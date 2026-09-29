México vs Perú en vivo: marcador y minuto a minuto del partido amistoso de Fecha FIFA hoy

Sigue las acciones minuto a minuto del segundo partido de Rafa Márquez como entrenador nacional

México vs Perú en Nueva Jersey en el segundo partido de la era Rafael Márquez

¿Quién es favorito para ganar el partido amistoso de hoy? Momios y pronósticos

Los mercados consultados colocan a México como favorito para quedarse con la victoria. Una línea disponible este martes presenta el triunfo del Tricolor con momio decimal de 1.50, mientras que el empate aparece en 3.60 y una victoria de Perú alcanza 6.00. Los momios pueden cambiar conforme se acerca el inicio del encuentro.

Otro mercado consultado también mantiene la misma tendencia y ofrece la victoria de México alrededor de -189, mientras que las líneas disponibles consideran al conjunto dirigido por Rafael Márquez como la opción con menor retorno dentro del mercado de ganador del partido.

Momios 1X2 de referencia:

México: 1.50

Empate: 3.60

Perú: 6.00

Alineaciones probables México vs Perú

Rafael Márquez podría aprovechar su segundo encuentro como seleccionador para realizar modificaciones respecto al equipo que comenzó ante Colombia. En Perú, Mano Menezes también analiza modificaciones después de la caída ante Estados Unidos. Una de las formaciones reportadas horas antes del encuentro contempla los regresos de Erick Noriega y André Carrillo.

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Diego Campillo, Jesús Gallardo; Luis Romo, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Hugo Camberos.

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Diego Campillo, Jesús Gallardo; Luis Romo, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Hugo Camberos. Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Bassco Soyer, Jairo Vélez y Gianluca Lapadula.

¿Cómo le ha ido a México vs Perú? Antecedentes y últimos resultados

Los antecedentes muestran una serie con poca diferencia entre ambas selecciones. Claro Sports contabiliza 28 enfrentamientos previos, con 11 victorias mexicanas, ocho empates y nueve triunfos peruanos, además de 38 goles de México y 32 de Perú. En partidos oficiales, el registro señalado por el medio es de tres victorias para cada selección y dos empates.

México no pierde ante Perú desde la Copa América de 2011, cuando el conjunto sudamericano ganó 1-0. Desde entonces se registraron dos empates y un triunfo mexicano. El antecedente más reciente ocurrió en septiembre de 2022, cuando el Tricolor se impuso 1-0 con gol de Hirving ‘Chucky’ Lozano.

Estos son los últimos cinco enfrentamientos:

México 1-0 Perú | Amistoso | 2022

Perú 1-1 México | Amistoso | 2015

Perú 0-0 México | Amistoso | 2013

Perú 1-0 México | Copa América | 2011

México 4-0 Perú | Amistoso | 2008

¿A qué hora empieza y dónde ver el México vs Perú hoy martes 29 de septiembre?

El partido entre México y Perú comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, este martes 29 de septiembre de 2026 en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

El encuentro podrá seguirse en vivo por Claro Sports Premium a través de YouTube. La plataforma cuenta con una membresía mensual para acceder a los contenidos premium y a la señal lineal de Claro Sports.

Fecha: martes 29 de septiembre de 2026

martes 29 de septiembre de 2026 Horario: 19:00 horas México | Colombia: 20:00 horas | Argentina: 22:00 horas | Centroamérica: 19:00 horas | Estados Unidos: 21:00 horas (ET), 18:00 horas (PT).

19:00 horas México | Colombia: 20:00 horas | Argentina: 22:00 horas | Centroamérica: 19:00 horas | Estados Unidos: 21:00 horas (ET), 18:00 horas (PT). Estadio: Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey

Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey Transmisión: Claro Sports Premium en YouTube

La Selección Mexicana de Rafa Márquez tiene una segunda prueba ante Perú

La selección mexicana disputa este martes 29 de septiembre su segundo partido bajo la dirección de Rafael Márquez, cuando se mida a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El encuentro forma parte de la Fecha FIFA y representa otra oportunidad para que el cuerpo técnico observe variantes después de su estreno al frente del equipo nacional.

México llega después de empatar 1-1 frente a Colombia, en un encuentro en el que Gilberto Mora marcó el tanto del Tricolor. Del otro lado, Perú buscará responder después de la derrota 4-1 frente a Estados Unidos, resultado con el que comenzó esta ventana internacional bajo el mando de Mano Menezes.

El compromiso también permitirá a Márquez realizar modificaciones en su alineación. Diego Campillo, Luis Romo, Santiago Sandoval y Hugo Camberos se incorporaron al grupo después de participar en la jornada 10 de la Liga MX, por lo que el entrenador cuenta con más alternativas para conformar el once ante el conjunto sudamericano.