TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy 12 de noviembre

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TNA Wrestling Impact regresa este jueves 12 de noviembre de 2026 con una cartelera que promete enfrentamientos rumbo a Destination X, el próximo evento de la empresa estadounidense de lucha libre. La función contará con la participación de figuras como Moose, Samuel Shaw, Mustafa Ali, Frankie Kazarian y el campeón mundial Leon Slater, quienes protagonizarán una jornada que podrá seguirse a través de Claro Sports.

Uno de los combates principales de la noche será el enfrentamiento entre Moose y Samuel Shaw, como parte de la rivalidad que mantiene el primero contra la agrupación syX. Además, Mustafa Ali y Frankie Kazarian se enfrentarán por primera vez en una lucha individual, luego de los acontecimientos que provocaron diferencias entre ambos. Por su parte, Leon Slater y Trey Miguel participarán en el segmento Destination Next, previo a su combate por el Campeonato Mundial de TNA en Destination X.

La división femenina también tendrá actividad durante la transmisión de este jueves. Shayna Baszler y Zoey Serrano, actuales campeonas mundiales en parejas de las Knockouts, regresarán al cuadrilátero, mientras Baszler continúa su preparación para enfrentar a Indi Hartwell por el Campeonato Mundial de las Knockouts. Asimismo, Heather by Elegance se medirá contra Elayna Black, después de los desacuerdos que ambas protagonizaron por la relación de Heather con M by Elegance.

Otro de los combates confirmados será el duelo entre Elijah y Nic Nemeth, quienes mantienen una rivalidad después de que el segundo interfiriera en las aspiraciones de Elijah por una oportunidad titular. La función de TNA Wrestling Impact del 12 de noviembre estará disponible a través de Claro Sports, con una cartelera que servirá como antesala de Destination X del próximo domingo 15 de noviembre.