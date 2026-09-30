México vs Estados Unidos, en vivo: fecha, horario, alineaciones y dónde ver el partido amistoso de Fecha FIFA

Rafael Márquez y el conjunto tricolor, con la misión de seguir buscando mejoras, y de imponerse ante el acérrimo rival en el ‘Clásico de la Concacaf’

El ‘Clásico de la Concacaf’, el tercer reto de la ‘Era Márquez’

La Selección Mexicana ya cumplió con su segundo compromiso post Copa del Mundo de la mano de Rafael Márquez, y ahora cambiarán chip y se alistarán para prepararse para su tercer reto, mismo que se dará en próximos días ante la selección de los Estados Unidos.

La primera Fecha FIFA tras el certamen mundialista sorprendió a los aficionados al calendarizar cuatro encuentros para las selecciones nacionales; y el tercero de ellos para el selectivo tricolor será ante el conjunto de las ‘Barras y las Estrellas’, en lo que será una nueva edición del ‘Clásico de la Concacaf’.

La última ocasión que ambos selectivos se vieron las caras fue ni más ni menos que en la final de la Copa Oro del 2025, encuentro que terminó 2-1 a favor de México, resultado que representó su 13vo cetro de la región para el Tri.

Previo a dicho resultado, ambos selectivos se enfrentaron en un duelo amistoso en el 2024, mismo que también se resolvió con triunfo 2-0 para el Tri, sin embargo, tiempo atrás la Selección Mexicana llegó a sumar hasta siete partidos sin triunfo ante el acérrimo rival, por lo que Rafael Márquez, además de buscar seguir acoplándose a su nuevo cargo, deberá de tratar de mantener la racha positiva ante los vecinos del norte.

¿Cuándo y dónde es el México vs Estados Unidos por la Fecha FIFA de octubre 2026?

El partido entre la Selección Mexicana y la Selección de los Estados Unidos se realizará el próximo sábado 3 de octubre, y se celebrará en la cancha del State Farm Stadium, inmueble con capacidad para 63,400 aficionados, en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo el próximo partido de la Selección de México y dónde ver por TV y online?

El próximo partido de la Selección podrá seguirse en vivo y online a través de Claro Sports Premium en YouTube. La transmisión completa estará disponible para los usuarios que cuenten con la membresía del canal.

La cobertura forma parte del seguimiento de Claro Sports a la Selección Mexicana durante los ciclos mundialistas rumbo a 2030 y 2034, que contempla partidos amistosos, eliminatorias y encuentros de la Liga de Naciones de Concacaf. La transmisión puede disfrutarse desde distintos dispositivos y sin anuncios ni interrupciones.

¿Últimos resultados del México vs USA? Antecedentes

En los últimos diez encuentros entre ambos selectivos, la Selección Mexicana suma solo tres victorias (dos de ellos en partidos amistosos). En cambio, ha sufrido cinco derrotas, además de firmar dos empates.

Estados Unidos 1-2 México | 2025 | Final Copa Oro

México 2-0 Estados Unidos | 2024 | Partido amistoso

México 0-2 Estados Unidos | 2024 | Final Concacaf Nations League

Estados Unidos 3-0 México | 2023 | Semifinales Concacaf Nations League

Estados Unidos 1-1 México | 2023 | Partido amistoso

México 0-0 Estados Unidos | 2022 | Clasificación Mundial Concacaf

Estados Unidos 2-0 México | 2021 | Clasificación Mundial Concacaf

Estados Unidos 1-0 México | 2021 | Final Copa Oro

Estados Unidos 3-2 México | 2021 | Final Concacaf Nations League

Estados Unidos 0-3 México | 2019 | Partido amistoso

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

Claro Sports Premium es la membresía del canal de Claro Sports en YouTube, con un costo de 59 pesos al mes. La suscripción permite acceder a contenidos y transmisiones de la multiplataforma, incluidos los partidos de la Selección Mexicana.

Para acceder a una transmisión, el usuario debe contar con la membresía activa de Claro Sports Premium en YouTube y entrar al canal de Claro Sports para localizar el partido correspondiente. La membresía permite seguir los encuentros incluidos dentro de la cobertura del representativo tricolor.