pero solo dos son originalmente suyas. Por múltiples cambios, incluyendo el que permitió a los Giants tomar a Jaxon Dart el año pasado y el enviar a Laremy Tunsil a los Commanders, tienen cuatro selecciones en el Top 70, con su primera ronda en el turno 28.
- Ronda 1, Pick 28
- Ronda 2, Pick 38
- Ronda 2, Pick 59
- Ronda 3, Pick 69
- Ronda 4, Pick 106
- Ronda 5, Pick 141
- Ronda 5, Pick 167
- Ronda 7, Pick 243
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Indianapolis Colts?
Los Colts decidieron ir All In en octubre, cuando tenían marca de 7-2, y se hicieron con Sauce Gardner. Eso les costó su selección de primera ronda en el Draft del 2026, que terminó siendo el puesto 16 ya que la lesión de Daniel Jones les llevó a quedarse fuera de los Playoffs. Así que su primer pick será el Día 2, turno 47 global, la primera de siete selecciones que tendrán este año.
- Ronda 2, Pick 47
- Ronda 3, Pick 78
- Ronda 4, Pick 113
- Ronda 5, Pick 156
- Ronda 7, Pick 230
- Ronda 7, Pick 249
- Ronda 7, Pick 254
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Jacksonville Jaguars?
Pese a no tener selección de primera ronda por subir por Travis Hunter en el Draft del 2025, los Jaguars son uno de los equipos con más selecciones, 11, para este 2026. Su primer pick será el número 56, pero tienen tres selecciones de tercera ronda.
- Ronda 2, Pick 56
- Round 3, Pick 81
- Round 3, Pick 88
- Round 3, Pick 100
- Round 4, Pick 124
- Round 5, Pick 164
- Round 5, Pick 166
- Ronda 6, Pick 203
- Round 7, Pick 233
- Round 7, Pick 240
- Round 7, Pick 245
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Kansas City Chiefs?
Los Chiefs se quedaron sin jugar los Playoffs por primera vez desde 2014, así que tendrán una selección en el Top 10 (novena global). Al tener que reducir su carga salarial, cambiaron al córner Trent McDuffie a los Rams por otro pick de primera ronda para buscar la reconstrucción.
- Ronda 1, Pick 9
- Ronda 1, Pick 29
- Ronda 2, Pick 40
- Ronda 3, Pick 74
- Ronda 4, Pick 109
- Ronda 5, Pick 148
- Ronda 5, Pick 169
- Ronda 5, Pick 176
- Ronda 6, Pick 210
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Las Vegas Raiders?
Por tercera vez en su historia, los Raiders tienen la primera selección del Draft. Apuntan a elegir a Fernando Mendoza. En total, tienen 10 picks, incluyendo seis en el Top 150.
- Ronda 1, Pick 1
- Ronda 2, Pick 36
- Ronda 3, Pick 67
- Ronda 4, Pick 102
- Ronda 4, Pick 117
- Ronda 4, Pick 134
- Ronda 5, Pick 175
- Ronda 6, Pick 185
- Ronda 6, Pick 208
- Ronda 7, Pick 219
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Los Angeles Chargers?
Los Chargers tienen seis selecciones este Draft. Su quinta ronda la usaron el año pasado para hacerse con el linebacker Odafe Oweh de los Ravens.
- Ronda 1, Pick 22
- Ronda 2, Pick 55
- Ronda 3, Pick 86
- Ronda 4, Pick 123
- Ronda 6, Pick 204
- Ronda 7, Pick 238
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Los Angeles Rams?
Los Rams tienen siete selecciones, pero tres son en la séptima ronda. Cambiaron su pick de primera ronda a Kansas City por Trent McDuffie, pero eligen en el turno 13 por el cambio que hicieron el año pasado con Atlanta.
- Round 1, Pick 13:
- Round 2, Pick 61:
- Round 3, Pick 93:
- Round 5, Pick 144:
- Round 7, Pick 232:
- Round 7, Pick 251:
- Round 7, Pick 252:
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Miami Dolphins?
Miami es un caso peculiar en el Draft. Tienen seis selecciones en el Top 100, pero solo dos tras ello. Tienen varias en la primera y tercera ronda por dejar ir a Jaylen Waddle y a Jaelan Phillips.
- Ronda 1, Pick 11
- Ronda 1, Pick 30
- Ronda 2, Pick 43
- Ronda 3, Pick 75
- Ronda 3, Pick 87
- Ronda 3, Pick 90
- Ronda 5, Pick 151
- Ronda 7, Pick 227
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Minnesota Vikings?
Minnesota tiene ocho selecciones este Draft, siendo la primera el pick 18 de la primera ronda.
- Ronda 1, Pick 18
- Ronda 2, Pick 49
- Ronda 3, Pick 82
- Ronda 3, Pick 97
- Ronda 5, Pick 163
- Ronda 6, Pick 196
- Ronda 7, Pick 234
- Ronda 7, Pick 244
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen New England Patriots?
