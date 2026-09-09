Barcelona vs Feyenoord en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultados de la fase de liga, hoy 9 de septiembre

El conjunto culé debuta en la competición frente al cuadro neerlandés. Sigue todos los detalles: alineaciones, estadísticas, goles y resultado al momento

Barcelona vs Feyenoord, en vivo la Champions League hoy | Claro Sports

La Champions League continúa con la actividad de la jornada 1 de la fase de liga. Este miércoles 9 de septiembre, el Fútbol Club Barcelona se presenta en el certamen recibiendo al Feyenoord en la cancha del Camp Nou. El encuentro iniciará a las 10:45 horas (tiempo del centro de México). ¡Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports!

El conjunto culé llega a la cita con paso imponente en LaLiga de España, donde marcha en el liderato con cuatro triunfos en igual número de partidos, con 17 goles a favor y dos en contra. Del otro lado, el cuadro neerlandés es tercero de la Eredivisie con tres victorias y dos empates en cinco compromisos, con 13 goles anotados por siete recibidos.

Este será el tercer enfrentamiento entre ambos equipos en Champions League. Los dos antecedentes hasta el momento nos remontan a la segunda ronda de la competencia en 1974-75: empate sin goles (0-0) en el juego de ida disputado en Países Bajos y triunfo español (3-0) en la vuelta efectuada en territorio español.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Feyenoord hoy 9 de septiembre en Champions League 2026?

Barcelona y Feyenoord se enfrentarán hoy miércoles 9 de septiembre en punto de las 10:45 horas (tiempo del centro de México). Las acciones se disputarán en el Camp Nou, recinto blaugrana que fue inaugurado en 1957 y cuyo aforo actual es cercano a los 62 mil espectadores.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 del Champions League 2026?

El partido entre Barcelona y Feyenoord, correspondiente a la jornada 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League, se podrá seguir en vivo y en directo en México a través de la señal de Fox ONE y FOX+. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles del encuentro en nuestro tradicional minuto a minuto, donde podrás estar al tanto de las jugadas más destacadas, estadísticas, resultado y goles al momento.

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