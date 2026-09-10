Lorenzo Zaragoza busca hacer historia para México en Dakar 2026

El mexicano superó una lesión para clasificar a Dakar 2026 y buscará una medalla olímpica con México en gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de la Juventud

La selección mexicana de gimnasia artística varonil que participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 estará integrada por tres deportistas: el sonorense Saúl Valenzuela y los bajacalifornianos Hugo Pérez y Lorenzo Zaragoza, campeón panamericano junior Asunción 2025, quienes obtuvieron su lugar en el selectivo celebrado en la Ciudad de México durante el mes de julio.

Zaragoza, quien el año pasado conquistó la medalla de oro en la prueba de anillos del Abierto de Alemania en Stuttgart, aseguró desde Florida, donde entrena con la Selección Mayor de Estados Unidos, que ganarse un lugar para la justa olímpica juvenil no fue sencillo debido a una lesión que lo dejó fuera de competencias como el Campeonato Nacional, el Panamericano Junior y la Olimpiada Nacional.

“Fue muy complicado, definitivamente. Me lastimé la mano derecha nueve semanas antes del selectivo. Me la fracturé y estuve seis semanas parado, sin hacer nada de gimnasio. Entonces, tuve solamente tres semanas para prepararme, recuperar mi nivel y volver a entrenar. No llegué con mi mejor nivel al selectivo, pero hice lo que necesitaba hacer para lograr el objetivo y me pude clasificar a los Juegos”, explicó el gimnasta de 16 años.

Zaragoza aseguró que ya está recuperado al cien por ciento y listo para buscar un lugar en el podio en Senegal. “El objetivo es ser medallista olímpico, ese es el objetivo, es para lo que estoy trabajando y para lo que llevo trabajando toda mi vida. Voy a participar en el All Around, que son los seis aparatos. No habrá medallas individuales por aparato, pero sí habrá medallas en All Around, por equipos y equipos mixtos. Entonces, estoy esperando quedar dentro de los tres mejores de los Juegos Olímpicos”, señaló.

Aunque podría participar en Los Angeles 2028 y buscar representar a México para sumar experiencia, Zaragoza aseguró que su gran objetivo está enfocado en el ciclo olímpico de 2036.

“Mi sueño es hasta el 2036, pero nunca se cierra la puerta para 2040. Voy a tener 26 años en 2036, entonces todavía podría hacer otro ciclo olímpico. Siempre aspiro a hacer lo que nadie más ha hecho, quiero hacer historia, ser campeón olímpico, eso siempre está en mi mente”, afirmó.

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Lorenzo Zaragoza nació en la Ciudad de México, pero desde 2019 vive en Ensenada y representa al estado de Baja California. El año pasado participó en el Campeonato Mundial Juvenil de Filipinas 2025, donde ocupó el lugar 28 en la prueba de barra fija.

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