Los subcampeones del Super Bowl tienen 11 selecciones este Draft, pero la gran mayoría son en los últimos turnos de cada ronda. Tienen el pick 31 de la primera ronda.
- Ronda 1, Pick 31
- Ronda 2, Pick 63
- Ronda 3, Pick 95
- Ronda 4, Pick 125
- Ronda 4, Pick 131
- Ronda 5, Pick 171
- Ronda 6, Pick 191
- Ronda 6, Pick 198
- Ronda 6, Pick 202
- Ronda 6, Pick 212
- Ronda 7, Pick 247
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen New Orleans Saints?
Los Saints tienen ocho selecciones este Draft, un par cortesía de los Seahawks por el cambio de Rashid Shaheed a mitad del año pasado. Tienen el pick 8 en la primera ronda.
- Ronda 1, Pick 8
- Ronda 2, Pick 42
- Ronda 3, Pick 73
- Ronda 4, Pick 136
- Ronda 5, Pick 150
- Ronda 6, Pick 172
- Ronda 6, Pick 190
- Ronda 7, Pick 224
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen New York Giants?
Los Giants, tras mandar a Dexter Lawrence a Cincinnati, tendrán dos de las primeras 10 selecciones del próximo Draft. No tienen pick en tercera y quinta ronda, por lo que solo harán siete picks.
- Ronda 1, Pick 5
- Ronda 1, Pick 10
- Ronda 2, Pick 37
- Ronda 4, Pick 105
- Ronda 6, Pick 186
- Ronda 6, Pick 192
- Ronda 7, Pick 221
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen New York Jets?
Los Jets tendrán la segunda selección este Draft, que será el primero de nueve turnos para este Draft del 2026.
- Ronda 1, Pick 2
- Ronda 1, Pick 16
- Ronda 2, Pick 33
- Ronda 2, Pick 44
- Ronda 4, Pick 103
- Ronda 4, Pick 140
- Ronda 5, Pick 179
- Ronda 7, Pick 228
- Ronda 7, Pick 242
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Philadelphia Eagles?
Philadelphia tendrá ocho picks en el Draft del 2026, incluyendo seis en las primeras 140 selecciones.
- Ronda 1, Pick 23
- Ronda 2, Pick 54
- Ronda 3, Pick 68
- Ronda 3, Pick 98
- Ronda 4, Pick 114
- Ronda 4, Pick 137
- Ronda 5, Pick 178
- Ronda 6, Pick 197
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Pittsburgh Steelers?
Los Acereros tendrán 10 selecciones este Draft del 2026, incluyendo múltiples en la tercera y cuarta ronda. Su pick de primera ronda es el número 21.
- Ronda 1, Pick 21
- Ronda 2, Pick 53
- Ronda 3, Pick 76
- Ronda 3, Pick 85
- Ronda 3, Pick 99
- Ronda 4, Pick 121
- Ronda 4, Pick 135
- Ronda 5, Pick 161
- Ronda 6, Pick 216
- Ronda 7, Pick 237
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen San Francisco 49ers?
San Francisco tiene un caso bien peculiar: tienen apenas seis selecciones, pero todas en las primeras cuatro rondas. Su primera ronda es la número 27 global.
- Ronda 1, Pick 27
- Ronda 2, Pick 58
- Ronda 4, Pick 127
- Ronda 4, Pick 133
- Ronda 4, Pick 138
- Ronda 4, Pick 139
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Seattle Seahawks?
Los campeones defensores llegan al Draft 2026 con cinco selecciones, siendo el pick 32 y último del primer día.
- Ronda 1, Pick 32
- Ronda 2, Pick 64
- Ronda 3, Pick 96
- Ronda 4, Pick 132
- Ronda 6, Pick 188
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Tampa Bay Buccaneers?
Siete picks tienen los Bucs en el Draft del 2026. Su primera ronda será la selección 15 global.
- Ronda 1, Pick 15
- Ronda 2, Pick 46
- Ronda 3, Pick 77
- Ronda 4, Pick 116
- Ronda 5, Pick 155
- Ronda 6, Pick 195
- Ronda 7, Pick 229
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Tennessee Titans?
Tennessee, el equipo que hizo la primera selección en 2025, tendrá siete picks este año. Su turno es el cuarto en la primera ronda.
- Ronda 1, Pick 4
- Ronda 2, Pick 35
- Ronda 3, Pick 66
- Ronda 4, Pick 101
- Ronda 5, Pick 142
- Ronda 6, Pick 184
- Ronda 6, Pick 194
¿Qué selecciones del NFL Draft 2026 tienen Washington Commanders?
Los Commanders tendrán seis selecciones, pero apenas dos en las primeras 100.
- Ronda 1, Pick 7
- Ronda 3, Pick 71
- Ronda 5, Pick 147
- Ronda 6, Pick 187
- Ronda 6, Pick 209
- Ronda 7, Pick 223