El Mundial 2026 rompe todos los récords y cambia la historia del fútbol

La FIFA revela el alcance de una edición que estableció nuevos récords

Las cifras que hicieron único al Mundial 2026. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que España conquistó el título tras vencer 1-0 a Argentina, marcó una nueva dimensión para el torneo. La edición contó con 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones, además de registrar una asistencia histórica de 6 millones 810 mil 966 aficionados, con un promedio superior a los 65 mil espectadores por encuentro.

El impacto también se trasladó al entorno digital, donde la FIFA reportó 20 mil millones de reproducciones de video. La organización destacó que el campeonato movilizó una infraestructura sin precedentes en Canadá, Estados Unidos y México, con operaciones en 16 sedes durante más de un mes, consolidando un nuevo modelo logístico y deportivo para la máxima competencia del fútbol internacional. LEE LA NOTA COMPLETA

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