Otra medalla para México en Dakar 2026: Daniel Saborio gana bronce en los 200 metros libres

El nadador mexicano remonta en los últimos 50 metros para conseguir su segunda presea en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Daniel Saborio gana el bronce en los 200 metros libres de Dakar 2026 | Claro Sports

México suma una nueva medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. En el último día de la natación, Daniel Saborio terminó en el tercer lugar en los 200 metros libres, su segunda medalla en Dakar 2026. El oro fue para Bogdan Toropkin y Olivér Papái ganó la plata.

Saborio comenzó la carrera con el mejor tiempo en los primeros 50 metros. Toropkin consiguió casi un segundo de ventaja desde los 100 metros, con Papái el más cercano perseguidos. El bronce lo disputaban entre tres nadadores, con el mexicano tocando los 150 metros en el cuarto sitio, pero logró remontar para subirse al podio, terminando con 1:49:48, a 1.9 segundos del ganador de la prueba.

La final de los 200 metros libres contó con triple participación latina: además del mexicano Saborio, además del venezolano Adanuriel Rosal Brito y el peruano Domenico Sotomayor, quienes terminaron quinto y sexto.

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Es la tercera medalla para México en la natación en Dakar 2026 y cuarta presea en teneral. Saborio ya tenía un bronce en los 400 metros libres, Fernanda García subió al podio en los 50m mariposa, además del tercer lugar en el béisbol 5.

Mohan Chang gana el oro en 200 metros libres femenil

La primera prueba del día fue los 200 metros libres, en la rama femenil. La China Mohan Chang se llevó la prueba, con tiempo de 1:59.59. La plata fue para Ana Bobanovic de Croacia, con 2:01.17, y el bronce para Dhinidhi Desinghu de la India, con 2:02.28.

Oro para Ucrania en los 200 metros mariposa femenil

Taisiia Larionova de Ucrania se llevó la medalla de oro al terminar con tiempo de 2:20.36. La plata fue para la brasileña Ana Julia Aguiar Amaral y el bronce para Michelle Surjadi Fang de Indonesia. La ecuatoriana Elvira Espinosa terminó en el quinto sitio.

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Egipto gana los 200 metros mariposa varonil

En la última prueba de la natación en Dakar 2026, Colombia se quedó cerca del podio, ya que Nicolas Kokidko terminó en el cuarto lugar. El podio lo conformaron el egipcio Zain Ali, con la plata para Van Hoang Quy Duong y la plata para Tirthank Pegu de la India.