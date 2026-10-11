Galatasaray vs Barcelona en vivo, Champions League 2026: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 2 de la fase de liga

El equipo blaugrana visita el RAMS Park de Estambul con la intención de llevarse los tres puntos a casa

Galatasaray vs Barcelona de la jornada 2 de la Champions League. | Claro Sports

El Barcelona visita al Galatasaray este martes 13 de octubre en el RAMS Park de Estambul, en un partido correspondiente a la jornada 2 de la UEFA Champions League 2026-27. El conjunto español buscará sumar puntos fuera de casa ante un rival que intentará aprovechar su condición de local en uno de los encuentros de la segunda fecha del torneo europeo.

El equipo azulgrana llega a este compromiso como favorito, encabezado por Lamine Yamal, Pedri y Dani Olmo, y con el único objetivo de llevarse los tres puntos. Sin embargo, el cuerpo técnico deberá considerar la ausencia de Raphinha, quien no estará disponible por una molestia muscular.

Por su parte, Galatasaray espera contar con Victor Osimhen, delantero que se perfila para regresar a la actividad después de superar una lesión. El atacante nigeriano representa una de las principales opciones ofensivas del conjunto turco, que también contempla a Leroy Sané, İlkay Gündoğan y Rafael Leão entre los futbolistas para enfrentar a los culés.

El encuentro también representa una oportunidad para observar el funcionamiento de ambos equipos en la fase de liga de la Champions League. Barcelona intentará imponer su propuesta de juego, mientras que Galatasaray buscará aprovechar los espacios y las oportunidades frente al arco rival.

Horario y dónde ver en vivo Galatasaray vs Barcelona en la jornada 2 de la Champions League 2026

El partido entre Galatasaray y Barcelona está programado para el martes 13 de octubre de 2026 a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el RAMS Park de Estambul, Turquía. Para los aficionados mexicanos, la transmisión está anunciada a través de TNT Sports y la plataforma de streaming Max, opciones que permitirían seguir el encuentro desde México. Además de que en Claro Sports les llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

Alineaciones probables del Galatasaray vs Barcelona para el partido de Champions League 2026

Hansi Flick podría mantener el esquema 4-2-3-1 para enfrentar al Galatasaray, con Joan García en la portería, Pedri y Rodri en el mediocampo, además de Lamine Yamal y Anthony Gordon por los costados. Gabriel Jesus aparece como la principal opción para ocupar el centro del ataque, con Dani Olmo como enlace.

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Barış Alper Yılmaz, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Ismail Jakobs; Lucas Torreira, Mario Lemina; Leroy Sané, İlkay Gündoğan, Rafael Leão; Victor Osimhen.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Anthony Gordon; Gabriel Jesus.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Galatasaray vs Barcelona y cuánto paga?

Barcelona parte como favorito en el análisis previo del enfrentamiento, después de iniciar su participación en la Champions League con una victoria por 5-1 sobre Feyenoord. El conjunto de Hansi Flick también llega con ocho triunfos en ocho partidos de LaLiga, además de una victoria por 3-0 sobre Getafe en su compromiso más reciente. En cuanto a los momios de Caliente.mx, el triunfo del Galatasaray paga +675, el empate da +560 y la victoria del Barcelona -358.