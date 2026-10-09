Los elogios de Hansi Flick a Lamine Yamal: “Será el mejor jugador del mundo, si no lo es ya”

El Barcelona recibirá al Getafe en el Camp Nou este sábado 10 de octubre en la reanudación de LaLiga tras el parón de la última fecha FIFA

Lamine Yamal compite por el Balón de Oro 2026 | Reuters

Hansi Flick se reunió con los medios de comunicación previo a la reanudación de LaLiga tras la última fecha FIFA. El Barcelona recibirá al Getafe este sábado 10 de octubre en el Camp Nou, como parte de la octava jornada del campeonato doméstico, y el técnico advirtió que Lamine Yamal probablemente juegue entre 60 y 70 minutos.

Para el entrenador del conjunto azulgrana, Lamine Yamal será uno de los mejores jugadores del mundo. Hansi Flick reveló que vio al futbolista en vivo durante la victoria de España sobre Inglaterra en el Estadio de Wembley, dentro de la UEFA Nations League, y, aunque el delantero se encuentra en su mejor momento, el estratega alemán señaló que su estrella necesita dosificar sus minutos en el reinicio de LaLiga.

“Su nivel es fantástico, también con España. Lo vi en Londres, estuve en la grada. Hay que pensar en los jugadores desde un punto distinto. Cubarsí y Lamine son jóvenes y se recuperan antes. Si juega 60 o 70 minutos, está bien, aunque él quiera jugarlo todo. A él le gusta jugar. Será el mejor jugador del mundo, si no lo es ya. Está arriba, muy cerca. Si sigue así, tratando de mejorar, con esta mentalidad, estoy contento con él”, indicó el técnico en conferencia de prensa, un día antes de enfrentar al Getafe.

El Barcelona marcha con paso perfecto en LaLiga. Por ahora, cuenta con 21 puntos después de siete partidos; sin embargo, la tarea del equipo es ampliar la ventaja sobre sus máximos perseguidores: el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El principal problema del conjunto culé es el aspecto físico, debido a que elementos como Raphinha necesitan descanso. No obstante, la buena noticia en torno al delantero brasileño es que no presenta una lesión de gravedad, luego de haber encendido las alarmas hace algunos días.

“En las pruebas de imagen a las que se sometió no se vio una lesión importante, pero hay que reaccionar y hay que preocuparse por él porque el año pasado sufrió tres lesiones. Le cuidaremos. No estará mañana ni tampoco en la cita de Estambul contra el Galatasaray”, explicó Hansi Flick. “Raphinha siempre da el cien por cien. Hay que pensar si hubiera sido necesario jugar en Australia, a 30 mil kilómetros… Pero hay que escoger amistosos y en Europa no es posible… Con la Nations League no es posible. Hay mucha presión con los jugadores. Hay que aceptar la situación como es; no es la mejor, no es lo ideal, pero no la puedo cambiar. Tengo que gestionar la carga de minutos”.

El técnico germano adelantó que Gabriel Jesus será titular frente al Getafe y dejó en el aire la titularidad de su portero estrella, Joan García. Quien definitivamente no arrancaría en el partido de esta semana es Frenkie de Jong. Pese a que Hansi Flick lanzó algunas críticas indirectas por el último parón de selecciones, al final quiso evitar la polémica.

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“Hay parones… No estoy encantado, pero no lo puedo cambiar. Son cinco partidos en dos semanas y hay que estar listos y ganar”, sentenció.